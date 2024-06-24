«Для исключения возможных рисков»: Принято решение о продолжении ремонта глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»

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«Для исключения возможных рисков»: Принято решение о продолжении ремонта глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»

Ремонт атомного глубоководного аппарата специального назначения АС-31 «Лошарик» будет продлен, принято решение о демонтаже аварийного отсека субмарины. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Ранее озвученная информация о якобы завершении ремонта «Лошарика» и начале испытаний, запланированных на начало лета этого года, оказалась преждевременной. Как заявил информированный источник, подлодку дополнительно исследовали и приняли решение о демонтаже аварийного отсека, чтобы исключить риски в последующем. Работы уже ведутся, в строй АС-31 вернется через три-четыре года. Такие сроки определили на «Севмаше».



После дополнительных обследований прочного корпуса подлодки и сферы, где находился центральный пост и главный источник пожара, принято решение о частичном вскрытии прочного корпуса и демонтаже аварийного отсека для исключения возможных рисков безопасности экипажа,

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что глубоководный аппарат специального назначения АС-31 «Лошарик» восстановлен после пожара 2019 года, основные работы на подлодке завершены. При этом аппарат сохранил способность погружения на предельную глубину, поскольку титановый корпус не пострадал.

1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря, вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку удалось спасти, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, откуда аппарат переместили в Центр судоремонта «Звездочка». Как сообщалось, АС-31 был нанесен существенный ущерб, огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы, система жизнеобеспечения экипажа.
10 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:47
    Хорошо когда есть источник информации об одном из главных государственных секретов.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -4
      Сегодня, 15:04
      АС-31 «Лошарик»

      Как корабль назовешь, так он и поплывет. Такая примета на флоте.
      1. DenVB Звание
        DenVB
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: invisible_man
        АС-31 «Лошарик»

        Как корабль назовешь, так он и поплывет. Такая примета на флоте.

        Как бы поплыл, например, император Александр III? Или князь Пожарский?
      2. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 15:24
        Цитата: invisible_man
        Как корабль назовешь, так он и поплывет. Такая примета на флоте.

        Да ладно Вам. "Лошарик" достойно нес службу не один год. Не надо было просто "кривые" батареи в него пихать. Про "дурака и стеклянное изделие" знаете ведь поговорку?
  2. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Сегодня, 14:52
    оригинальный ремонт.. чиним,потом смотрим,и гачинаем заново. То прочный корпус не пострадал,то его вскрывают после ремонта ,для замены. Значит все таки пострадал? А сразу понятное дело было незаметно????? и еще 3-4 года.... ну как всегда,"вправо". Может стоило бы просто нового Лошарика построить? Кто ж теперь даст гарантии,что после" правильного " ремонта,Лошарик сможет нырять на предельную глубину?
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 15:08
      Больше походит на очередной распил народных денег.
      1. Кто изначально докладывал что глубокого ремонта не потребуется?
      2. Кто запланировал испытания на 2024 год?
      3. Почему решили вскрывать аварийный отсек субмарины после окончания ремонта?
      Там либо дураки инженеры-ремонтники, либо воры подрядчики, других вариантов не просматривается.
  3. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 14:58
    К завершению ремонта утилизируют лодки-носители "Оренбург"и "Подмосковье", которые выработали все ресурсы
    И что дальше?
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 14:58
    принято решение о частичном вскрытии прочного корпуса и демонтаже аварийного отсека для исключения возможных рисков безопасности экипажа,
    Логично. Но есть желание ручки писаке отрихтовать. fool Насколько я знаю, а я видел таки картинки feel Прочный корпус состоит из ряда сфер-отсеков, в одном или нескольких был пожар. Поэтому: вскрывается наружный корпус и вырезается, демонтируется прочный аварийный отсек request .
    Не служил, не плавал, не ходил, меня и на диване хорошо кормят. feel Но армия, наше все. hi
  5. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 15:06
    Может лучше новый аппарат построить? Или два.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:09
    Учитывая, на каких глубинах она работает, лучше перебдеть, чем недобдеть.