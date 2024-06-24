Украинский эксперт анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО
Полковник СБУ в отставке Стариков предполагает, что в августе-сентябре текущего года в зоне СВО состоится "генеральное сражение", которое ознаменует собой эскалационную составляющую украинского кризиса.
Стариков полагает, что о подготовке к этому событию президент России Владимир Путин говорил во время своего визита в столицу Вьетнама Ханой. Украинский эксперт считает, что после "генерального сражения" произойдет либо эскалация либо деэскалация вооруженного конфликта на Украине.
Украинский эксперт предположил, что сейчас, в преддверии ключевого сражения, Запад комплектует авиагруппу из украинских летчиков, которая, по мнению экс-полковника СБУ, попытается противостоять атакам российской авиации при помощи управляемых бомб.
При этом Стариков считает, что российское командование готовит "котел" для ВСУ. Для этого, по мнению полковника СБУ в отставке, в конце лета - начале осени этого года ВС РФ пойдут на прорыв фронта и попытается взять в окружение крупную украинскую группировку, чтобы таким образом принудить Киев пойти на переговоры.
Отставной полковник СБУ отмечает, что украинскому командованию важно не "прозевать" начало этого серьезного движения, предпосылки к которому можно будет определить по существенной активизации работы артиллерии.
Также, по мнению Старикова, по итогам августа-сентября определится основа для начала мирных переговоров. Однако, в настоящее время ни Украина, ни Россия не готовы к каким-либо компромиссам.
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