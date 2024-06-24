Макрон заверил французов, что в «ближайшем будущем» не отправит ВС Франции сражаться против российской армии на Украине

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Макрон заверил французов, что в «ближайшем будущем» не отправит ВС Франции сражаться против российской армии на Украине

Французам не нужно волноваться из-за того, что война может прийти на территорию Франции, французская армия в ближайшем будущем не будет принимать участие в боевых действиях на Украине. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.

Макрон «успокоил» население Франции, обеспокоенное перспективой возможной войны с Россией из-за Украины, заявив, что не собирается отправлять французских военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. По крайней мере, в ближайшем будущем. При этом, судя по заявлению французского президента, он не исключает участие французской армии в боях против российской.



Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить. Мы также не будем прямо завтра участвовать в боевых действиях на украинской территории, хочу вас в этом заверить.

- заявил Макрон, добавив, что он понимает тех, кто опасается распространения конфликта на Францию.

Стоит отметить, что Макрон не отступился от своей идеи по отправке на Украину военных инструкторов для обучения украинских военных. Он по-прежнему хочет создать коалицию, в которой Франция будет «самой главной». Пока поддержку Макрону высказывают прибалтийские лимитрофы и Польша. Большинство стран Европы против этой инициативы.

Ранее Макрон заявлял о возможной отправке французских войск на Украину в случае прорыва обороны ВСУ российскими войсками и выходу их к Одессе или Киеву.
14 комментариев
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -1
    Сегодня, 18:44
    Что за игра не понятно тогда была. Или французы уже там или игра с электоратом
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:01
      На фото Зеля и Макрон ну прямо как два "голубка" за ручки держатся... А Макрон по совместительству ещё и французский "петух"... Ух проказники... lol
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:47
    У Макрона жена зачётная! Интересно, она его дома на поводке водит или на шее катается?
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:02
      А я бы сказал, что фото зачетное. И назвал бы его "Обмен опытом". Каждого и каждой на своем уровне.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 19:28
      Интересно, она его дома на поводке водит или на шее катается?

      На лице сидит?recourse
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 18:51
    А что тогда французики делают на усраине? Они на всех фронтах находятся, особенно на харьковском их уже дофига много было, и в гробах домой отправились. В Одессу тоже прибывают. Видно пивка попить примчались?
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 18:55
    Французам не нужно волноваться из-за того, что война может прийти на территорию Франции, французская армия в ближайшем будущем не будет принимать участие в боевых действиях на Украине.

    Одно предложение... Война может прийти во Францию, ДАЖЕ ЕСЛИ, французская армия не будет принимать участие.....
    У меня друг покупал квартиру (точнее, там ещё только котлован был), "дороже, зато в "белом" районе"..
    Мигрантам гайки уже не закрутить, те, кому сейчас 16-25 уже не мигранты, - они родились во Франции, депортировать некуда. А они возьмутся свои порядки наводить. Да, в принципе, уже наводят...
  5. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:55
    Ура-ура, петушок прекратил песни петь. Надолго ли? А то на носу уже парламентские выборы во Франции. Все по вине желанию того же петушка.

    До выборов последняя неделя, но все надежды Макрона на падение популярности правых терпят провал. Согласно последним электоральным опросам рейтинг партии Марин Ле Пен обновил рекорд до 35-36%.

    Это может означать, что сторонники Марин Ле Пен смогут занять 250-280 мест в Национальной ассамблее. Или, чем черт не шутит, набрать даже большинство в 289 мест.

    Марин Ле Пен лидирует даже в опросах доверия населения в сфере экономики. Именно при Макроне Франция имеет долговой кризис с дефицитом госбюджета в 5,5% ВВП. При допустимых 3.0% в ЕС.

    Коалиция Макрона разваливается на глазах. Его сторонники даже отказываются использовать фото Макрона в своей агитации и всячески скрывают свое отношение к правящей партии.

    Может Макрона вынудят после всей этой им же затеянной катавасии покинуть пост президента? Но вряд ли, в последние годы уже и не упомнишь ни одного европейского политика, который бы добровольно и даже принудительно сделал бы это. Макрон наверняка один из таких, беспринципных и наглых.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 19:17
    Я не думаю, что война придет на нашу территорию, хочу вас успокоить.

    А по факту: «Я не думаю,...хочу вас успокоить.»©
  7. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 19:21
    мало радости, когда у тебя жена 70 - летний панин
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 19:31
    Он по-прежнему хочет создать коалицию, в которой Франция будет «самой главной».

    Паны поляки быть "самой главной" не позволят
    Пока поддержку Макрону высказывают прибалтийские лимитрофы и Польша
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 19:51
    Не пойму,чем Париж хуже Рима? Почему в Риме туристы могут любоваться развалинами Коллизея, в Париже нет ничего похожего. Надо исправить эту несправедливость - пусть туристы любуются развалинами Эйфелевой башни и Елисейского дворца.
  10. Olive1 Звание
    Olive1
    0
    Сегодня, 20:15
    А зачем, при таком уровне руководства в России
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:28
    НУ собственно показал, что и так знали... что иностранный легион такое... скот на уровне 404. Они там уже дохнут и причем давно, потери небольшие... но как то если в процентах... 45% только 200-ми. Посмотрим, сколько от свежей партии останется wassat