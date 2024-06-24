Ил-76 МЧС РФ с пострадавшими в результате вчерашнего теракта вылетел в Москву из Севастополя

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Ил-76 МЧС РФ с пострадавшими в результате вчерашнего теракта вылетел в Москву из Севастополя

Экстренные службы, медики и психологи продолжают оказание помощи пострадавшим в результате чудовищного теракта, который боевики киевского режима при поддержке западных кураторов устроили в Севастополе.

Напомним, что вчера около 12:15 МСК российский город-герой подвергся атаке американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре боеприпаса были сбиты силами ПВО ВС РФ, еще одна отклонилась от курса и сдетонировала в воздухе недалеко от пляжа «Учкуевка».



Согласно последним данным, в результате украинского теракта погибли четыре человека, включая двоих детей. При этом пострадали 153 человека, 79 из которых на данный момент находятся в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Ил-76 МЧС РФ с людьми, пострадавшими в результате вчерашнего теракта, вылетел в Москву из Севастополя. На борту находятся 22 человека, включая 12 детей.

Как рассказал собеседник издания, в самолете имеется аппарат ИВЛ, кардиомониторы, а также модули с современным оборудованием, что позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь во время полета.

Также сообщается, что пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.
27 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 16:44
    Главное чтоб весь мир знал что мы продолжаем быть открытыми для переговоров.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 16:51
      Главное чтоб весь мир знал что мы продолжаем быть открытыми для переговоров.

      За весь мир говорить не буду, но что касается "цивилизованного мира", то они нашу открытость и настойчивое напоминание о готовности к переговорам воспринимают исключительно как слабость и повод усилить давление на всех фронтах, включая СВО, санкции, последние события в Дагестане и предыдущие события в Москве и далее по списку. hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 16:52
        кредо hi, глядя на такую реакцию скоро и глобальный юг начнет задуматься над неудобными вопросами.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 17:07
          кредо hi, глядя на такую реакцию скоро и глобальный юг начнет задуматься над неудобными вопросами.

          Могу напомнить лишь то, что пример СССР и желание внедрять его результаты деятельности в своих странах, даже капиталистических (например, т.н. "шведский социализм"), строился не на словах наших политиков и уговорах врага о мире, а на реальном воплощении в жизнь положительных преобразований и жёстком отпоре зарвавшемуся западу.

          Последних же 30 лет Россия только и делала что сдавала позиции одну за одной - СЭВ, Варшавский договор, развал страны, приближение блока НАТО к нашим границам, безмозглое и безграмотное скармливание наших налогов бывшим республикам СССР без хоть какого то положительного выхлопа и так далее. Безусловно, что "не цивилизованный мир" это всё видит и делает соответствующие выводы и не все они в нашу пользу.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:20
        Очередное ЧП.
        . Девять человек заблокированы внутри горящего НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердили в МЧС России.


        https://ren.tv/news/x/1233977-deviat-chelovek-zablokirovany-v-goriashchem-nii-platan-vo-friazine

        Видео по ссылке ниже.В чем же причина пожара?Вот в чем вопрос.

        https://t.me/ENews112/18184
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 17:27
          По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.РИА Новости.
          1. Иванов_Иван2 Звание
            Иванов_Иван2
            +1
            Сегодня, 17:29
            Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, заявили в холдинге "Росэлектроника". Объект еще в конце 90-х годов перешёл в частную собственность.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              -1
              Сегодня, 17:31
              В научно-исследовательском институте «Платан» в подмосковном Фрязино произошел пожар, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Он уточнил, что пожарные начали спасать людей на верхних этажах горящего здания. Площадь и обстоятельства возгорания выясняются.

              Позже в «Росэлектронике» сообщили ТАСС, что горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ «Платан», оно перешло в частную собственность в 90-е годы.

              В МЧС России сообщили, что предварительно в здании могут находиться девять человек, одного из них уже спасли. «Его вывели по лестничным маршам», — уточнили в ведомстве. «По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняют высокая температура и плотное задымление», — добавили позже в МЧС.

              В пресс-службе МЧС Московской сообщили РБК, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.

              А в чём причина пожара?


              По данным «Осторожно, Москвы», пожар начался в 14:39 на пятом этаже здания. Пожару присвоили третий ранг сложности.

              .Издание опубликовало ролик, в котором человек внутри горящего здания машет рукой из разбитого окна.

