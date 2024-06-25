В Офисе Зеленского опровергли собственный миф о том, что Украина ценит крымчан

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В Офисе Зеленского опровергли собственный миф о том, что Украина ценит крымчан

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем телеграм-канале прокомментировал вчерашнюю атаку ВСУ на пляж в Севастополе, где в результате ракетного удара четыре человека погибли и более 150 получили ранения. По его словам, сейчас в Крыму не может быть никаких пляжей и туристических зон, а весь полуостров являет одним большим военным объектом, который должен быть уничтожен.

В Крыму нет, и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и прочих фиктивных признаков «мирной жизни»: Это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами

– заявил Михаил Подоляк.



Своим заявлением один из главных пропагандистов киевского режима, по сути, опроверг созданный им же миф о том, что крымчане «стонут под российской оккупацией» и ждут, когда придут украинские военные и освободят их. Теперь любые заявления Киева о необходимости освобождения полуострова выглядят не иначе как захватническими планами, которые режим намерен осуществить, не считаясь с потерями среди мирного населения.

По российских медиаэкспертов, сам факт подобных высказываний свидетельствует о глубоком кризисе, в котором оказалась пропаганда киевского режима. Злорадство из-за гибели гражданского населения из уст государственного чиновника, как ни крути, выглядит, мягко говоря, аморально. Но на Банковой, вероятно, дошли до такой степени озверения, что готовы на государственном уровне радоваться смертям мирных граждан.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 06:20
    Хороший крымчанин - мертвый крымчанин... Вот и вся любовь в офисе Зеленского к крымчанам и к Крыму... am
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 06:23
      Хороший Подоляка...мертвый Подоляка.
      И висеть он должен на фонарном столбе на площади в Киеве...только так.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 06:51
        И висеть он должен на фонарном столбе на площади в Киеве...только так.

        Или так...
        Подоляка, Подоляка...
        Льёт помои, мечет кал...
        Может быть его повесить?
        Чтобы ветер раскачал...
        Нет, ни сколько не маньяк я!
        Прагматичен, не жесток.
        Индикатор силы ветра...
        Хоть какой-то был бы прок! am
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 07:32
          Если в слове Подоляка
          Одну буквочку убрать
          То получится подляка
          Чтоб точнее называть
  2. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 06:22
    Этот упырь честно заработал веревку, а может даже и кол. Да воздастся каждому по делам его.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 06:29
    Ох, и заждался же гадeныша "случайный" кирпич.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 06:36
      Ох, и заждался же гадeныша "случайный" кирпич.

      Да почему же "случайный"...??? Для него можно и специальный выделить... И не только для него... И почему кирпич...??? Есть и более эффективные и специально созданные для этого боеприпасы... am
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 06:45
        Да почему же "случайный"...???

        Потому что на нём должно быть так написано("случайный"), чтобы никто ничего не перепутал. Чем кирпич - не боеприпас? При этом эффективность его зависит от условий применения.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:32
        Они до Банковой не долетают, по странности
  4. мордвин 3 Звание
    мордвин 3
    +1
    Сегодня, 06:36
    Дурeнь это Подоляк. А ведь слово не воробей...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:37
    «Злорадство из-за гибели гражданского населения из уст государственного чиновника, как ни крути, выглядит, мягко говоря, аморально» —

    — Вымарали бандеровцы давно всякую мораль ...
  6. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    -2
    Сегодня, 06:38
    Погодите немного, и наши бонзы с этим людоедом ручкаться будут, как с уважаемым партнером. Ворон ворону…. Особенно после спича прессекретаря сами знаете кого am
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      -2
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Русский ватник
      Погодите немного, и наши бонзы с этим людоедом ручкаться будут, как с уважаемым партнером. Ворон ворону…. Особенно после спича прессекретаря сами знаете кого am

      Не к ночи был помянут. Это уже неплохо
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 06:55
    И всё же если всу решатся на отчаянный шаг - добиться локальной победы, то в этот раз это будет не крымское направление и не бахмутское, а скорее белгородское
  8. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 07:02
    Ну а почему в ответ не разнести эту Банковскую ко всем чертям. Сколько можно уже терпеть.
  9. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    0
    Сегодня, 07:24
    И тут возникает вопрос: Киев и Львов это гражданские объекты или
    "Это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который чубатые цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами"
    ?
  10. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 07:25
    Этот чувырло является ярким примером умственного доходяги у государственной кормушки. Эмоции, взависимости от настроения или от того, что ему напели кураторы. И уверенность в безнаказанности за то, что буробит.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:29
    заявил Михаил Подоляк.
    . У любой нечисти, кроме главного упыря есть нечисть пониже рангом... вот таких надо уничтожать без пощады, они опасны и очень заразный.
  12. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    Сегодня, 08:11
    Сложно понять, кто кого копирует. Просто фиксируем, что за вчерашний удар по Севастополю банда Зеленского оправдывается так же, как и израильские политики за удары по Газе: "там нет никаких мирных, там сплошные военные цели".
    Хуцпаны – везде хуцпаны.
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:14
    В Крыму нет, и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и прочих фиктивных признаков «мирной жизни»: Это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей

    Я тогда перефразирую слова Подоляк:
    В Киеве нет, и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и прочих фиктивных признаков «мирной жизни»: Это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей