Пентагон отверг обвинения России в причастности к ракетному удару по Севастополю

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Пентагон отверг обвинения России в причастности к ракетному удару по Севастополю

Соединенные Штаты не имеют отношения к наведению переданных Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, Киев самостоятельно выбирает цели и наносит по ним удары. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Чарли Дитц.

Американский военный опроверг обвинения России в причастности США к ударам ракетами по Севастополю, заявив, что Украина самостоятельно выбирает цели и наносит удары, проводя самостоятельные военные операции. Соединенные Штаты только поставляют вооружения в рамках оказания военной помощи, поэтому обвинять их не в чем. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.



Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции,

— заявил Дитц.

Между тем в ЕС отказались осуждать удар ВСУ ракетами по Севастополю. Как заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, в Брюсселе считают предоставленную Москвой информацию о 4 погибших и более 150 раненых в результате удара кассетными боеприпасами «не достойной доверия».

(...) заявления властей РФ о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия»,

— приводит ТАСС заявление Стано.
28 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +12
    Сегодня, 20:20
    А откуда у Украины системы наведения и слежения? Врёт - как дышит, гад! am
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 20:22
    Ну тут можно сказать кратко... обрело новый смысл.... Даже сказать нечего... за меня все сказано 24 года назад и 1,5 месяца.

  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 20:23
    Разве была надежда что они скажут - да, это мы, отшлёпайте нас?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 20:34
      Да уж нагадить они горазды и молчат, а потом кричат: - "А кто это сделал".
      https://www.yandex.ru/video/preview/10301837998062679574
      К сожалению видео не могу вставить. Раньше как-то вставлялось.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 20:44
      Вот казалось бы - да дай ты наконец хуситам десяток-другой Ониксов и выдай им целеуказание на авианосец! Создай типа Армию Освобождения Украины, и от её имени начни сносить всё, что подлетает ближе 300 км! Дай Киму всё, что он попросит - а уж тот сумеет этим грамотно распорядиться... Начни работать с арабами и неграми по Эуропе, организуй им там тлям-палалям! Подкинь ПЗРК и ПТРК мексиканским картелям! И тд и тд..

      Ядрныть - ну сделай ты хоть что-нибудь...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 20:49
        Цитата: paul3390
        Ядрныть - ну сделай ты хоть что-нибудь...

        Счас!! Разбежались!!! А как же "партнеры"? Или как в зерновой сделке будет "нас попросили". Нет слов, одни выражения!!!! am
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 20:24
    Проверить утверждения обеих сторон можно просто.
    Когда уже понятно, что ракеты пущены и идут к цели надо завалить случайно один из разведчиков которые летают вдоль побережья Крыма.
    Сбой программы наведения это сразу покажет.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 20:32
      Сбой программы наведения это сразу покажет.

      Ракета получила целеуказание и ей по..... она достигнет цели если не будет сбитой. А в данном случае это кассетный боеприпас и даже при сбитие он наносит урон.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 20:36
        Тогда подскажите что там тогда делают эти самолеты в момент ударов, смотрят на результат?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 20:45
          Тогда подскажите что там тогда делают эти самолеты в момент ударов

          Это БПЛА и ему нечего боятся он в нейтральных водах . И да он просто констатирует успешное или же неуспешное пуски ракет. Мы сказали 4 сбили они для себя подтворили или же опровергли.
        2. Mister22408 Звание
          Mister22408
          0
          Сегодня, 20:53
          Секут поляну ВЧ и СВЧ...Связь и радары и задавить его, при секторной антенне (ВВерх) - сложновато...
        3. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 20:54
          Цитата: Аркадий007
          Тогда подскажите что там тогда делают эти самолеты в момент ударов, смотрят на результат?

          Смотрят на работу нашей ПВО, делают выводы.
  5. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 20:25
    Сейчас машка-громкоговоритель заявит что нибудь саркастично-грозное. На этом всё.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 20:35
      Сейчас машка-громкоговоритель заявит что нибудь саркастично-грозное.

      Сутки прошли и тишина. Это как в картах у оппонента козыри а вам крыть не чем .
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 20:27
    Насколько я помню в еврайхе в декабре тоже сказали, что бить кассетами по городам это норма. Я думаю надо официально вводить в военную доктрину правило, что если какое-то правительство считает что так воевать можно, то против их стран так и надо воевать. Ну чтоб потом никто не щадил всяких там бельгийцев и прочих немцев, они ведь сегодня молчат.
  7. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 20:29
    Отмазываются, чувствуют, что жареным запахло: мол, я не я, и наводка не моя!
  8. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +2
    Сегодня, 20:29
    Ой! А он должен был сказать: "Да, это сделали мы."? Не надо делать вид умственно отсталых. Мочить в сортире надо, а не всякую чушь изрыгать изо рта, выражать озабоченность и рисовать всякие линии, не знаю даже какого цвета. Над нами уже весь запад смеется. Меньше слов, больше дела.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 20:30
    Ну если Россия хочет действовать по закону, то это изначально провальная затея. Потому что:
    1. Нет никаких доказательств только догадки.
    2. Чихали американцы на наши обвинения даже если бы и были железные аргументы в том что они виноваты.
    А следовательно законные методы с НАТО не работают.
    Только позиция силы даст результат, но...
    Дальше мы все, всё понимаем.
    Момент когда можно было обойтись болезненным щелчком по носу упущен.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 20:31
    Кто-то ожидал другой реакции? Тут как в старом анекдоте: как определить, что политик врет? Следите за лицом. Если губы шевелятся - он врет.
  11. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 20:33
    США - это страна бесов.
    Подробности здесь:

    https://cont.ws/@aleksr/2666008
  12. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 20:36
    Если бы сказали, ну да, это мы, в рамках поддержки украины, что бы изменилось? Мы прислали бы ноту какую-нибудь? Эквивалентным были бы ракеты над калифорнийскими пляжами, но все же понимают, что этого не будет. Уж лучше ничего не говорить, чем впустую воздух сотрясать, вообще не будут слова наших ведомств и лиц всерьез воспринимать, потому что за словами ничего не следует, удары по украине не в счет, они и так должны быть.
  13. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 20:38
    Ничего другого он сказать не может: важен наш ответ. Он должен быть ошеломляющей силы.
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:54
      Ничего другого он сказать не может: важен наш ответ. Он должен быть ошеломляющей силы.

      В данном случае должны быть уничтожены все сухогрузы(независимо от приписки) находящиеся в портах Одессы и Черноморска. Минимум запереть их в портах. Тральщики уничтожать при попытке разблокировать.
  14. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 20:39
    При нынешнем развитии электроники там,на Западе,достаточно этой ракетной установке находиться на территории Украины.
    Наведение и пуск ракет можно произвести из кабинета Пентагона.
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 20:42
    Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции,
    — заявил Дитц.

    "Хайли лайкли" работает только для светлых эльфов... request
  16. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 20:44
    Ну и?
    Пентаграмма всё верно говорит.
  17. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 20:45
    Украина самостоятельно выбирает цели и наносит удары, проводя самостоятельные военные операции.


    С каких это пор удар ракетой с кассетным зарядом по пляжу с МИРНЫМИ отдыхающими стал ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ. Кассетный заряд по определению рассчитан на поражение масс людей вне укрытий.
  18. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 20:58
    Украина самостоятельно выбирает цели и наносит удары, проводя самостоятельные военные операции.
    Так может и беспилотники летающие возле крыма тогда то же украинские. И их можно спокойно сбивать. А то что они дескать американские, то:
    имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия