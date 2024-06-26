Когда по-настоящему страшно, бояться — это нормально
Мир очень нервно отреагировал на заключенный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это действительно новая ступень в отношениях двух стран, ведь до сих пор отношения двух стран определялись исключительно мирными договорами. Сперва был Договор о дружбе и взаимопомощи, заключенный в 1961 году и пролонгировавшийся вплоть до нового тысячелетия, а затем, в 2000 году был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Стоит отметить, что ни один советский лидер страны в КНДР не приезжал. В 1994 году, когда умер президент Ким Ир Сен, российский управитель Ельцин не снизошел даже до положенной политическим протоколом телеграммы с соболезнованиями правительству КНДР. Ситуацию начали исправлять в 2000 году, уже при Путине. Тогда же и был заключен более тесный договор.
То есть, начнем с того, что ситуация с последним Договором – это не вдруг. После ельцинского охлаждения отношений, Путин повернулся к КНДР лицом и отношения начали улучшаться, причем, настолько, что стало возможно заключение именно стратегического договора.
И вот теперь в мире, особенно в той части, которая как бы против нас совсем, начинают нервно просчитывать варианты того, что может получиться на выходе. А на выходе – появление КНДР несколько иного плана, чем сегодня. И это на Западе понимают очень четко.
Вообще многие из них были наложены в ответ на разработку КНДР ядерного оружия и даже были поддержаны Россией же, но ядерное оружие у КНДР есть, так что действительно, есть смысл и подумать над тем, а нужны ли санкции дальше.
Но давайте сперва посмотрим по пунктам, а что такого в договоре, что так заставляет нервничать всех?
Россия
Можно сказать, что Россия начинает проявлять свои интересы в регионе Юго-Восточной Азии. Однако, возможно, лучше рассматривать это как возвращение России в регион, где она присутствовала исторически, до 5 сентября 1905 года, когда был подписан Портсмутский договор.
Порт-Артур, Чемульпо, Дальний — всё это уже было в истории. И теперь, вероятно, может повториться. Это можно сравнить с ситуацией на Кубе в 1960-1970-х годах. Конечно, эффективность будет ниже, но это зависит от точки зрения. Если Китай подпишет подобный договор, то ситуация станет ещё более интересной.
Сочетание России, Китая и КНДР — это мощный союз. Даже без Китая это сочетание представляет собой значительный центр силы в регионе, благодаря российским технологиям и возможностям Северной Кореи. А с Китаем этот союз становится ещё более значимым.
Почему так важен Азиатско-Тихоокеанский регион? Да он просто важен, ничуть не менее важный регион, чем тот же Персидский залив. Если там нефть, то в АТР – производство.
На самом деле Путин очень неплохо так плеснул бензина в «горячую пару». Таких пар по миру несколько, и вы их прекрасно знаете: Россия-Украина, Индия-Пакистан, Китай-Тайвань, КНДР-Южная Корея. Объединяет их одно: национальный состав и «теплые» отношения. В принципе, все четыре пары уже горят, вопрос только в интенсивности.
Однако если мы прибавим к ним еще и Красное море, Израиль-Палестину, Сирию, Ирак, Ливию, получится не очень приятная для США картинка. Можно просто не успеть реагировать должным образом на все пожары, большую часть из которых реально устроили сами Штаты. Да и реакции в последнее время со стороны мирового жандарма в плане эффективности были очень сильно так себе.
Наверное, многие помнят то позорище, которым обернулся поход американской эскадры, состоящей из авианосцев «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» с кораблями сопровождения в 2017 году к берегам КНДР? Шли вроде как вразумлять, а подойдя тут же развернулись, «выполнив задачи учений».
Чем чревато усиление одной из самых странных стран мира, обладающей пятой армией, говорить, наверное, не стоит. Равно как и просчитывать шахматную партию АТР, это под силу гроссмейстерам. Можно только сказать, что она начала разыгрываться в мае этого года, в ходе визита Путина в Китай. Это был первый ход, за которым последовали визиты в КНДР и Вьетнам.
Важнейший аспект этого сотрудничества — военно-промышленный комплекс (ВПК) Северной Кореи, который может оказать России значительную помощь. Речь идёт о снарядах, реактивных системах залпового огня большого калибра (600 мм) и тактических ракетах.
На Западе уже активно обсуждают возможность использования северокорейского вооружения российской армией в специальной военной операции (СВО). Однако пока что нет достаточных доказательств этой информации.
Тем не менее, корейские предприятия ВПК — это то, ради чего стоило заключать такой договор. А не отправка корейских солдат на украинскую землю.
КНДР
Договор для страны полезен, сам Ким Чен Ын сказал, что время изменилось, изменился и статус КНДР. И в этом он прав, поскольку действительно, для страны от Договора одна польза по многим факторам.
