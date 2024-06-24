В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества из-за «сложной ситуации в энергосистеме»
В ряде регионов Украины, в частности, в Днепропетровской области вводятся экстренные отключения электроэнергии. Как утверждают украинские власти, экстренные отключения обусловлены "сложной ситуацией в энергосистеме" страны.
Кроме того, в период с 13:00 до 23:00 пришлось увеличить продолжительность отключений электроэнергии в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областях
По словам директора украинской энергетической компании ДТЭК, если в течение ближайших четырех месяцев не будут предприняты экстренные меры по восстановлению энергосистемы, в зимний период жители страны смогут пользоваться электричеством меньше 4-х часов в день. Однако, в то же время, в украинском Минэнергетики заявили, что плановый ремонт блоков АЭС поможет подготовить систему к зиме.
На фоне проблем с энергоснабжением и отсутствия эффективных работ по восстановлению энергосистемы депутаты украинского парламента вносят на рассмотрение законодательного органа предложения, направленные на то, чтобы принудить население меньше использовать электричество.
В частности, предлагается осуществлять массовую рассылку сообщений с призывами ограничить использование электроприборов, чтобы Киев получил возможность направлять оставшиеся у него мощности на обеспечение работы стратегических предприятий. Однако, украинские парламентарии признают, что эффективность подобных методов является весьма сомнительной.
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