Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

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Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой. Теракт в «Крокус Сити Холле», по идее, должен был способствовать тому, чтобы в Москве, наконец, начали предпринимать какие-то серьезные и системные меры по борьбе с исламизмом, однако ничего подобного в итоге не произошло, а предпринятые шаги были временными и явно недостаточными.

Произошедшее в Дагестане, где исламские террористы в Дербенте и Махачкале обстреляли и подожгли синагоги и православные храмы, захватили машину патрульной службы и открыли огонь по полицейским из автоматического оружия, является следствием укоренения радикального исламизма в республике. Эта проблема возникла не сегодня и не вчера, но на нее упорно не обращали внимания.



В условиях, когда Россия ведет СВО, участвует в полномасштабном военном конфликте, гораздо проще все проблемы списать на агентов СБУ и происки ЦРУ и стран НАТО. Чем и занимаются местные чиновники и покровительствующие им депутаты и сенаторы, которые поощряют исламизацию и радикальный исламизм в России.

Очень удобно списывать все проблемы на внешнего врага – это позволяет не предпринимать никаких мер по борьбе с реальными виновниками происходящего. А они находятся не где-то за океаном, и это не мифические агенты ЦРУ – это те, кто поощряет в России соответствующую религиозную, национальную и миграционную политику.

Что произошло?


Все началось с того, что вечером 23 июня, в православный праздник – день Святой Троицы, группа исламистских террористов в Дербенте (Дагестан) напала на два православных храма и синагогу – пять боевиков зашли в церковь, убили охранника, а затем перерезали горло настоятелю храма – отцу Николаю.

На дверях обстрелянной и подожженной синагоги террористы при этом оставили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39.

Что же там написано?

А вот что. В 8 суре, 39 аяте указано «сражайтесь с ними, пока у них не исчезнет искушение и их поклонение не будет полностью посвящено Аллаху». Собственно, об уничтожении «кафиров» (неверных) и кричали террористы на видео, которых достаточно много в Сети.

Боевики, вооруженные автоматами, вступили в перестрелку с сотрудниками полиции и впоследствии были ликвидированы.

В это же время в Махачкале террористы также напали на синагогу, в результате чего она загорелась, а также на Свято-Успенский кафедральный собор. Затем боевики расстреляли несколько правоохранителей. В город ввели бронетехнику, перестрелки продолжались весь вечер, но по итогу террористы были ликвидированы.

По официальным данным, погибли 19 человек, среди них 15 сотрудников полиции и четыре гражданских, по данным канала «112» всего погибли 20 человек, а пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

Двумя убитыми террористами оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сам глава Сергокалинского района Магомед Омаров впоследствии был задержан. Любопытно то, что задержанный Омаров, сыновья которого ступили на путь терроризма, являлся секретарем дагестанского отделения «Единой России», однако впоследствии информация об этом была удалена с сайта партии.

Третьим убитым террористом, предположительно, является Гаджимурад Кагиров – двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Кагиров был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Нурмагомедова. Примечательно, что Хабиб Нурмагомедов высказался о теракте достаточно туманно и прямо не осудил его. Что, на мой взгляд, говорит о том, что школы ММА Хабиба Нурмагомедова, вероятно, могут использоваться для подготовки террористов.

Еще один ликвидированный в Дагестане террорист – это Али Закаригаев, который участвовал в выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Сергокалинский район» пятого созыва, а также был председателем местного отделения партии «Справедливая Россия – За правду».

Как отметил историк Александр Дюков:

«среди устроивших нападение на храмы и сигагоги исламистов не было горемык, считающих деньги до получки. Напротив, все были из уважаемых состоятельных семей».

Безнаказанность порождает беззаконие


Радикальный исламизм уже давно пустил корни в некоторых регионах России, особенно это касается Дагестана. Несмотря на громкие заявления отдельных представителей региональных властей, Дагестан остается территорией, где экстремистская деятельность имеет систематический, а не эпизодический характер. Позиции «ваххабитов» в регионе очень сильны.

