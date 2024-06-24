Украинские университеты будут предоставлять в ТЦК списки отчисленных студентов
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Украинские высшие учебные заведения будут предоставлять напрямую в ТЦК (военкоматы) списки отчисленных студентов. При этом существует прямая договоренность между руководством вузов и органами комплектования ВСУ.
В частности, губернатор Волынской области Юрий Погуляйко назвал мобилизацию в украинскую армию "одной из самых сложных и одновременно важнейших задач", чтобы решить которую власти региона обязали ректоров университетов своевременно предоставлять списки отчисленных студентов и не сдавших вступительные экзамены абитуриентов. За выполнением этого требования будет следить руководство силовых структур региона.
По информации украинского Минобразования, за период с 2022 года количество мужчин, поступивших в высшие учебные заведения в возрасте старше 25 лет, выросло в 6,5 раз. Значительному росту стремления к знаниям послужила тотальная мобилизация в стране.
При этом две трети поступающих на Украине в аспирантуру составляют мужчины старше 30 лет. В текущем году количество желающих стать аспирантом достигло 200 тысяч, что вдвое выше показателей до 2022 года.
В министерстве образования Украины пообещали отсеять тех, кто злоупотребляет образованием для уклонения от мобилизации, значительно усложнив требования, необходимые для получения диплома или научной степени.
Между тем, украинские граждане, не зарегистрировавшие в ТЦК свои личные транспортные средства, будут облагаться штрафом в размере 20 тысяч гривен (около 45 тысяч рублей).
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