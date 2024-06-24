МГБ КНР заявило об угрозе госбезопасности из-за открытых штор на иллюминаторах самолетов в аэропортах двойного назначения

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МГБ КНР заявило об угрозе госбезопасности из-за открытых штор на иллюминаторах самолетов в аэропортах двойного назначения

Главное китайское агентство по борьбе со шпионажем предупредило о потенциальных рисках для госбезопасности в случае игнорирования пассажирами гражданских самолетов инструкции по обязательному закрытию штор на иллюминаторах во время взлета или посадки в аэропортах двойного назначения, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на материал, размещенный в официальном аккаунте Министерства государственной безопасности КНР.

Ведомство предупреждает, что на таких объектах совместного использования, которые составляют почти треть аэропортов Китая, обычно размещается важная военная техника, в связи с чем пассажирам не разрешается делать фотографии через иллюминатор самолета. Кроме того, в сообщении говорится, что многие из аэропортов двойного назначения расположены вблизи прибрежных и пограничных районов, дословно, «занимающих важные стратегические позиции и имеющих значительную военную ценность».



В статье говорится, что в начале этого месяца иностранный гражданин, находившийся на борту рейса из восточнокитайского города Иу в Пекин, предположительно, использовал свой телефон, чтобы сфотографировать аэропорт двойного назначения. Об инциденте сотрудникам воздушной гавани сообщил его попутчик, а последние передали данные нарушителя полиции.

Как пишет South China Morning Post, согласно последним данным Управления гражданской авиации КНР, в Китае насчитывается 259 аэропортов. При этом более 60 из них имеют статус двойного назначения.

Министерство государственной безопасности КНР призвало пассажиров соблюдать инструкции по закрытию жалюзи на иллюминаторах во время взлета, посадки и руления на территории таких аэропортов.

Они не должны делать несанкционированные фотографии или видео, а также загружать контент онлайн

- говорится в сообщении ведомства.

При этом там подчеркивают, что аналогичные правила действуют не только в Китае, но и во многих других странах мира.
8 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 16:46
    Министерство государственной безопасности КНР призвало пассажиров соблюдать инструкции по закрытию жалюзи на иллюминаторах во время взлета, посадки и руления на территории таких аэропортов.

    А чего сразу пассажиров? Ввели бы автоматическое закрытие -открытие и горя бы не знали. Лишняя кнопочка у стюардессы и все.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:39
      Ага,кнопочка то да, только к кнопочке весь самолет плюс лям денег переделать на кнопочку надо-заплатите????
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 17:42
      "Борьба со шпигунами"..
      Солджер оф Форчун в 1984 отстреляо из АК-74 50 000 патронов и статью опубликовал - а нам в 1988 мозг выедали что автомат и патрон дико секретный. И мы 3 дня стрельбище вычесывали из-за потерянных 3 гильз...
      1. мордвин 3 Звание
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 18:14
        Цитата: свой1970
        а нам в 1988 мозг выедали что автомат и патрон дико секретный. И мы 3 дня стрельбище вычесывали из-за потерянных 3 гильз...

        Хе, в первой половине 80-х ходили на в Тулчермет за этими гильзами калибра 5,45. Россыпью там валялись.
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:11
    Нарушителей высаживать после взлёта...
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 17:36
    В конце эпохи СССР как-то ездил к родственникам на поезде. С детства люблю в поезде смотреть в окно. Пейзажи, города, вагоны на станции....
    Несколько раз обращал внимание - вроде бы поезд из обычных вагонов-рефрижераторов. Только почему-то, когда поезд стоит на станции, тут же откуда-то берутся солдаты с автоматами и берут вагоны в оцепление. Хотя я к тому времени уже отслужил армию, тогда так и не понял, зачем солдаты охраняют свиные полутуши или что там в холодильниках возят. И только много-много позже узнал о БЖРК "Молодец".

    Я это к тому, что никому, почему-то, в голову не приходило их фотографировать.
    Думаю, что и китайцы не такие простые, чтобы что-то секретное выставить на всеобщее обозрение, если на аэродром периодически садятся гражданские суда. Ну, или, в крайнем случае, брезентом закрыть, что ли... Ведь не с бухты-барахты на военный аэродром гражданские садятся - есть же время подготовиться. Чего до пассажиров докапываться? Кому надо - всё равно сфотографируют.

    Хотя, если честно, у нас не видел ни одного военного аэродрома, как сказано в статье, "двойного назначения". По крайней мере, из тех примерно двух десятков, на которых приходилось бывать. Либо гражданский, с аэропортом и всеми делами, либо военный, где чужие не ходят. Глупость какая-то, перемешивать кислое с зелёным.
    1. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Zoldat_A
      Несколько раз обращал внимание - вроде бы поезд из обычных вагонов-рефрижераторов. Только почему-то, когда поезд стоит на станции, тут же откуда-то берутся солдаты с автоматами и берут вагоны в оцепление. Хотя я к тому времени уже отслужил армию, тогда так и не понял, зачем солдаты охраняют свиные полутуши или что там в холодильниках возят. И только много-много позже узнал о БЖРК "Молодец".

      У Молодца были смешанные вагоны. Там и типа купейных и вагон-ресторация... Показывали по ТВ последнюю поездку Молодца, в начале нулевых, перед тем, как его на металлолом распилить.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 17:37
    У нас за такое тут же вой об свободах и завоеваниях дерьмократии поднялся бы! Китайцы же воспримут с пониманием.