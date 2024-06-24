Украинские дроны атаковали жилой дом и пожарную машину в Курской области

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Украинские дроны атаковали жилой дом и пожарную машину в Курской области

ВСУ продолжают варварские обстрелы российского приграничья. Сегодня боевики киевского режима в очередной раз атаковали Курскую область.

Удар с помощью дрона был нанесен по жилому дому на хуторе Олешня Суджанского района, а затем по приехавшей его тушить пожарной машине. Об этом в своем ТГ-канале написал глава региона Алексей Смирнов.



Со слов чиновника, в результате сброса взрывного устройства на частный дом возник пожар. Хозяйка атакованного жилища получила ожоги и была доставлена в районную больницу.

В то же время, второй удар украинские боевики нанесли по пожарной машине, прибывшей на место для ликвидации возгорания. Как пишет Смирнов, водитель атакованного автомобиля получил ранения и был также доставлен в больницу.

Стоит отметить, что боевики киевского режима все чаще наносят свои удары исключительно по мирным объектам. Сброс взрывного устройства с дрона на частный дом не мог быть ошибкой, так же, как и атака на прибывших на место спасателей.

Таким образом, на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте, украинские власти продолжают террор мирного населения России, пытаясь посеять панику и смуту внутри нашей страны.

Напомним, что вчера боевики киевского режима при поддержке западных партнеров нанесли террористический удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS. В результате инцидента погибли четыре человека, включая двух детей. Еще более 150 человек получили ранения разной степени тяжести.
17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +8
    Сегодня, 16:27
    Таким образом, на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте, украинские власти продолжают террор мирного населения России, пытаясь посеять панику и смуту внутри нашей страны.

    До скрежета зубов мы эту банальность читаем и слышим каждый день. А что дальше то будет с нашей стороны?
    Опять требования к ООН, ПАСЕ, папе римскому или вселенскому разуму или всё-таки начнём отвечать так, чтобы стало не повадно?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 16:50
      Вот согласен. Тут имеет смысл обсуждать что можно и нужно с этим сделать.
      1. кредо Звание
        кредо
        +6
        Сегодня, 16:57
        Вот согласен. Тут имеет смысл обсуждать что можно и нужно с этим сделать.

        А что тут обсуждать, когда враг силён и коварен и нашу готовность к обсуждению воспринимает не иначе как слабость и не более.

        Вот ниже "Вольноопределяющийся Марек" достаточно чётко выразил мысль -
        ...чтобы враги не сеяли панику и смуту, надо думать не о мире с врагом а , о его полном уничтожении.

        Тот кто не согласен с этой мыслью может вернуться в 2014 год и провести хронологию событий с учётом всех соглашений по Донбассу, которые мы подписывали с врагом и думали, что это даст хоть какой-то положительный эффект. Эффект получился ровно отрицательный для нас и Донбасса, но мы (наше руководство) почему то упрямо продолжаем гнуть ту же линию. hi
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +10
    Сегодня, 16:27
    ... (Таким образом, на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте, украинские власти продолжают террор мирного населения России, пытаясь посеять панику и смуту внутри нашей страны.)... так вот, чтобы враги не сеяли панику и смуту, надо думать не о мире с врагом а , о его полном уничтожении.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      -6
      Сегодня, 16:42
      а тогда нужно бить и по гражданским, а укры этого только и ждут. чтобы обвинить нас в геноциде и антигуманости...притянуть на этой волне в свой лагерь ещё стран и выпросить оружия и денег, а так же озлобить своё нас-е против русских..чтобы оно шло в армию...чтобы оторвать укрию от Руси и ещё больше изолировать её в мире и задавить, вынудить на мир на своих условиях-всё для того чтобы укрорейх существовал
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +5
        Сегодня, 16:54
        а укры этого только и ждут. чтобы обвинить нас

        Это позиция игры по чужим правилам, нужно привлекать сторонников, зажигать их перспективами большой войны и поглощения западом так, чтобы никакие укры влияния не имели. Иначе будем всегда в роли статистов и жалобщиков.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:29
        По госучреждениям в Киеве, после каждой такой атаки
      3. spektr9 Звание
        spektr9
        0
        Сегодня, 17:33
        тогда нужно бить и по гражданским, а укры этого только и ждут. чтобы обвинить нас в геноциде и антигуманости...

        Т.е. вы ура -"патриот" призываете людям умирать и терпеть что бы вас ура.... в вместе с гарантом антигуманности не обвинили ?

        Я лично такие высказывание бы к экстремизму приравнивал
  3. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +4
    Сегодня, 16:36
    Ради здоровья Пескова, который должен выступать публично и делать заявления после каждого нападения, мы просим наших уважаемых украинских партнеров снизить частоту нападений. Ведь он уже не молодой человек. Сжалься.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 16:57
      Песков тоже парень неглупый. Накопит статистики за пол года, тогда и выступит, обязательно завершив привычным "переговоры на столе", чтобы не слишком партнеров расстраивать. В конце концов, дочь у него в штатах, а он все же отец, несмотря на плохие вроде бы отношения.
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 16:40
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    его полном уничтожении.

    Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается.(С) Скажите пожалуйста а как вы видите полное уничтожение ? Ну вот на данный момент наш враг США , как будем ПОЛНОСТЬЮ уничтожать ?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 17:02
      Уничтожить запад можно "залпом из всех стволов". Но это уничтожение взаимное. А вот уничтожить украинский таран и создать антиколониальную коалицию вполне еще возможно. По крайней мере это шанс остановить глобальную катастрофу.
    2. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 17:31
      А как это в Израиле делают???? wink wink
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 17:37
      Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается.(С)

      Остается и как в 41, с удовольствием бьет русских своим оружием и солдатами, потому что русские его пожалели и не устроили ему, то что он нам устроил во время ВОВ...
      А теперь отдельные xoxлофилы призывают не трогать xoxольчиков, а просто грозить им пальчиком за то что они русских как скот режут
  5. Деревенский я...... Звание
    Деревенский я......
    +1
    Сегодня, 17:25
    Так, что не чем ударить по Украине, что бы перестала шевелиться и ушла в долговременную отключку?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 17:39
      Так, что не чем ударить по Украине, что бы перестала шевелиться и ушла в долговременную отключку?

      Ну ТЯО и ФАБ9000 точно не применят, и более того те кто призывают подобное применить у нас сажают как Стрелкова. А тех кто орут что мы недолжны допустить что бы и волос с гражданина Украины упал, даже не банят на российских интернет ресурсах ... А вы бить
      1. Деревенский я...... Звание
        Деревенский я......
        0
        Сегодня, 17:49
        Остаётся только молиться, что бы удар пришёлся туда, куда надо и по тому, кому надо. Может тогда ответим так, как надо, а не молча утираться.