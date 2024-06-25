Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России
Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой. Теракт в «Крокус Сити Холле», по идее, должен был способствовать тому, чтобы в Москве, наконец, начали предпринимать какие-то серьезные и системные меры по борьбе с исламизмом, однако ничего подобного в итоге не произошло, а предпринятые шаги были временными и явно недостаточными.
Произошедшее в Дагестане, где исламские террористы в Дербенте и Махачкале обстреляли и подожгли синагоги и православные храмы, захватили машину патрульной службы и открыли огонь по полицейским из автоматического оружия, является следствием укоренения радикального исламизма в республике. Эта проблема возникла не сегодня и не вчера, но на нее упорно не обращали внимания.
В условиях, когда Россия ведет СВО, участвует в полномасштабном военном конфликте, гораздо проще все проблемы списать на агентов СБУ и происки ЦРУ и стран НАТО. Чем и занимаются местные чиновники и покровительствующие им депутаты и сенаторы, которые поощряют исламизацию и радикальный исламизм в России.
Очень удобно списывать все проблемы на внешнего врага – это позволяет не предпринимать никаких мер по борьбе с реальными виновниками происходящего. А они находятся не где-то за океаном, и это не мифические агенты ЦРУ – это те, кто поощряет в России соответствующую религиозную, национальную и миграционную политику.
Что произошло?
Все началось с того, что вечером 23 июня, в православный праздник – день Святой Троицы, группа исламистских террористов в Дербенте (Дагестан) напала на два православных храма и синагогу – пять боевиков зашли в церковь, убили охранника, а затем перерезали горло настоятелю храма – отцу Николаю.
На дверях обстрелянной и подожженной синагоги террористы при этом оставили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39.
Что же там написано?
А вот что. В 8 суре, 39 аяте указано «сражайтесь с ними, пока у них не исчезнет искушение и их поклонение не будет полностью посвящено Аллаху». Собственно, об уничтожении «кафиров» (неверных) и кричали террористы на видео, которых достаточно много в Сети.
Боевики, вооруженные автоматами, вступили в перестрелку с сотрудниками полиции и впоследствии были ликвидированы.
В это же время в Махачкале террористы также напали на синагогу, в результате чего она загорелась, а также на Свято-Успенский кафедральный собор. Затем боевики расстреляли несколько правоохранителей. В город ввели бронетехнику, перестрелки продолжались весь вечер, но по итогу террористы были ликвидированы.
По официальным данным, погибли 19 человек, среди них 15 сотрудников полиции и четыре гражданских, по данным канала «112» всего погибли 20 человек, а пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.
Двумя убитыми террористами оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сам глава Сергокалинского района Магомед Омаров впоследствии был задержан. Любопытно то, что задержанный Омаров, сыновья которого ступили на путь терроризма, являлся секретарем дагестанского отделения «Единой России», однако впоследствии информация об этом была удалена с сайта партии.
Третьим убитым террористом, предположительно, является Гаджимурад Кагиров – двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Кагиров был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Нурмагомедова. Примечательно, что Хабиб Нурмагомедов высказался о теракте достаточно туманно и прямо не осудил его. Что, на мой взгляд, говорит о том, что школы ММА Хабиба Нурмагомедова, вероятно, могут использоваться для подготовки террористов.
Еще один ликвидированный в Дагестане террорист – это Али Закаригаев, который участвовал в выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Сергокалинский район» пятого созыва, а также был председателем местного отделения партии «Справедливая Россия – За правду».
Как отметил историк Александр Дюков:
Безнаказанность порождает беззаконие
Радикальный исламизм уже давно пустил корни в некоторых регионах России, особенно это касается Дагестана. Несмотря на громкие заявления отдельных представителей региональных властей, Дагестан остается территорией, где экстремистская деятельность имеет систематический, а не эпизодический характер. Позиции «ваххабитов» в регионе очень сильны.
Это наглядно продемонстрировали события октября прошлого года, когда сотни агрессивно настроенных мусульман устроили беспорядки на территории махачкалинского аэропорта Уйташ – разгромили терминалы, прорвались на взлетно-посадочную полосу и стали искать там евреев, которые якобы должны были прилететь на самолете, выкрикивая пропалестинские и антисемитские лозунги.
Это был не просто тревожный звоночек, но угрожающий колокол, однако власти попытались ситуацию замять, и в итоге за эти погромы никто так и не понес заслуженного наказания. Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева тогда сообщала, что было рассмотрено 242 административных дела: 104 правонарушителя были арестованы на срок до десяти суток, 94 человека получили штрафы в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, 42 участникам беспорядков были назначены обязательные работы. То есть радикалов решили «понять и простить». Ячейками радикальных исламистов также никто заниматься не стал.
Теракт в «Крокус Сити Холле», по идее, должен был способствовать тому, чтобы за исламистов и за так называемые диаспоры, которые покровительствуют радикальным мусульманам, всерьез взялись соответствующие органы. Однако ситуацию вновь попытались спустить на тормозах под лозунгами о «дружбе народов» и «террористов без религии и национальности» – некоторые меры были приняты (временные ограничения на въезд для мигрантов из Средней Азии), однако их оказалось явно недостаточно.
Незаконные молельные дома все так же продолжают функционировать, как и ММА-клубы, где готовят террористов, диаспоры все так же имеют власть, нет запретов на ношение никабов, нет ограничений по миграции.
В одном российском сериале, снятом во второй половине нулевых годов, главный герой, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, спрашивает случайно встретившегося ему старика, с которым у него завязывается диалог: «Скажи отец, как можно жить нормально, когда закона нет, когда на всё наплевали, когда всё внаглую?» На что в ответ ему старик рассказывает интересную историю из личной жизни, которую завершает фразой – безнаказанность порождает беззаконие. Похожая цитата есть также у Цицерона, который говорил о том, что безнаказанность есть величайшее поощрение преступления.
Действительно, из-за безнаказанности и отсутствия жесткого противодействия исламисты начинают чувствовать себя все более уверенно и действовать все более агрессивно. Им безразличны законы России, потому что они действуют, исключительно исходя из норм шариата и ислама.
Если чиновники будут продолжать закрывать глаза на происходящее, покровительствовать диаспорам и поощрять ползучую исламизацию, то теракты будут продолжаться.
Заключение
Убийство отца Николая Котельникова, которому террористы перерезали горло, является показательным в том плане, что он являлся символом мира и взаимопонимания между конфессиями, став прототипом образа православного священника при создании Памятника дружбы трех религий (христианство, ислам, иудаизм) в Дербенте. На самом деле это взаимопонимание и взаимоуважение уже давно существует только на бумаге и на словах у чиновников.
Проблемы радикализации молодежи в некоторых мусульманских республиках России, пропаганды радикального ислама, незарегистрированных мечетей, массовой миграции мусульманского населения из стран Средней Азии являются почвой, на которой растут грибы терроризма и исламского экстремизма. При этом власти, заигрывая с радикальными исламистами типа талибов, а также стремясь поддерживать хорошие отношения с арабским миром, как уже было сказано, не препятствуют исламизации. Последствия этого могут быть плачевными.
Как справедливо отмечает член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Кабанов:
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