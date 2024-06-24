Украинский эксперт анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО

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Украинский эксперт анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО

Полковник СБУ в отставке Стариков предполагает, что в августе-сентябре текущего года в зоне СВО состоится "генеральное сражение", которое ознаменует собой эскалационную составляющую украинского кризиса.

Стариков полагает, что о подготовке к этому событию президент России Владимир Путин говорил во время своего визита в столицу Вьетнама Ханой. Украинский эксперт считает, что после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине.



Украинский эксперт предположил, что сейчас, в преддверии ключевого сражения, Запад комплектует авиагруппу из украинских летчиков, которая, по мнению экс-полковника СБУ, попытается противостоять атакам российской авиации при помощи управляемых бомб.

При этом Стариков считает, что российское командование готовит "котел" для ВСУ. Для этого, по мнению полковника СБУ в отставке, в конце лета - начале осени этого года ВС РФ пойдут на прорыв фронта и попытается взять в окружение крупную украинскую группировку, чтобы таким образом принудить Киев пойти на переговоры.

Отставной полковник СБУ отмечает, что украинскому командованию важно не "прозевать" начало этого серьезного движения, предпосылки к которому можно будет определить по существенной активизации работы артиллерии.

Также, по мнению Старикова, по итогам августа-сентября определится основа для начала мирных переговоров. Однако, в настоящее время ни Украина, ни Россия не готовы к каким-либо компромиссам.
33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam Звание
    monetam
    +6
    Сегодня, 18:54
    да кому нужно мнение этого отставного полковника, да тем более вражеской стороны ?
    Как оно что будет - так того не знают даже главы государств.
    1. Николай С. Звание
      Николай С.
      -6
      Сегодня, 19:06
      Бандерва так любила попадать к ополченцам в котлы, до сих пор об этом мечтает. Кто нибудь знает, почему Герасимов запретил брать бандерву в котлы?
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +3
        Сегодня, 20:12
        Котлы образца 2014-2015 года, в которые попадали всу (изваринский, южный, иловайский) имели место в условиях маневренной войны и ещё не сформировавшейся линии фронта. Фактически это были полу котлы, поскольку во всех приведённых выше случаях подразделения всу блокировались со стороны усраинской территории и прижимались к линии государственной границы с Россией. Чем, кстати, и пользовались особо одарённые всушники, переходя на российскую территорию в гражданском и без оружия и будучи депортированными из России обратно на усраину. В нынешней ситуации такой конфигурации нет.
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +1
          Сегодня, 20:16
          имели место в условиях маневренной войны и ещё не сформировавшейся линии фронта

          И неготовности Украины образца 2014 года к войне.
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            +4
            Сегодня, 20:17
            Чем к сожалению мы не до конца воспользовались.
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              +2
              Сегодня, 20:20
              Мы не то, что "до конца", мы даже до середины не воспользовались. В 2014 году Киев можно было взять даже не за три дня, а за три часа. "Силами одного парашютно-десантного полка", как в свое время говорил Грачев.
              1. А. Эверт Звание
                А. Эверт
                +3
                Сегодня, 20:27
                Или пробить сухопутный коридор от Мариуполя до Приднестровья, что на мой взгляд актуальнее. Пусть не одним парашютно-десантным полком. А ведь тогда и Херсон, и Николаев, и Одесса были другими.
                1. invisible_man Звание
                  invisible_man
                  +1
                  Сегодня, 20:40
                  Можно было делать, что угодно: максимально быстро и с минимальными потерями, особенно среди гражданских. ВСУ не были отмобилизованы и вооружены, население не обработано пропагандой.

                  P.S. Охранота, кончайте минусовать очевидное. Обкакался ваш вождь.
                  1. А. Эверт Звание
                    А. Эверт
                    +2
                    Сегодня, 20:47
                    А уж Мариуполь с Волновахой в августе 2014 года сразу после краха сектора "Д" стояли пустые и их можно было брать без штурма и свободно идти до самой границы ДНР даже только силами ополчения. А подразделения Российской армии прошли бы и до Днепра как минимум.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 19:17
      эксперт считает, что после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине.

      Ну да, ну да.... Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет. yes
  2. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +2
    Сегодня, 18:56
    Переговоры идут постоянно, но Запад считает, что ещё не все козыри выложены.
  3. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 18:57
    Хорошее мнение. Каждому мнению быть. Хотя экспертов как кур не резанных. Но все знает только Бог.
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 20:41
      Цитата: rasl_iz_pitera
      Хорошее мнение.
      Ага, гениальное мнение, он по любому угадал,
      после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине.
      блин гений от рождения. laughing
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:00
    . в августе-сентябре текущего года в зоне СВО состоится "генеральное сражение", которое ознаменует собой эскалационную составляющую украинского кризиса.

    . после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине

    . по итогам августа-сентября определится основа для начала мирных переговоров.

