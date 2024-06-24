Начштаба «Азова» подал заявление против командующего Объединённых сил ВСУ, обвинив его в некомпетентности

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Начштаба «Азова» подал заявление против командующего Объединённых сил ВСУ, обвинив его в некомпетентности

Начальник штаба украинского формирования "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) Богдан Кротевич подал в Госбюро расследований заявление на командующего Объединенных сил ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений.

В письме следственным органам начштаба "Азова*" указал, что, по его данным, Содоль "убил больше украинских военных, чем любой из российских генералов". При этом в вышестоящем командовании ВСУ все обращения Кротевича оставили без ответа.



По словам Кротевича, 99% военнослужащих ВСУ ненавидят генерала Содоля за некомпетентность командования, которая приводит к значительным потерям живой силы и отступления из десятков населенных пунктов.

Ранее генерала Содоля начала критиковать замглавы оборонного комитета украинского парламента Марьяна Безуглая, однако она ограничилась лишь несколькими публикациями в соцсетях. При этом прямое выступление против одного из представителей высшего командования ВСУ со стороны одного из его непосредственных подчиненных произошло впервые, что является косвенным признаком, указывающим на наличие серьезных проблем в командных структурах украинской армии.

В зону ответственности группировки ВСУ "Хортица", которой командует Содоль, входит бахмутский и купянский участки фронта, где боевики киевского режима продолжают отступать, при этом неся значительные потери.
10 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 17:45
    Пауки в банке...Да сожрите вы побыстрее друг друга - нашим будет легче... am
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 17:50
      Точнее свиньи у кормушки.....
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:55
        Ещё точнее укросвиньи... А кормушка то всё меньше... hi
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 18:05
        Содоль людей никогда не считал особо.

        .В украинской армии уже целые батальоны отказываются выполнять боевые задачи. Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

        «У нас прорыв под Торецком, не от хорошей жизни. И будет ещё несколько. На одном из ключевых участков фронта шесть батальонов отказались выполнять боевую задачу. Шесть. И вы думаете, это единственный случай, этого не будет повторяться и не будет идти по нарастающей? Это не так, несмотря на всю западную помощь. Потому что в корне неверное отношение к людям, и люди платят нелояльностью», – сказал Арестович.


        https://www.politnavigator.net/proryv-pod-toreckom-shest-batalonov-vsu-otkazalis-vypolnyat-prikaz.html
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 18:11
          В продолжении поста.

          — Волчанск. Наши продвигаются. У ВСУ батальон отказался идти в бой. Затыкали батальоном с другого направления. В ходе обороны Часов Яра три украинских батальона отказались воевать.

          Под Волчанском украинские бригады ТрО массово переподчиняются механизированным бригадам и другим «элитным» соединениям ВСУ.

          Причина проста: потери у ВСУ в этом районе такие, что поддерживать численность бригад (хотя бы по документам) и не рапортовать об их фактическом истреблении по-другому уже не получается.

          Подобный трюк командование ВСУ проделывало как минимум три раза: во время фланговых ударов под Артёмовском, в ходе контрнаступления под Работином и Вербовым, а также в Крынках.

          Все три раза не помогло.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 17:57
      [что является косвенным признаком, указывающим на наличие серьезных проблем в командных структурах украинской армии.]
      Да не проблемы там! Никто не хочет брать на себя ответственность за поражения сегодняшние и грядущие!
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 17:54
    Откровенный бандит из бандитского азива обвиняет кадрового военного. Я содоля не оправдываю, но он все-таки кадровый и не бородатой обезьяне вместе со страшным лейтенантом медслужбы безумной давать оценку содолю. Здесь надо смотреть глубже: безумная это цепная собака ермака и её используют, если уже фактически принято кадровое решение. Скорее всего, в командовании всу начинаются очередные кувырк коллегия и бег от НЯ. Сырский решил расформировать 3 омбр (азив) и расформировал правосековскую 67 омбр. Вот и прилетела ответочка. Как говорится, СДД-сожрите друг друга (хоть и не принято сейчас Фандорина цитировать).
    1. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      +2
      Сегодня, 18:01
      Да они там уже все одинаковые собаки!!! Нет разницы, для России кто из них и по какому рангу висеть будет!! Тер оборона, ВСУ, Азов и ли национальна оборона!! Все убийцы кровью Русских замазаны!!
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 17:55
    Хоть "Азов" и запрещен в РФ, но я бы не отказался увидеть украинскую версию "марша справедливости" на Киев.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 18:10
      А я бы хотел лицезреть заговор генералов с последующей утилизацией просроченного. Команду залужного он уже обидел, сейчас нагадит в душу команде сырского, а ведь количественные изменения могут переходить в качественные. И скорее бы.