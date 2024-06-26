Программа FCS и причины ее провала
Платформа MGV (в центре) и восемь машин на ее базе
В течение двухтысячных годов Пентагон и компании, с которыми он сотрудничал, работали над амбициозной программой Future Combat Systems. Её целью было создание новых видов вооружения и военной техники для разных родов войск, а также вспомогательных систем, которые должны были повысить эффективность сухопутных войск.
Однако программа столкнулась с множеством серьёзных проблем и была закрыта в 2009 году. Несмотря на то, что основные проекты не оправдали ожиданий, некоторые идеи и решения, разработанные в рамках программы, всё же нашли своё применение.
Ход работ
В середине 90-х годов Пентагон начал искать пути развития сухопутных войск, учитывая актуальные вызовы и доступные технологии. В следующие годы было запущено несколько исследовательских программ, которые могли стать основой для дальнейшего перевооружения.
Среди предложенных идей были разработка новых образцов бронетехники и принципиально новых систем управления войсками.
В 2003 году несколько отдельных программ были объединены в одну под названием Future Combat Systems, что означает «Боевые системы будущего». Согласно планам того времени, полная реализация этой программы должна была занять не менее 25 лет. За это время предполагалось разработать ряд перспективных систем и образцов разного вида и поэтапно внедрить их в сухопутных войсках. Первые практические результаты ожидались уже в начале 2010-х годов.
Работы по FCS шли с переменным успехом. Пентагон заключал контракты на проведение исследований, разработку проектов и так далее. Некоторые проекты в рамках FCS дошли до сборки и испытаний экспериментальных и опытных образцов. В целом, военное ведомство проявляло оптимизм и указывало на возможность выполнения всех поставленных задач.
Схема разведывательной машины / легкого танка XM1202
Несмотря на все усилия, в ходе реализации программы FCS возникли проблемы. Проекты, входящие в её состав, отличались высокой сложностью, что могло повлиять на сроки и стоимость их разработки. Кроме того, возникли трудности с финансированием, которые только усугублялись со временем.
В октябре 2005 года руководство Пентагона приняло решение сократить расходы на FCS в ближайшей перспективе. В то время армия США проводила операцию в Ираке, и средства для неё предлагалось сэкономить за счёт отказа от перспективных разработок.
В 2007 году программа понесла новые потери: некоторые разработки были исключены из неё, а ряд других направлений полностью закрыт. Расходы на программу были соответствующим образом сокращены.
В июне 2007 года Счетная палата правительства (GAO) опубликовала отчёт о проверке FCS, в котором подвергла критике Пентагон за используемые подходы и принципы сотрудничества с подрядчиками. На этом этапе возник спор между руководством министерства и командованием армии.
В 2008 году начались испытания ряда новых образцов, созданных в рамках программы FCS. Однако не все желаемые изделия смогли добраться до полигонов, что вновь стало поводом для критики.
Весной 2009 года администрация президента Барака Обамы распорядилась ещё раз пересмотреть планы по FCS. В июне было принято решение о прекращении программы. Некоторые проекты из состава «Боевых систем будущего» были переведены во вновь запущенную программу Brigade Combat Team Modernization, но и она просуществовала только до 2010 года.
Демонстрация боевого отделения для XM1202
Цели и задачи
В рамках программы FCS Пентагон планировал создать и внедрить различные системы и образцы техники для оснащения сухопутных войск. Эта программа охватывала все основные области, от экипировки солдат до систем управления войсками.
Для пехотинцев разрабатывалась перспективная экипировка Future Force Warrior. Она должна была включать современное или перспективное стрелковое оружие, средства защиты и амуницию. Кроме того, создавался набор электроники для взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими подразделениями и командованием.
Особое внимание уделялось проекту Manned Ground Vehicles, целью которого было создание унифицированной гусеничной платформы и различных образцов техники на её основе. Пентагон планировал получить самоходную артиллерийскую установку, самоходный миномёт, «лёгкий танк», разведывательную машину и другие образцы — всего девять разных видов техники.
Проект Multifunctional Utility/Logistics and Equipment предусматривал разработку многофункциональной колёсной платформы для применения в логистике и других областях. Также создавался лёгкий компактный робототехнический комплекс Small Unmanned Ground Vehicle, способный нести боевую или иную нагрузку и помогать живым солдатам.
В программе FCS также уделялось внимание беспилотной авиации. Было запущено сразу четыре проекта разработки беспилотных летательных аппаратов разных классов. Самый лёгкий планировалось использовать на уровне взвода, а наиболее тяжёлый — в полковом звене или выше.
Опытная САУ XM1203
Разрабатывался наземный ракетный комплекс Non-Line-of-Sight Launch System. Также создавались новые типы боеприпасов для артиллерии и прорабатывались вопросы дальнейшего развития наземной радиолокационной разведки.
Автоматизированная система управления FCS Network должна была объединить все компоненты армии «нового типа», включая вспомогательные и логистические. Она строилась на основе новых командно-штабных машин, комплексов связи и терминалов на технике. Предполагалось, что такая АСУ обеспечит быструю передачу информации и приказов, обмен данными и другие функции. Внедрение этой сети должно было упростить управление войсками, повысить их эффективность и помочь в решении вспомогательных задач.
Причины провала
Некоторые проекты в рамках программы FCS продвинулись достаточно далеко и даже достигли стадии полигонных испытаний. Они подавали большие надежды, и Пентагон всерьёз планировал перевооружение. Однако в итоге от масштабной и многообещающей программы пришлось отказаться.
Это решение было обусловлено рядом причин различного характера. Основной проблемой всех проектов FCS была их сложность. Перед программой ставились амбициозные цели, для достижения которых требовались инновационные идеи и решения, а также значительное финансирование и время. Например, для автоматизированной системы управления FCS Network нужно было разработать целый набор принципиально новых устройств и программного обеспечения. По разным оценкам, решение этой задачи с использованием технологий двухтысячных годов было затруднено, если не невозможно.
Не менее сложной задачей оказалась разработка унифицированной гусеничной платформы MGV для боевых и вспомогательных машин. К этому шасси предъявлялись особые требования, а различные образцы техники на его базе имели свои особенности и потребности. Также требовалось создать сами «надстройки», оснащённые необходимым оборудованием. По сути, вместо одного проекта разрабатывалось десять.
Боец с экипировкой FFW
Как и ожидалось, сложные и перспективные проекты оказались слишком дорогостоящими.
Согласно информации, опубликованной впоследствии, на предварительные исследования и разработку FCS с 1995 по 2009 год было потрачено около 32 миллиардов долларов. Однако все основные проекты не вышли за рамки испытаний и требовали дальнейшего финансирования.
Активные работы по FCS проводились в не самый удачный период — они совпали с иракской операцией вооружённых сил США, которая требовала значительных средств. Оперативные расходы было решено покрыть за счёт экономии на перспективных разработках. В результате финансирование FCS и её проектов сократилось до минимума, что не позволяло надеяться на реальные результаты.
Следует отметить, что даже полноценное финансирование работ по FCS не спасло бы Пентагон от финансовых проблем. Согласно первоначальным планам, в десятых годах должно было начаться внедрение новых систем, вооружений и техники, на производство и освоение которых пришлось бы потратить значительные суммы. Вполне возможно, что на этом этапе программу модернизации армии сократили бы.
Технологическое наследие
Работы по FCS были остановлены по ряду объективных причин. Однако некоторые проекты были переданы в состав новых программ, которые были менее дорогими и смелыми. Несмотря на то, что эти программы также не смогли решить все поставленные задачи, у американской промышленности и армии всё же остался технический задел для дальнейшего развития.
Некоторые наработки по FCS удалось использовать. Закрытая программа продемонстрировала ценность автоматизированных систем управления (АСУ), которые объединяют части и соединения разных уровней. Разработка таких АСУ продолжилась с использованием новой компонентной и элементной базы.
Уже существуют различные системы, основанные на таких АСУ, которые используются в эксплуатации. Однако пока ещё не идёт речи о полном переходе на них.
Демонстрация комплекта FFW в ходе учебного боя
Пентагон планировал создать и внедрить четыре класса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на разных уровнях. В результате развития беспилотных технологий, летательные аппараты заняли важное место в армии. Были приняты меры по внедрению такой техники на различных уровнях, начиная со взводов и рот. Также создаются и внедряются новые классы БПЛА, которые не были предусмотрены программой FCS.
Планы по внедрению экипировки FFW не были полностью реализованы, но некоторые идеи и разработки этого проекта нашли своё применение. Благодаря этому, солдаты теперь имеют доступ к современному оружию с прицельными системами, улучшенной связи и так далее.
С другой стороны, концепция унифицированной гусеничной платформы и некоторых образцов на её основе практически забыта. Иногда об этих идеях вспоминают, но они не доходят до реального проектирования. Возможно, к этой концепции вернутся в будущем, хотя её реальные перспективы всё ещё под вопросом.
Чрезмерные амбиции
Итак, программа FCS, которую Пентагон считал перспективной, просуществовала всего шесть лет и была закрыта. Это произошло из-за экономических проблем, отсутствия заметного прогресса и так далее. Однако некоторые наработки по этой программе были успешно развиты и даже внедрены в войска.
В целом программу FCS признали неудачной и не оправдавшей ожиданий, поэтому её закрыли. Этот пример показывает, что при планировании будущих проектов важно учитывать не только желаемый результат, но и реальные возможности. Также необходимо помнить о непредвиденных обстоятельствах, которые могут существенно ухудшить ситуацию. Пентагон не учёл это, и его ошибка обошлась в десятки миллиардов долларов.
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