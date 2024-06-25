Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»

14
Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»


В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами». Как и другие корабли этой серии, он получил название в честь реки — «Натори».



Самураи активно возрождают некогда утраченные традиции. Корабли получают названия лёгких крейсеров периода Второй мировой войны. Всего в серии будет 12 единиц, и уже планируется следующая — «улучшенный Могами». Итого 24 корпуса.

При сопоставимой с китайским типом 54А цене японский корабль значительно слабее. Темпы строительства типа 54А вызывают уважение — они гораздо выше японских. К тому же количество кораблей этого типа намного больше.

Также есть фото четырёх фрегатов, с типом которых пока не определились. Их называют и 54В, и тип 56, которые по размерам и характеристикам уже ближе к эсминцам типа 52, чем к фрегатам типа 54А. Сколько их будет и под какие задачи будут «заточены» новые корабли, узнаем позже.

По эсминцам соотношение тоже не в пользу Страны Восходящего солнца. Официально в строю числится 39 эсминцев, ещё три, числящиеся в категории учебных, можно быстро ввести в строй. Однако это не сильно улучшает ситуацию, так как кораблей новых проектов не так много.

Хотя самураи и считают «Хацуюки» и «Асагири» в классе эсминцев, фактически это фрегаты ПЛО по водоизмещению и характеристикам. К тому же старые УВП на них отсутствуют, что существенно снижает функционал. Одно- и двухбалочные ПУ «заточены» под конкретный тип ЗУР (ПКР), и других вариантов не предвидится.

Предлагаю считать японские эсминцы, начиная с типа «Конго», относительно не старыми аналогами «Арли Бьерк» и более поздними 14 единицами «Мурасамэ» и «Таканами», близкими по своим характеристикам. Существенное отличие: на «Мурасамэ» ещё старые американские УВП Mk.48, которые позволяют использовать не все ЗУР (ПКР), стоящие на вооружении США (НАТО).

«Атаго» и «Асигара» по своим характеристикам соответствуют «продвинутым» версиям «Арли Бьерк». А четыре типа «Акидзуки» — это улучшенная версия «Таканами».

Авианесущие корабли типа «Хьюга» и «Идзумо» будем рассматривать как авианесущие, хотя японцы для «маскировки» называют их эсминцами. Хотя рассматривать особо нечего. Четыре непонятных «гибрида» — либо УДК с функциями очень лёгкого авианосца, либо лёгкий авианосец, имеющий возможность перевозить и высаживать некоторое количество морпехов. Зачем японцы их строили, похоже, загадка для них самих.

Сравнивать их по числу и качеству с китайскими авианосцами и УДК, особенно если учитывать ещё и новый, пока неизвестный УДК, который условно называют тип 076, нет смысла. Преимущество китайцев абсолютное.

Итого имеем 18 эсминцев, близких по характеристикам к китайским тип 52 B, C. И четыре аналога китайских тип 52 D. Только вот китайских 52 D сейчас в строю уже 28, и темпы роста просто «стахановские». К тому же уже говорилось, что на подходе четыре фрегата тип 54 B, которые по своим характеристикам, скорее всего, будут ближе к тип 52 и мощнее старых японских эсминцев. И ещё десять китайских тип 055, хотя их уже «относят» к крейсерам.

По подводным лодкам делать какие-то сравнения очень сложно. У китайцев есть МАПЛ, у японцев их нет. ТТХ новых китайских ДЭПЛ засекречены, о японских тоже общие данные без конкретики. Можно только сказать, что китайских намного больше.

Это соотношение по основным классам. Понятно, что самураи надеются на «старшего» брата из-за океана. А чтобы эта надежда выглядела убедительно, с 70-х годов в Японии постоянно присутствует авианосец так называемого «передового базирования». «Рональда Рейгана» ориентировочно в сентябре-октябре сменит «Джордж Буш». Однако «старший» брат — очень скользкий союзник. Примеров, когда клялись в вечной дружбе, а потом «кидали», несть числа.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 04:08
    Джапы вроде за Курилы впрягаются в гонку вооружений на море.Как в сравнении с ТоФ? Не считая конечно ТЯО.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:56
      Цитата: andrewkor
      Как в сравнении с ТоФ?

      Цусима-2.
  2. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    -1
    Сегодня, 05:20
    "Могами", вроде как был тяжёлый крейсер.

    И вообще, просыпаемся народ, наши, "Глобал Хок" по-ходу завалили.
    1. Сангвиний Звание
      Сангвиний
      0
      Сегодня, 05:38
      И вообще, просыпаемся народ, наши, "Глобал Хок" по-ходу завалили.

      Да никто никого не завалил...Файтербомбер просто ловит хайп.
      По Флайтрадару амерский БПЛА спокойно вернулся в Сигонеллу вчера 24 июня в 2 часа ночи по мск, а больше их БПЛА полётов не совершали
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 07:20
        Я, сначала, прочёл на Военном обозрении, если что. Только после, конечно, этого пошёл на ФБ проверять.
        1. Сангвиний Звание
          Сангвиний
          0
          Сегодня, 07:35
          Ну я б не стал ФБ особо доверять. Как по мне заслуживает доверия "Осведомитель"
    2. Комментарий был удален.
    3. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      -1
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Sevastiec
      наши, "Глобал Хок" по-ходу завалили.

      Это сорока на хвосте каркнула?
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        0
        Сегодня, 06:47
        Несколько ТГ-каналов написало.
        1. мордвин 3 Звание
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 06:48
          Цитата: Sevastiec
          Несколько ТГ-каналов написало.

          Пока уподоблюсь Фоме Неверующему.
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            0
            Сегодня, 07:19
            Да я тоже, за что купил, за то продал. По крайней мере, ТГшки были из довольно приличных. ФБ и Воевода, конечно, и ещё Военное обозрение.
    4. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:14
      Крейсер Могами американцы утопили в 1944 году. Современный Могами- фрегат.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрегаты_типа_«Могами»
  3. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    0
    Сегодня, 06:19
    Каких то 39 эсминцев,ха курам на смех.вот у нас то флоты,ого го,строим эсминцы пачками. Если честно,то на море мы отстаём колоссальное,за исключение апл,но и их мало.
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 06:59
    самураи не собираются воевать с китаем, самураи собираются отобрать курильские острова и возможно весь дальний восток
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 07:16
    Время больших надводных кораблей действительно проходит. И уходит на глубину, где можно не опасаться новых видов вооружений, появляющихся в последнее время так стремительно. По крайней мере – пока.
    Роман Скоморохов

    Вот японцы то недоумки!
    Не читают Романа-Пророка, а знай себе строят. И это страна - один из лидеров в области робототехники и разработки ИИ!
    Срочно переиздать труды нашего эксперта на иероглифах. Они универсальны, пусть заодно и китайцы почитают - ума наберуться.