«Не сумели закрепиться на крайнем огороде»: Deep State подтвердил потерю ВСУ Новоалександровки

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«Не сумели закрепиться на крайнем огороде»: Deep State подтвердил потерю ВСУ Новоалександровки

110-я бригада теробороны обвинила украинский военный паблик Deep State в предоставлении недостоверной информации в отношении села Новоалександровка под Очеретино. Как утверждают украинские военные, штурмовые группы ВС России хоть и контролируют большую часть населенного пункта, но якобы часть села еще удерживается ВСУ.

Российские войска вошли в Новоалександровку еще 10 июня этого года, с ходу взяв восточную и центральную части села. После этого начались встречные бои, в ходе которых нашим бойцам удалось вытеснить противника и из западной части населенного пункта. Практически через две недели украинский ресурс Deep State признает потерю Новоалександровки и полный контроль над ней российских войск. Это не нравится украинским военным из 110-й бригады ТРО, выбитым из села. Они заявили, что все еще якобы контролируют часть данного населенного пункта. В ответ аналитики Deep State заявили, что ВСУ могут контролировать в этом селе только «крайний огород».



(...) враг не сумел закрепиться на крайнем огороде.

- заявил Deep State, обвинив в потере села именно 110-ю бригаду.



Стоит отметить, что российское Минобороны пока официально не подтвердило освобождение Новоалександровки, но это обычная практика для военных, они ждут окончательной зачистки села. Как уже сообщалось, контроль над Новоалександровкой дает нашим войскам возможность зацепиться за Воздвиженку и продолжить движение к трассе Покровск-Константиновка, по которой идет снабжение украинских войск. Кроме того, наши войска могут выйти в тыл противнику в районе села Прогресс – важного транспортного узла к западу от Очеретино.
1 комментарий
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 15:22
    (...) враг не сумел закрепиться на крайнем огороде.
    - заявил Deep State, обвинив в потере села именно 110-ю бригаду.
    Дык марковка мелкая, да свекла озимая еще не колосится. request