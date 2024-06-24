«Для исключения возможных рисков»: Принято решение о продолжении ремонта глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»
Ремонт атомного глубоководного аппарата специального назначения АС-31 «Лошарик» будет продлен, принято решение о демонтаже аварийного отсека субмарины. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Ранее озвученная информация о якобы завершении ремонта «Лошарика» и начале испытаний, запланированных на начало лета этого года, оказалась преждевременной. Как заявил информированный источник, подлодку дополнительно исследовали и приняли решение о демонтаже аварийного отсека, чтобы исключить риски в последующем. Работы уже ведутся, в строй АС-31 вернется через три-четыре года. Такие сроки определили на «Севмаше».
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее сообщалось, что глубоководный аппарат специального назначения АС-31 «Лошарик» восстановлен после пожара 2019 года, основные работы на подлодке завершены. При этом аппарат сохранил способность погружения на предельную глубину, поскольку титановый корпус не пострадал.
1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря, вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку удалось спасти, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, откуда аппарат переместили в Центр судоремонта «Звездочка». Как сообщалось, АС-31 был нанесен существенный ущерб, огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы, система жизнеобеспечения экипажа.
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