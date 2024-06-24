Макрон заверил французов, что в «ближайшем будущем» не отправит ВС Франции сражаться против российской армии на Украине

Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить.

Французам не нужно волноваться из-за того, что война может прийти на территорию Франции, французская армия в ближайшем будущем не будет принимать участие в боевых действиях на Украине. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.Макрон «успокоил» население Франции, обеспокоенное перспективой возможной войны с Россией из-за Украины, заявив, что не собирается отправлять французских военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. По крайней мере, в ближайшем будущем. При этом, судя по заявлению французского президента, он не исключает участие французской армии в боях против российской.- заявил Макрон, добавив, что он понимает тех, кто опасается распространения конфликта на Францию.Стоит отметить, что Макрон не отступился от своей идеи по отправке на Украину военных инструкторов для обучения украинских военных. Он по-прежнему хочет создать коалицию, в которой Франция будет «самой главной». Пока поддержку Макрону высказывают прибалтийские лимитрофы и Польша. Большинство стран Европы против этой инициативы.Ранее Макрон заявлял о возможной отправке французских войск на Украину в случае прорыва обороны ВСУ российскими войсками и выходу их к Одессе или Киеву.