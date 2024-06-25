В Офисе Зеленского опровергли собственный миф о том, что Украина ценит крымчан

В Крыму нет, и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и прочих фиктивных признаков «мирной жизни»: Это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем телеграм-канале прокомментировал вчерашнюю атаку ВСУ на пляж в Севастополе, где в результате ракетного удара четыре человека погибли и более 150 получили ранения. По его словам, сейчас в Крыму не может быть никаких пляжей и туристических зон, а весь полуостров являет одним большим военным объектом, который должен быть уничтожен.– заявил Михаил Подоляк.Своим заявлением один из главных пропагандистов киевского режима, по сути, опроверг созданный им же миф о том, что крымчане «стонут под российской оккупацией» и ждут, когда придут украинские военные и освободят их. Теперь любые заявления Киева о необходимости освобождения полуострова выглядят не иначе как захватническими планами, которые режим намерен осуществить, не считаясь с потерями среди мирного населения.По российских медиаэкспертов, сам факт подобных высказываний свидетельствует о глубоком кризисе, в котором оказалась пропаганда киевского режима. Злорадство из-за гибели гражданского населения из уст государственного чиновника, как ни крути, выглядит, мягко говоря, аморально. Но на Банковой, вероятно, дошли до такой степени озверения, что готовы на государственном уровне радоваться смертям мирных граждан.