              — Бедолаги, из окон видно. Там уже дышать нечем, — комментирует происходящее автор ролика.


              https://msk1.ru/text/incidents/2024/06/24/73746731/
    2. bandabas Звание
      bandabas
      +2
      Сегодня, 17:37
      Ну да, ну да. Бессеребренник с
      "1 квартирой — 77 кв. м, в Санкт-Петербурге;
      1 гаражем — 18 кв. м, в Санкт-Петербурге,
      3-мя автомобилями легковыми — ГАЗ М21, 1960 г. в., ГАЗ М21, 1965 г. в., «Нива», 2009 г. в.,
      прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г. в."
      Может себе позволить быть открытым fool
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 16:44
    Четыре боеприпаса были сбиты силами ПВО ВС РФ, еще одна отклонилась от курса и сдетонировала в воздухе недалеко от пляжа «Учкуевка».
    Всем пострадавшим скорейшего выздоровления! Почему она отклонилась от курса?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 16:47
      Trapp1st hi, да ничего она не отклонилась, спецом они били по пляжу.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 16:56
        Trapp1st hi, да ничего она не отклонилась, спецом они били по пляжу.
        Почему тогда не по пляжу Феодосии или Ялте?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -2
          Сегодня, 17:23
          Trapp1st, а это надо спрашивать не у Ропот 55 а у тех кто координаты вводит.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 17:25
            Trapp1st, а это надо спрашивать не у Ропот 55 а у тех кто координаты вводит.
            Ну если цель устроить теракт и как можно больше убить гражданских то в чем просто логика выбора не самого подходящего места?
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              -1
              Сегодня, 17:38
              Trapp1st, не всегда теракт устраивают там где больше народу или где престижнее где легче и где с гарантией.
      2. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 18:05
        То что били по Севастополю- понятно. Но вряд ли конкретно по пляжу. 4 штуки сбили, пятую зацепили, и это дерьмо свалилось на пляж. Если бы отработали кассеты, было бы гораздо хуже. так что ПВОшники четко отработали. Сто процентов перехвата не бывает. Другой вопрос- доколе это будет продолжаться. Можно хоть в КНДР кататься на Ауресе, хоть к пингвинам в Антарктиду. И награды раздавать с борцовской походкой.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +5
      Сегодня, 16:55
      "Почему она отклонилась от курса?"///
      -----
      С-400 не бьет прямым попаданием.
      Шрапнель и ударная волна.
      Если БЧ ракеты не детонировала от шрапнели, то ракета лишь отклоняется от курса.
      Так было много раз в Саудии, когда Пэтриоты пытались перехватить Скады.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 16:58
        Если БЧ ракеты не детонировала от шрапнели, то ракета лишь отклоняется от курса.
        В некоторых источниках пишут что она развалилась в воздухе, где то отклонилась и сдетонировала.
      2. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 18:08
        Полность с Вами согласен. поэтому довожу мой ответ Ропот55.
        То что били по Севастополю- понятно. Но вряд ли конкретно по пляжу. 4 штуки сбили, пятую зацепили, и это дерьмо свалилось на пляж. Если бы отработали кассеты, было бы гораздо хуже. так что ПВОшники четко отработали. Сто процентов перехвата не бывает. Другой вопрос- доколе это будет продолжаться. Можно хоть в КНДР кататься на Ауресе, хоть к пингвинам в Антарктиду. И награды раздавать с борцовской походкой. Думаю Вы со мной согласны hi
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:49
    И где же наши решительные ответы, которые Дмитрий Анатоличь обещает на все выпады в наш адрес? Где хоть один придет по административным зданиям хотя бы в киеве?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 16:51
      Вадим С hi, на подходе в самое "ближайшее" время.
    2. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Вадим С
      И где же наши решительные ответы

      Их готовят. Ответы будут. Но это не точно.
    3. К_4 Звание
      К_4
      +4
      Сегодня, 17:30
      Так Анатоличь реально ничего не может, его отодвинули, а главный как всегда в домике и молчит. Манера у него такая: как победы - так на коне на всех каналах, как трагедия так Песков с пургой и уютный подземный домик.
    4. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 17:50
      И где же наши решительные ответы, которые Дмитрий Анатоличь обещает
      Вопросы - к Медведеву Д.А. Обещать он горазд...
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 18:19
        Цитата: Дед-дилетант
        Вопросы - к Медведеву Д.А. Обещать он горазд...

        Да подождите Вы! Сегодня же еще только понедельник, выходные были... Завтра ответит по полной!
  4. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +2
    Сегодня, 17:25
    Зеленского никто не трогает и трогать не собирается. Вывезенное бабло из России на Запад лучшая гарантия сохранения жизни Зеленскому.
  5. Комментарий был удален.
  6. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    -2
    Сегодня, 17:35
    Цитата: Старый Хрен
    Зеленского никто не трогает и трогать не собирается. Вывезенное бабло из России на Запад лучшая гарантия сохранения жизни Зеленскому.

    Ровно до момента, когда к нему подойдут два "мордоворота" с паяльником и спросят:
    - какой, говоришь, пин-код?
    Чисто гипотетически.....