Это наглядно продемонстрировали события октября прошлого года, когда сотни агрессивно настроенных мусульман устроили беспорядки на территории махачкалинского аэропорта Уйташ – разгромили терминалы, прорвались на взлетно-посадочную полосу и стали искать там евреев, которые якобы должны были прилететь на самолете, выкрикивая пропалестинские и антисемитские лозунги.

Это был не просто тревожный звоночек, но угрожающий колокол, однако власти попытались ситуацию замять, и в итоге за эти погромы никто так и не понес заслуженного наказания. Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева тогда сообщала, что было рассмотрено 242 административных дела: 104 правонарушителя были арестованы на срок до десяти суток, 94 человека получили штрафы в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, 42 участникам беспорядков были назначены обязательные работы. То есть радикалов решили «понять и простить». Ячейками радикальных исламистов также никто заниматься не стал.

Теракт в «Крокус Сити Холле», по идее, должен был способствовать тому, чтобы за исламистов и за так называемые диаспоры, которые покровительствуют радикальным мусульманам, всерьез взялись соответствующие органы. Однако ситуацию вновь попытались спустить на тормозах под лозунгами о «дружбе народов» и «террористов без религии и национальности» – некоторые меры были приняты (временные ограничения на въезд для мигрантов из Средней Азии), однако их оказалось явно недостаточно.

Незаконные молельные дома все так же продолжают функционировать, как и ММА-клубы, где готовят террористов, диаспоры все так же имеют власть, нет запретов на ношение никабов, нет ограничений по миграции.

В одном российском сериале, снятом во второй половине нулевых годов, главный герой, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, спрашивает случайно встретившегося ему старика, с которым у него завязывается диалог: «Скажи отец, как можно жить нормально, когда закона нет, когда на всё наплевали, когда всё внаглую?» На что в ответ ему старик рассказывает интересную историю из личной жизни, которую завершает фразой – безнаказанность порождает беззаконие. Похожая цитата есть также у Цицерона, который говорил о том, что безнаказанность есть величайшее поощрение преступления.

Действительно, из-за безнаказанности и отсутствия жесткого противодействия исламисты начинают чувствовать себя все более уверенно и действовать все более агрессивно. Им безразличны законы России, потому что они действуют, исключительно исходя из норм шариата и ислама.

Если чиновники будут продолжать закрывать глаза на происходящее, покровительствовать диаспорам и поощрять ползучую исламизацию, то теракты будут продолжаться.

Заключение


Убийство отца Николая Котельникова, которому террористы перерезали горло, является показательным в том плане, что он являлся символом мира и взаимопонимания между конфессиями, став прототипом образа православного священника при создании Памятника дружбы трех религий (христианство, ислам, иудаизм) в Дербенте. На самом деле это взаимопонимание и взаимоуважение уже давно существует только на бумаге и на словах у чиновников.

Проблемы радикализации молодежи в некоторых мусульманских республиках России, пропаганды радикального ислама, незарегистрированных мечетей, массовой миграции мусульманского населения из стран Средней Азии являются почвой, на которой растут грибы терроризма и исламского экстремизма. При этом власти, заигрывая с радикальными исламистами типа талибов, а также стремясь поддерживать хорошие отношения с арабским миром, как уже было сказано, не препятствуют исламизации. Последствия этого могут быть плачевными.

