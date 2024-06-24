МИД РФ предупредил посла США в Москве Линн Трейси о неизбежности ответных мер за теракт в Севастополе

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МИД РФ предупредил посла США в Москве Линн Трейси о неизбежности ответных мер за теракт в Севастополе

МИД России обвинил США в причастности к удару по мирным жителям Севастополя в воскресенье, 23 июня. Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в российское дипведомство. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Американский посол Линн Трейси сегодня прибыла в здание МИД РФ, где ей был сделан демарш в связи с терактом в Севастополе, выполненном руками киевской хунты, которую ракетами снабжают США. Российское дипведомство обвинило США в гибридной войне против России, заявив, что американцы уже стали стороной конфликта, поставляя нацистскому режиму Зеленского различное оружие, с помощью которого хунта наносит удары по мирным людям.



В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя,

— говорится в сообщении МИД.

Также Трейси было заявлено, что наведение ракет и ввод полетных заданий для ракет ATACMS с кассетной боевой частью, ударивших по Севастополю, осуществлялся американскими военными. В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые обязательно последуют.
26 комментариев
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  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +7
    Сегодня, 17:57
    Догонят и ещё раз последуют.
    1. фигвам Звание
      фигвам
      +1
      Сегодня, 18:16
      Эти кaкашки не понимают ни каких предупреждений, они остановятся только тогда, когда им станет очень больно.
  2. Татьяна Звание
    Татьяна
    +11
    Сегодня, 17:57
    Плевать Трейси на всё хотела!
    1. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 18:06
      Абсолютно верно, на дядюшку Леопольда плюёт с трапа "Могучий старик Байден", соответственно престарелому "Шерхану", другу Альцгеймера, подражают и все матрацные и гейропские Табаки, ну а почему бы и не плевать, ведь Леопольд "Искандером" по Майами-Бич или по Лазурному берегу не вдарит...
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +4
      Сегодня, 18:08
      Вот примерно с таким выражением лица она выслушивала наши предупреждения.
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        +1
        Сегодня, 18:21
        Очередное Китайское предупреждение....
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 17:57
    Нужно не предупреждать, а тут же отвечать и наказывать... Все наши предупреждения они расценивают как нашу слабость... am
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Lev_Russia
      Нужно не предупреждать

      Если не предупреждать, то "молчаливый" ответный удар по американском военным базам или самолетам разведчикам будет воспринят как немотивированная агрессия. Многие конечно догадаются из-за чего, Но сейчас главное соблюсти формальности, противопоставить международное право, американскому терроризму.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 17:58
    .. и амеры тут же наложили в штаны.....
  5. A17ttt
    A17ttt
    +3
    Сегодня, 17:59
    В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя,


    В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые обязательно последуют.


    Вопрос, что за демарш и в чем будет проявляться ответ?
    МИД РФ в ответ откроет сеть гостиниц от Арканзаса до Вирджинии, куда будет летать АЭРОФЛОТ, и будут работать санкционные банки?!
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 18:16
      Цитата: A17ttt
      Вопрос, что за демарш и в чем будет проявляться ответ?

      На испуг берем, как обычно.
      Ждем статей типа "Американцы дрожат от нашего предупреждения. Боб Гамильтон, безработный из Нью Йорка советует рыть укрытия..."
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 18:21
      Не-е. Всё не так. Всё гораздо круче. М. Захарова уже выехала на телевидение (музыка из кф "117 мгновений весны". Но она приедет и даст мощный ответ. Она охарактеризует, что содеянное было хуже чем теракт, камня на камне не оставит от злобных посягательств, пригрозит, что в дальнейшем РФ оставляет за собой право, но в конце удивится на мировую общественность, которая не замечает. Но заявлять, что мы остаемся с трезвой головой - она не будет. Это ей не по должности. С трезвой головой положено оставаться по должности не меньше министра. Ну или Киселев - выскочка.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 18:03
    На слабаков ложат с пробором..Сначало дело,слова потом,а не наоборот
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 18:03
    ..ей был сделан демарш

    Это когда пальцы в тиски, а паяльник - с тыла? Не? Тогда зря гоняли послиху..
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 18:09
      про "послиху" - зачетный троллинг hi
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:04
    США играют в классическую дипломатию только когда им выгодно,к вечеру Госдеп скажет - да как вы смеете нас обвинять?
  9. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    -3
    Сегодня, 18:05
    Опять
  10. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 18:06
    В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные действия

    Почему-то с трудом верится, что это будут Действия с большой буквы.
    Так, помидорчики.
    Нас приучили уже к этому.
    request
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 18:08
    Что за последствия? Бог накажет? Или карма испортится?
  12. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    +3
    Сегодня, 18:08
    Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые обязательно последуют
    ну ну, ждем с нетерпением, надеюсь на этот раз ответные действия будут не словесные
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +4
    Сегодня, 18:12
    В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые обязательно последуют. -- Новый демарш и и и иииииииииииииииииииииии ну вы поняли день сурка новый демарш. А может пора сбивать БПЛА США над Черном море,и может пора жахнуть по КУЕВУ да так что бы пол города горело,хватит пытаться заискивать перед западом,ааааааааааааааааа забыл деткисс за границейссссс учатьсясссс и проживаютсс во благо Руси что бы разволитьссс прогнившийссс ,,,,,,,вот по это му и линии и демарши и стоялово
  14. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 18:12
    Кто то братский народ любит больше чем свой собственный ...
  15. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +2
    Сегодня, 18:13
    Чем угрожать, словами сотрясая воздух, лучше бы просто делом ответили и после любезно объяснили по какой причине.
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 18:15
    Ответные меры от МИД РФ?
    Не смешите мои подковы...
    Ещё от МО могут последовать ответные меры, правда нужно попросить Ына стать ВГК...У него хорошо получается «шугать» Запад.
    * * *
    Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 18:19
    Слов нет. Насколько омерзительна наша так называемая Власть. Обязательно нарисуйте еще одну красную линию.
    К стати, вчера и сегодня Годовщина похода Вагнера. Год назад бежали из Москвы, как тараканы, путинские клевреты. Гарант, дал по тапкам в Питер.
    Спасение России, было так близко...
  18. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 18:20
    Санкции , наверное, наложат на Локхид Мартин, как китайцы