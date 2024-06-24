МИД РФ предупредил посла США в Москве Линн Трейси о неизбежности ответных мер за теракт в Севастополе
МИД России обвинил США в причастности к удару по мирным жителям Севастополя в воскресенье, 23 июня. Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в российское дипведомство. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Американский посол Линн Трейси сегодня прибыла в здание МИД РФ, где ей был сделан демарш в связи с терактом в Севастополе, выполненном руками киевской хунты, которую ракетами снабжают США. Российское дипведомство обвинило США в гибридной войне против России, заявив, что американцы уже стали стороной конфликта, поставляя нацистскому режиму Зеленского различное оружие, с помощью которого хунта наносит удары по мирным людям.
— говорится в сообщении МИД.
Также Трейси было заявлено, что наведение ракет и ввод полетных заданий для ракет ATACMS с кассетной боевой частью, ударивших по Севастополю, осуществлялся американскими военными. В связи с этим Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые обязательно последуют.
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