Как справедливо отмечает член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Кабанов:

«Страшный, бесчеловечный теракт в Дагестане – это трагическая закономерность в череде событий, стратегических ошибок или преступной халатности. Еще не со столь давнего погрома в аэропорту Махачкалы многим стало понятно, что враждебный радикализм проник и укрепился в регионе, получив массу сторонников и носителей агрессивной человеконенавистнической идеологии… Неужели даже после этого нам попытаются цинично доказать, что проблем в Дагестане с радикализмом нет?»
28 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +12
    Сегодня, 03:56
    Чем и занимаются местные чиновники и покровительствующие им депутаты и сенаторы, которые поощряют исламизацию и радикальный исламизм в России.
    Давно пора гнать министра строительства Файзулина и плевать, что он замечательный организатор и специалист, не заменимых - нет.angry У Кима занять 1-2 млн корейцев, а всех мигрантов, через мелкое сито и на историческую родину, включая Кавказ.
    1. Maxim G Звание
      Maxim G
      +10
      Сегодня, 04:45
      Нужны меры по поддержке своего населения, а не корейцев завозить.
      1. Стимуляция рождаемости коренного населения (русских, татар, башкир и т.д.).
      Это вполне реально, есть примеры Франции (там программы повышения рождаемости работают, и речь идет именно о коренных французах, а не мигрантах) и США.

      2. Полномасштабная механизация и автоматизация труда (ЖКХ, транспорт, стройка, торговля - вполне реально это сделать).
      Как пример улицу можно убирать метлой, а можно убирать подметальной машиной, а можно эту подметальную машину сделать и беспилотной.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 05:38
        Достала эта игра в толерантность нашей власти... Безнаказанность за преступление порождает ещё большее преступление... Так и получилось с беспорядками на территории махачкалинского аэропорта... Вот если бы их устроили православные тут бы наказали по полной, а мусульман ни, ни... А то вдруг обвинят в предвзятом отношении к одной из основных религий в России... Почему бы по тому же ТВ не объяснять периодически населению, что радикализм в любой религии самый страшный враг самой религии и тот же ваххабизм является главным врагом традиционного ислама... А уж обнаружить ваххабитов на своей территории для любой местной власти это сплошной ужас и кошмар в первую очередь для этой же власти... А вдруг накажут за то что не доглядели и за то что допустили, вот и стараются упорно всё это не замечать...Идёт война и нашу страну пытаются развалить и снаружи и изнутри и если мы не сможем твердой рукой навести порядок в своём доме, он под давлением изнутри и снаружи может просто рухнуть... Так было в 1917-м и в 1991-м и нужно не позволить произойти этому же сейчас...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 08:00
          Мы потихоньку скатываемся в ситуацию конца 80-х..С плачущим премьером,бесполезным генсеком..Рыба сгнила.Делать что либо кардинальное уже поздно
      2. Luminman Звание
        Luminman
        +3
        Сегодня, 07:03
        Полномасштабная механизация и автоматизация труда (ЖКХ, транспорт, стройка, торговля - вполне реально это сделать)

