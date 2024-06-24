Украинские дроны атаковали жилой дом и пожарную машину в Курской области
ВСУ продолжают варварские обстрелы российского приграничья. Сегодня боевики киевского режима в очередной раз атаковали Курскую область.
Удар с помощью дрона был нанесен по жилому дому на хуторе Олешня Суджанского района, а затем по приехавшей его тушить пожарной машине. Об этом в своем ТГ-канале написал глава региона Алексей Смирнов.
Со слов чиновника, в результате сброса взрывного устройства на частный дом возник пожар. Хозяйка атакованного жилища получила ожоги и была доставлена в районную больницу.
В то же время, второй удар украинские боевики нанесли по пожарной машине, прибывшей на место для ликвидации возгорания. Как пишет Смирнов, водитель атакованного автомобиля получил ранения и был также доставлен в больницу.
Стоит отметить, что боевики киевского режима все чаще наносят свои удары исключительно по мирным объектам. Сброс взрывного устройства с дрона на частный дом не мог быть ошибкой, так же, как и атака на прибывших на место спасателей.
Таким образом, на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте, украинские власти продолжают террор мирного населения России, пытаясь посеять панику и смуту внутри нашей страны.
Напомним, что вчера боевики киевского режима при поддержке западных партнеров нанесли террористический удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS. В результате инцидента погибли четыре человека, включая двух детей. Еще более 150 человек получили ранения разной степени тяжести.
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