МГБ КНР заявило об угрозе госбезопасности из-за открытых штор на иллюминаторах самолетов в аэропортах двойного назначения
Главное китайское агентство по борьбе со шпионажем предупредило о потенциальных рисках для госбезопасности в случае игнорирования пассажирами гражданских самолетов инструкции по обязательному закрытию штор на иллюминаторах во время взлета или посадки в аэропортах двойного назначения, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на материал, размещенный в официальном аккаунте Министерства государственной безопасности КНР.
Ведомство предупреждает, что на таких объектах совместного использования, которые составляют почти треть аэропортов Китая, обычно размещается важная военная техника, в связи с чем пассажирам не разрешается делать фотографии через иллюминатор самолета. Кроме того, в сообщении говорится, что многие из аэропортов двойного назначения расположены вблизи прибрежных и пограничных районов, дословно, «занимающих важные стратегические позиции и имеющих значительную военную ценность».
В статье говорится, что в начале этого месяца иностранный гражданин, находившийся на борту рейса из восточнокитайского города Иу в Пекин, предположительно, использовал свой телефон, чтобы сфотографировать аэропорт двойного назначения. Об инциденте сотрудникам воздушной гавани сообщил его попутчик, а последние передали данные нарушителя полиции.
Как пишет South China Morning Post, согласно последним данным Управления гражданской авиации КНР, в Китае насчитывается 259 аэропортов. При этом более 60 из них имеют статус двойного назначения.
Министерство государственной безопасности КНР призвало пассажиров соблюдать инструкции по закрытию жалюзи на иллюминаторах во время взлета, посадки и руления на территории таких аэропортов.
- говорится в сообщении ведомства.
При этом там подчеркивают, что аналогичные правила действуют не только в Китае, но и во многих других странах мира.
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