        Да, такое вполне сделать реально. Приведу один пример. В школе мы проходили производственную практику на заводе, где в цеху работало чуть более пятидесяти человек. Инструктор нам гордо объяснил, что полгода назад здесь работало 120 человек, но после установки в цеху станков с ЧПУ, бо́льшую часть рабочих пришлось рассовать по другим цехам. Полностью поддерживаю - механизация и автоматизация труда снимет вопрос с мигрантами. Вот только дело за малым - кто этим всем будет заниматься...
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 07:35
          В чём я с ваи не согласен. Вы исходите из того, что вам говорят правду. Этим действительно не хватает работников. Но фокус в том, что на самом деле им надо любым способом завозить мигрантов.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 04:56
      всех мигрантов, через мелкое сито и на историческую родину
      Можно даже и не через мелкое сито wink
  2. turembo Звание
    turembo
    +12
    Сегодня, 04:45
    Ну если честно добрая половина авторов даже на МО валят все проблемы на агентов СБУ и происки ЦРУ и стран НАТО. В своих я уже не верю, один сопли пожует, другой озабоченность выразит, эти люди не способны даже дома порядок навести, не то что трясти булавой по всему миру. Я уже просто не знаю что должно произойти чтобы этими проблемами занялись в Кремле, я уверен что даже если толпа таджиков в кремле устроит намаз посреди торжественного приема, наш милейший только отшутится, ведь вокруг есть только друзья и дорогие партнеры. Хотелось бы и мне видеть мир в ярких красках, с милыми единорожками, радугой, танцующими плюшевыми мишками, но к сожалению мне порошков Кремлевских не выдают...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +6
      Сегодня, 06:41
      эти люди не способны даже дома порядок навести,
      Ну не чкажите. в своё время всех русских патриотов и националистов зачистили. Очевидно освобождали место для мусульман. Хорошо помню как увольняли врачей. А здесь на ВО орали, что все протестующие врачи это навальнята. Ну вот в больницах и поликлинах кызы и заде. Так что здесь у кремля всё в порядке.
  3. север 2 Звание
    север 2
    +6
    Сегодня, 05:02
    в безусловно в очень актуальной статье лишь однажды упомянуты слова "так называемые диаспоры" .А ведь это есть главный трансформатор кланово-тейповых традиций исламистов, из их вотчины в православную часть России . Это не фольклор и не самодеятельность - это организованная на клановом, тейповом , кровном, уголовном уровне с законами тюремной иерархии , инвазия исламистов через миграцию в Россию .
    Это не русскому человеку понятное ( из за случаев в властных структурах всех уровней ) кумовство . Эти диаспоры с ихними вождями и иерархией , это боевая структура с своими уставами , по коим жутко плачет уголовный кодекс и тюрьмы , но власть к вождям диаспор и к самим диаспорам до сих пор относится словно к настоятелям монастырей принимающим под покров монастырей послушников ... Опомнитесь , это вожаки принимают бойцов, для будущего удара по России из внутри и для уничтожения в России православия .
    Теперь об этом папаше тех террористов . Вот я никак не поверю , что глава района ,дескать, не был в курсе , что его сыновья шалят и болеют террористическими идеями и призывами исламистов . Как и вице мер Махачкалы , мол, не ведал что его племянник давно созрел как террорист . Это в Крокус Сити отморозки убивали за деньги . А эти то ведь убивали за "идею" . А для того что, бы положить пятнадцать вооружённых . подготовленных и начеку по плану антитеррористической операции действующих полицейских, так и самим террористам надо быть хорошо подготовленным и натренированным . А в высоких властных креслах сидящие папаша с дядей , видите ли , ничего про это не знали ...
    Кстати , если в России закрыть все эти бойцовские ММА клубы , то взвоют от этого не православные русские, а мусульмане-исламисты ...
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:04
    Я думаю,надо обратить внимание на то, какие проповеди читают духовные отцы той или иной конфессии.Без этого просто нельзя. Иы можем заниматься празднословием,но необходимо окунуться в суть проблемы.
  5. parusnik Звание
    parusnik
    +8
    Сегодня, 05:06
    Стрелков то с Удальцовым, пострашнее исламских террористов будут. smile
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 05:07
    Меня во всей этой истории поразило как легко боевики отстреляли 15 полицейских. request
    Как в тире...как же такая структура может защитить простых граждан если она себя то не может никак защитить...печально все это.
  7. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 05:54
    Теракт в «Крокус Сити Холле», по идее, должен был способствовать тому, чтобы в Москве, наконец, начали предпринимать какие-то серьезные и системные меры по борьбе с исламизмом, однако ничего подобного в итоге не произошло, а предпринятые шаги были временными и явно недостаточными

    Статья похожа на речь президента, которой не было, по случаю терракта. Много слов и ни одного конкретного предложения....общие обтекаемые фразы.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 05:57
    Цитата: север 2
    Кстати , если в России закрыть все эти бойцовские ММА клубы , то взвоют от этого не православные русские, а мусульмане-исламисты