Договор, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников подписания. Двоякая штука такая, нельзя сказать, что на Корейском полуострове тишь и благодать, обстановка на границе двух Корей так себе, но вот то, что южане пойдут на север, «освобождать» своих от гнета Ким Чен Ына – вот сомнительно. Несмотря на то, что южнокорейская армия технически вооружена неплохо, шансов у нее не очень много. А теперь, когда за спиной у товарища Кима встал товарищ Путин, это выглядит еще более сомнительно.
И здесь тот, кто подумал, что Россия ведет войну сама и не сможет помочь КНДР, тот очень сильно ошибается. Сравнивать армии двух корейских республик надо отдельно, здесь же замечу, что армия Южной Кореи не сбалансирована. У нее до безобразия слабое ПВО, которое просто ничего не сможет противопоставить самолетам или ракетам, который станут наносить удары по военным объектам Южной Кореи.
ЗРК «Чунма» — это основа противовоздушной обороны Республики Корея. Он создан на базе не самого современного французского комплекса «Кроталь». Это не просто слабый комплекс, это откровенно слабый.
Поэтому помощь КНДР будет заключаться не в отправке бойцов, бойцов там своих хватает, а вот определенное количество нового высокоточного вооружения или самолето-вылетов с ним – вот здесь южнокорейские военные правильно напрягаются.
Многие сейчас говорят, что этот договор — ответ на планы стран НАТО ввести свои войска в Украину. Ведь он предполагает «взаимную помощь», то есть российские и корейские солдаты будут сражаться вместе.
Это, конечно, глупость. Никто никуда не встанет, потому что это будет вообще что-то совсем бардачно-неуправляемое, ибо только можно представить наши штабы, работающие через переводчиков. А вот использование корейской производственной базы – это более страшное дело, чем корейские дивизии. На Западе уже стонут, что КНДР передала России 4,8 млн снарядов, практически обеспечив годовой запас. Да, это снаряды 70-80 годов, но это снаряды. При всем том, что страны НАТО, громко портя воздух, за все время смогли собрать 1,3 млн снарядов для Украины. Как говорится, разница в стволах.
Важно помнить, что договор — это двустороннее соглашение. И Россия также будет обязана оказывать помощь КНДР в случае возникновения проблем. Учитывая, как непредсказуемо ведёт себя Ким Чен Ын, в регионе может произойти что-то неожиданное. Например, Япония может принять резкие меры.
Хотя вот с Японией очень все непросто. Основные претензии в том, что время от времени из КНДР стартует что-то такое и летит в сторону Японии. Правда, не долетело еще ни разу, но тем не менее, японцы откровенно нервничают.
А куда, простите, запускать? На юг? Через Южную Корею? Не смешно. На запад или север, в Китай? Кто же виноват в том, что у нас есть только одно направление — на восток, и куда бы мы ни посмотрели на карту, везде увидим Японию?
В принципе, если наши поделятся современными ракетными технологиями, то японцы будут спать спокойнее: долетит туда, куда надо. Всё же российские ракеты — это отличное решение в данном случае.
Важным аспектом для КНДР являются не только военные технологии и оружие, но и продовольствие. В этой области у них действительно серьёзные проблемы. Многие страны, включая Южную Корею и Японию, на протяжении многих лет оказывали КНДР продовольственную помощь в виде тысяч тонн.
И вот тут союзник в виде России, сельскохозяйственный сектор которой пытаются уничтожить санкциями уже не первый год, — это как дар небес!
Да, предыдущие попытки накормить «бедных голодающих Африки», конечно, кого-то рассмешили, а кого-то (не будем показывать пальцем в сторону Босфора) обогатили. Но давайте будем честными: лучше пусть наше зерно накормит корейцев, которые в благодарность коммунистическими темпами будут производить для нас снаряды. Так мы получим реальную выгоду от сотрудничества. А если бы мы кормили африканцев, то не факт, что они бы отработали нашу помощь. В этом случае мы бы только обогатили посредников, а не африканцев.
Двойная польза: российские аграрии избегают затоваривания складов и порчи продукции, через государство реализуя продукцию тем, кому она реально нужна и получая от государства деньги. А государство получает не просто резаную бумагу типа рупий, с которой еще надо придумать, что делать, государство получает военную продукцию, весьма необходимую на данный момент.
И вторая выгода: если корейские предприятия снимут часть головной боли в виде снарядов и ракет, то российскому ВПК можно больше уделять внимания не менее значимым видам вооружений типа ПВО, РЭБ, БПЛА.
Мир, который за нас
КНР
Здесь все очень интересно. Полная тишина. Почти полная. На низших уровнях оживленно, но что такое мнение главы Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессора Люй Чао? Да, профессор приветствует сближение, потому что специалист по США. Но на высших уровнях все очень тихо. Приехал Путин к Киму – ну и на этом все.
