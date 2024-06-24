В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества из-за «сложной ситуации в энергосистеме»

В ряде регионов Украины, в частности, в Днепропетровской области вводятся экстренные отключения электроэнергии. Как утверждают украинские власти, экстренные отключения обусловлены "сложной ситуацией в энергосистеме" страны.Кроме того, в период с 13:00 до 23:00 пришлось увеличить продолжительность отключений электроэнергии в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областяхПо словам директора украинской энергетической компании ДТЭК, если в течение ближайших четырех месяцев не будут предприняты экстренные меры по восстановлению энергосистемы, в зимний период жители страны смогут пользоваться электричеством меньше 4-х часов в день. Однако, в то же время, в украинском Минэнергетики заявили, что плановый ремонт блоков АЭС поможет подготовить систему к зиме.На фоне проблем с энергоснабжением и отсутствия эффективных работ по восстановлению энергосистемы депутаты украинского парламента вносят на рассмотрение законодательного органа предложения, направленные на то, чтобы принудить население меньше использовать электричество.В частности, предлагается осуществлять массовую рассылку сообщений с призывами ограничить использование электроприборов, чтобы Киев получил возможность направлять оставшиеся у него мощности на обеспечение работы стратегических предприятий. Однако, украинские парламентарии признают, что эффективность подобных методов является весьма сомнительной.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»