    Давно пора прикрыть это зрелище кровожадных дикарей. Добивание на полу это не спорт.
  9. BAI Звание
    BAI
    -8
    Сегодня, 06:10
    Мне кажется, этот теракт и обстрел Севастополя - звенья одной цепи.
    Англосаксы ищут возможность нивелировать результаты поездки Путина. Так сказать, отрабатывают рычаги влияния
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 06:41
      А какие реальные результаты поездки? С Северной Корей все понятно, они верны своим идеалам и после 30 лет "плевания в колодец". А вот Вьетнам на следующий день заявил - "США стратегический партнёр"
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +5
    Сегодня, 06:14
    На фоне непримиримой и последовательной борьбы с "русским национализмом" вырастили вот это. Только я не помню случаев, чтобы русские жгли мечети и резали мулл. Но "русский национализм" страшнее и никаких "понять и простить" к нему не применяется. Зато Хабиб опять песню кота Леопольда затянул. "Братья" же. А неверные - это не братья. И ведь опять все на тормозах спустят.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:51
      На фоне непримиримой и последовательной борьбы с "русским национализмом" вырастили вот это
      Национализм, есть одна из необходимых форм существования любого государства. Здоровый национализм, который и задушили в самом зачатке
  11. Unknown Звание
    Unknown
    +4
    Сегодня, 06:25
    Радикальный исламизм уже давно пустил корни в некоторых регионах России, особенно это касается Дагестана.
    А Чечня, Ингушетия ,Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария,Адыгея? Там он не пустил? Где рванёт в следующий раз? И если прибавить миллионы мигрантов со Средней Азии, вообще картина будет безрадостна.Но президент, как всегда полон радужного оптимизма, так как считает мусульман своей опорой.
    Президент России Владимир Путин заявил, что страна демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и не может подвергаться атакам исламистских фундаменталистов
    Да..а..уж. Так и хочется сказать фразой Велюрова, из Покровских ворот ;«Предупреждаю, однажды ваш Костик вас удивит!»
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:52
      А Чечня, Ингушетия ,Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария,Адыгея? Там он не пустил?
      Там он вообще, цветет и пахнет!
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:34
    При этом власти, заигрывая с радикальными исламистами типа талибов, а также стремясь поддерживать хорошие отношения с арабским миром, как уже было сказано, не препятствуют исламизации.
    Именно так начиналась дружба с Западом. Западу можно было все.
    Сейчас Роснефтью управляют арабы.
    Потом в поисках партнеров. разрешат все неграм...
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 06:36
    Цитата: BAI
    Мне кажется, этот теракт и обстрел Севастополя - звенья одной цепи.
    Англосаксы ищут

    Да, звенья одной цепи. Только обвинять англичан в наших ошибках не надо
  14. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 06:37
    И ничего лучше не станет . Враги СССР просто сваливают вину за созданные ими проблемы то на советских коммунистов и чекистов ,то на врагов коммунистов в других странах ,и всё "проблемы решены ", и ничего делать не надо .
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 06:54
    Теракт в Дербенте, осквернение православного храма в Подмосковье показывает полную деградацию всех уровней власти, что на федеральном, что региональном. Поэтому православным в России пора уже даже не думать, а принимать меры по обеспечению своей безопасности, потому что исламский халифат уже на наших улицах. Путин как то сказал что он сам занимается своей безопасностью. Надо брать пример с президента.
  16. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:20
    Власть сейчас во время войнушки, в которой она увязла, не будет раскачивать ситуацию. Будут замалчивать самые громкие выходки дикарей, всё прощать и кричать что нет национальности, что дружба тут у нас всех со всеми, что прирост населения бешеный. Пока муэдзин на молебне не укажет многотысячной толпе на штурм кремля, ничего с этими делать не будет никто! Все эти рассуждения никчему не приведут
  17. anclevalico Звание
    anclevalico
    +5
    Сегодня, 07:24
    Радикальный исламизм, тоже следствие. Тупой политики "заметём под коврик, само рассосётся".
  18. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 08:08
    До каких пор мы будем "топтаться на граблях"??? Всю эту "исламисткую", не ИСЛАМСКУЮ! нечисть надо ВЫЖИГАТЬ! А у нас глава района с сыновьями... Кто его назначал или выбирал, кто проверял?