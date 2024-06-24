Пентагон отверг обвинения России в причастности к ракетному удару по Севастополю
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Соединенные Штаты не имеют отношения к наведению переданных Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, Киев самостоятельно выбирает цели и наносит по ним удары. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Чарли Дитц.
Американский военный опроверг обвинения России в причастности США к ударам ракетами по Севастополю, заявив, что Украина самостоятельно выбирает цели и наносит удары, проводя самостоятельные военные операции. Соединенные Штаты только поставляют вооружения в рамках оказания военной помощи, поэтому обвинять их не в чем. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит собственные военные операции,
— заявил Дитц.
Между тем в ЕС отказались осуждать удар ВСУ ракетами по Севастополю. Как заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, в Брюсселе считают предоставленную Москвой информацию о 4 погибших и более 150 раненых в результате удара кассетными боеприпасами «не достойной доверия».
(...) заявления властей РФ о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия»,
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