Двояко? Отнюдь. Если бы наверху негативно относились к визиту и Договору, то внизу никто бы и пискнуть не посмел. Это вам не Нидерланды, это коммунистический Китай со всеми проистекающими. Так что внизу развлекаются кто во что горазд, а наверху предпочитают как всегда осторожно выяснить и прояснить обстановку, а потом уже что-то заявлять.
Но всем-то понятно, что подоплеки никакой нет, все было обговорено еще в мае, когда Путин приезжал к товарищу Си.
Вьетнам
Да, когда министр иностранных дел Вьетнама сказал, что «Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии», многие обратили на это внимание. А что ему оставалось делать, когда на следующий день после Путина в страну примчался помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк? Утешать…
Конечно, то, что выдал господин Буй Тхань Шон, вызывает добрую такую саркастическую усмешку, сопоставимую с улыбкой бегемота. «Сотрудничество Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии поспособствует миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире». Великолепный дипломатический сарказм.
Но принимал Путина не Буй Тхань Шон, а президент Вьетнама То Лам. И, судя по благодарственным телеграммам, отправленным по возвращению, президент России оказался более чем доволен приемом что в КНДР, что во Вьетнаме.
«Рад оказаться в кругу надежных друзей России!» — сказал Путин, сидя на сцене Оперы вместе с президентом Вьетнама.
Говорят, что прием Путину во Вьетнаме устроили не такой пышный и помпезный, как в Корее, но все-таки страны сильно разные по многим показателям. Давние о весьма ровные отношения России и Вьетнама не нуждаются во внешних показательных оформлениях. И вообще, как принимать главу другого государства – это дело протокола и желания принимающей стороны, куда важнее то, чего можно достичь на самой скромной внешне встрече, каких договоренностей достигнуть.
Остальные страны
Истерика и протесты, которые закатила тройка недоброжелателей в лице США, Японии и Южной Кореи, впечатляют. Вообще тут надо будет разобраться отдельно, но действительно, там не просто горит, там у них полыхает.
Ян Салливан, заместитель по разведке в командовании по подготовке и доктрине армии США:
Хорошая реакция, правильная. Сегодня многим не по себе от связки Россия – КНДР с КНР и Вьетнамом за спиной. Это самый настоящий центр силы в АТР, и аналитики на Западе это прекрасно понимают, потому и котел закипел очень быстро.
Если Россия передаст КНДР военные технологии и разработки, то неминуемо грядущее перевооружение армии КНДР станет такой головной болью для Южной Кореи и Японии, что измерить и представить будет непросто. Конечно, налицо политический шантаж высшего уровня: до руководителей Южной Кореи, например, легко донести, что военно-технический уровень армии КНДР будет напрямую зависеть от агрессивности США и союзников (в том числе и Южной Кореи) по отношению к России. Это касается и американских денег, и южнокорейского вооружения, которое не так давно обещали Украине.
И если у КНДР появятся, например, ракеты, до безобразия похожие на новейшие российские разработки, кто будет этому противодействовать и за чей счет? Нет, понятно, что комплексы ПВО Токио и Сеул будут покупать за свои кровные, вопрос здесь не в этом. Вопрос в том, что этих самых комплексов невозможно произвести больше определенного количества, а значит, кто-то пострадает.
Кому не достанется ЗРК и ракет к ним? Тайваню? Украине? Европе?
И как вообще будет выглядеть обещанная угроза поставок вооружений Южной Кореей Украине? Как мы если что, справимся с тем, что многие поставки в КНДР запрещены решением Совбеза ООН (к чему уже призывает Путин)? А запросто! Господа «партнеры» научили уже… Создадим Абхазо-южноосетино-северокорейскую торговую компанию с офисом в Керчи. И все.
Нам-то на очередной пакет санкций уже как-то даже смешно, так что почему нет?
Сразу вот так сказать, что решил устроить Путин сложно, у него бывает пару-тройку слоев смысловых, но в принципе такой Договор, вкупе с визитом в КНР до и Вьетнам после – это интересно для наших и не очень для всех остальных.
Напрашивается: "Ну, за победу?"
Прекрасно понимаю, как неуютно будут себя чувствовать в Японии сразу и в Южной Корее в перспективе, когда через пролив начнет летать что-то дальнобойнее и точнее, чем то, что есть сейчас у армии КНДР.
Вообще бояться и не скрывать этого – это нормально, особенно когда есть чего. С Китаем та сторона ну ничего не сможет сделать, но сильная Северная Корея, сильный Вьетнам вместе с Россией – это очень неприятный блок на ближайшее время.
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