Ил-76 МЧС РФ с пострадавшими в результате вчерашнего теракта вылетел в Москву из Севастополя
Экстренные службы, медики и психологи продолжают оказание помощи пострадавшим в результате чудовищного теракта, который боевики киевского режима при поддержке западных кураторов устроили в Севастополе.
Напомним, что вчера около 12:15 МСК российский город-герой подвергся атаке американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре боеприпаса были сбиты силами ПВО ВС РФ, еще одна отклонилась от курса и сдетонировала в воздухе недалеко от пляжа «Учкуевка».
Согласно последним данным, в результате украинского теракта погибли четыре человека, включая двоих детей. При этом пострадали 153 человека, 79 из которых на данный момент находятся в больнице.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Ил-76 МЧС РФ с людьми, пострадавшими в результате вчерашнего теракта, вылетел в Москву из Севастополя. На борту находятся 22 человека, включая 12 детей.
Как рассказал собеседник издания, в самолете имеется аппарат ИВЛ, кардиомониторы, а также модули с современным оборудованием, что позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь во время полета.
Также сообщается, что пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.
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