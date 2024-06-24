В Кремле подтвердили, что мирные предложения президента РФ по Украине остаются в силе даже после атаки ВСУ на Севастополь

Да, президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки

Мирные предложения, которые президент РФ озвучил накануне украинского саммита в Швейцарии, остаются в силе даже после вчерашней атаки националистов на Севастополь. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в ходе визита в Ханой Владимир Путин обозначил временные рамки, в которые действуют обозначенные им условия урегулирования конфликта.– подчеркнул спикер Кремля.Напомним, за день до начала так называемого мирного саммита по Украине в Швейцарии президент РФ озвучил российские условия, при соблюдении которых Москва готова немедленно сесть за стол переговоров. Они включают в себя вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гарантии обеспечения прав русскоязычного населения на Украине и невступление Киева в НАТО.Во время пресс-подхода в Ханое российский лидер уточнил, что пока озвученные им условия остаются в силе, но с изменением ситуации на линии соприкосновения могут измениться и требования РФ.Накануне националисты нанесли ракетный удар по пляжу в Севастополе, в результате которого четыре человека погибли и более 150 получили ранения. В Москве заявили, что ответственность за варварскую атаку вместе с Украиной несут США, военные специалисты которых определяют полетные задания для поставленных Вашингтоном ракет.Сегодня утром ВС РФ нанесли удар возмездия по местам нахождения пусковых установок, из которых был произведен обстрел Севастополя. Кроме того, были поражены цеха предприятия «Краян», где находилось большое количество боеприпасов, а также иностранные военные, которые занимались их обслуживанием.