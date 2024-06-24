Начальник штаба украинского формирования "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) Богдан Кротевич подал в Госбюро расследований заявление на командующего Объединенных сил ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений.В письме следственным органам начштаба "Азова*" указал, что, по его данным, Содоль "убил больше украинских военных, чем любой из российских генералов". При этом в вышестоящем командовании ВСУ все обращения Кротевича оставили без ответа.По словам Кротевича, 99% военнослужащих ВСУ ненавидят генерала Содоля за некомпетентность командования, которая приводит к значительным потерям живой силы и отступления из десятков населенных пунктов.Ранее генерала Содоля начала критиковать замглавы оборонного комитета украинского парламента Марьяна Безуглая, однако она ограничилась лишь несколькими публикациями в соцсетях. При этом прямое выступление против одного из представителей высшего командования ВСУ со стороны одного из его непосредственных подчиненных произошло впервые, что является косвенным признаком, указывающим на наличие серьезных проблем в командных структурах украинской армии.В зону ответственности группировки ВСУ "Хортица", которой командует Содоль, входит бахмутский и купянский участки фронта, где боевики киевского режима продолжают отступать, при этом неся значительные потери.

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