    Вот об этом я и говорил. Срок до сентября
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 20:15
      Не стоит сбрасывать со счетов имеющуюся информацию о подготовке сырским по команде просроченного "контрнаступления" на июль 2024 года в преддверии президентских выборов в сша. Просроченный снова хочет хоть каких-то "результатов", чтобы дальше клянчить денег на войну и дальше узурпировать власть и не проводить выборы, которые будут для него заведомо провальными.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:42
      Цитата: igorbrsv
      Вот об этом я и говорил. Срок до сентября

      Я думаю, что дотянут до ноября, выборов в США. А потом уже начнется капитуляция и раздел украины.
  5. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 19:00
    Запад комплектует авиагруппу из украинских летчиков, которая, по мнению экс-полковника СБУ, попытается противостоять атакам российской авиации при помощи управляемых бомб.

    А попадут бонбой по нашему самолёту?
  6. сталевар Звание
    сталевар
    -3
    Сегодня, 19:18
    Путин говорил, что героев СВО надо ставить на руководящие должности. И поставил сына Фрадкова и свою племянницу "рулить" армией. Ну, и как вы думаете, эти кадры нам наступ победный организуют?
    "ни Украина, ни Россия не готовы к каким-либо компромиссам."
    Война продолжиться и ни каких переговоров не будет. Хоть Путин, на коленях, умолять будет!!
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 19:42
      Что, уже Сисяна откопали?
    2. sheridans
      sheridans
      -3
      Сегодня, 19:43
      И на что ты рассчитываешь своей блевотиной на армейской ветке? Хотя можешь лепить горбатого дальше.
  7. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +2
    Сегодня, 19:32
    Не думаю что это случиться. Это вам не ВОВ когда можно было сосредоточить большие силы в тайне от противника. Сейчас больше трёх не собираться.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 20:24
      Изменилась тактика ведения войны. Для сравнения. В 1812 году при Бородино была задействована русская армия численностью 138 тысяч человек. В 1941 году эти же позиции удерживала стрелковая дивизия РККА с приданными силами (до 20 тысяч человек). Сейчас такую же линию фронта удерживает бтгр численностью до 1500 человек. Изменение численности задействованной живой силы диктует изменение тактики действий.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        +2
        Сегодня, 20:37
        В 812-ом не было сплошного фронта. А так вы правы.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 20:43
          Техника и технологии, а также поражающие свойства вооружений на месте не стоят. Это реалии.
          1. Сергей Аверченков Звание
            Сергей Аверченков
            0
            Сегодня, 20:57
            Мне интересно а как и в каком направлении развивается ядерная составляющая? Я говорю именно о поражающей составляющей, а не о средствах доставки. Похоже стоит на месте.
      2. Eroma Звание
        Eroma
        0
        Сегодня, 20:57
        Ну Вы сравнили! В 1812 году под Бородино было генеральное сражение всей войны и в нем приняло участи как Вы говорите 138000 человек или наверное 50% всей сухопутной армии имеющий в 1812 году у Российской империи!
        В 1941 году Бородинское сражение которое вело одна стрелковая дивизия, это всего-навсего эпизод в битве за Москву, в которой было задействовано больше миллиона бойцов Красной армии! И это было примерно треть от всей Красной армии!
        Сегодня на Украинском фронте наверное более 700 тысяч человек, группировка Российской армии и это более 50% всей сухопутной армии России.
        На тактику средства поражения влияют, а не численность! Средства поражения очень сильно поменялись с тех времён
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 19:46
    произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта

    И ведь не поспоришь! Вот чудило))
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 20:06
    взять в окружение крупную украинскую группировку, чтобы таким образом принудить Киев пойти на переговоры

    Какие переговоры с государством, которое западным вооружением кассетным убивает детей... что для них котел своих же военослужащих, которых они "пинками" читай угрозами гонят как скот? Да они будут только рады, что мы им котел устроим, чтоб выклянчать еще денег с запада, обвинив типа все из-за вас!
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 20:29
      Серьёзный котёл может повлечь обвал всего фронта с последующим коллапсом всу.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 20:37
        И как то странно, что устраивали в 2014-15 котлы, а сейчас "приказа не было".
        Поэтому и перешли на новую тактику.... дербаним резервы по всей линии... и уже приносит плоды good
        Там и "чеченцев" много первых есть... никакого мира, никакого хасавьюрта опять. Я не застал, ибо еще 10 класс был... Я смутно понимал, почему у меня брат бомбил и не только.... Теперь сам давно понимаю...Никакого мира... Если уж залезли в берлогу....
        Пацаны наши кто там - не поймут, даже для кого это первая, а для кого уже стала последней - то не поймут родственники.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 20:42
          Здесь без вариантов. Только обвал фронта и коллапс всу. Вот только проблема правильно выбрать стратегию и тактику.
  10. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 20:42
    Украинский эксперт считает, что после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине.

    - Девушка, какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра?
    - Пятьдесят на пятьдесят. Либо встречу, либо не встречу
    Украинской эксперт совсем как эта девушка
  11. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 20:46
    это маразм какой-то, с чего он делает такие выводы , если из одного выступления Путина, так он до этого уже столько наговорил что давно до западной границы дойти должны были