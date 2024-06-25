Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Что произошло?

«среди устроивших нападение на храмы и сигагоги исламистов не было горемык, считающих деньги до получки. Напротив, все были из уважаемых состоятельных семей».

Безнаказанность порождает беззаконие

Заключение

«Страшный, бесчеловечный теракт в Дагестане – это трагическая закономерность в череде событий, стратегических ошибок или преступной халатности. Еще не со столь давнего погрома в аэропорту Махачкалы многим стало понятно, что враждебный радикализм проник и укрепился в регионе, получив массу сторонников и носителей агрессивной человеконенавистнической идеологии… Неужели даже после этого нам попытаются цинично доказать, что проблем в Дагестане с радикализмом нет?»