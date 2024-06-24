Украинские университеты будут предоставлять в ТЦК списки отчисленных студентов

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Украинские университеты будут предоставлять в ТЦК списки отчисленных студентов

Украинские высшие учебные заведения будут предоставлять напрямую в ТЦК (военкоматы) списки отчисленных студентов. При этом существует прямая договоренность между руководством вузов и органами комплектования ВСУ.

В частности, губернатор Волынской области Юрий Погуляйко назвал мобилизацию в украинскую армию "одной из самых сложных и одновременно важнейших задач", чтобы решить которую власти региона обязали ректоров университетов своевременно предоставлять списки отчисленных студентов и не сдавших вступительные экзамены абитуриентов. За выполнением этого требования будет следить руководство силовых структур региона.



По информации украинского Минобразования, за период с 2022 года количество мужчин, поступивших в высшие учебные заведения в возрасте старше 25 лет, выросло в 6,5 раз. Значительному росту стремления к знаниям послужила тотальная мобилизация в стране.

При этом две трети поступающих на Украине в аспирантуру составляют мужчины старше 30 лет. В текущем году количество желающих стать аспирантом достигло 200 тысяч, что вдвое выше показателей до 2022 года.

В министерстве образования Украины пообещали отсеять тех, кто злоупотребляет образованием для уклонения от мобилизации, значительно усложнив требования, необходимые для получения диплома или научной степени.

Между тем, украинские граждане, не зарегистрировавшие в ТЦК свои личные транспортные средства, будут облагаться штрафом в размере 20 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).
12 комментариев
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 16:39
    Украинские университеты будут предоставлять в ТЦК списки отчисленных студентов

    а новость то чем?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:58
      Как о чём? Они под призыв на срочку сразу попадут, а уж оттуда... request
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 18:10
        А что, раньше было по другому?
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 16:43
    Значительному росту стремления к знаниям послужила тотальная мобилизация в стране.

    Так вот как надо было двоечников и прогульщиков стимулировать, а мы и не знали!! Ну, теперь уровень образованности полезет вверх. А взятки преподам-ректорам и прочим учитываются? Наконец то учителя получат достойную зарплату. wassat
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:57
      Самые богатые люди теперь будут - преподаватели. Сразу вслед за военкомами и погранцами
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:55
    о то новость, вообще то это со времен Союза делается
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 16:55
    Война порождает не только прогресс оказывается, но и непреодолимую тягу к знаниям wassat
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 17:06
    Беги, хохлосудент, беги - иии!!!
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:16
    Ученье- свет. Неучение- смерть ( через ТЦК) Прекрасный стимул!)
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:19
    Студенты бывают с "хвостами" и без....а на краине теперь и с рогами.... cryingсдавать неугодных будут по чёрному..
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:36
    В текущем году количество желающих стать аспирантом достигло 200 тысяч
    Какая образованная армия комплектуется у скаклов wink
  9. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 17:52
    Через месяц деканы Украинских ВУЗов возглавят списки Форбс laughing laughing