Украинские университеты будут предоставлять в ТЦК списки отчисленных студентов

Украинские высшие учебные заведения будут предоставлять напрямую в ТЦК (военкоматы) списки отчисленных студентов. При этом существует прямая договоренность между руководством вузов и органами комплектования ВСУ.В частности, губернатор Волынской области Юрий Погуляйко назвал мобилизацию в украинскую армию "одной из самых сложных и одновременно важнейших задач", чтобы решить которую власти региона обязали ректоров университетов своевременно предоставлять списки отчисленных студентов и не сдавших вступительные экзамены абитуриентов. За выполнением этого требования будет следить руководство силовых структур региона.По информации украинского Минобразования, за период с 2022 года количество мужчин, поступивших в высшие учебные заведения в возрасте старше 25 лет, выросло в 6,5 раз. Значительному росту стремления к знаниям послужила тотальная мобилизация в стране.При этом две трети поступающих на Украине в аспирантуру составляют мужчины старше 30 лет. В текущем году количество желающих стать аспирантом достигло 200 тысяч, что вдвое выше показателей до 2022 года.В министерстве образования Украины пообещали отсеять тех, кто злоупотребляет образованием для уклонения от мобилизации, значительно усложнив требования, необходимые для получения диплома или научной степени.Между тем, украинские граждане, не зарегистрировавшие в ТЦК свои личные транспортные средства, будут облагаться штрафом в размере 20 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).

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