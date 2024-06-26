Удар по Севастополю: ответное слово за Россией
Камни с небес
Кто считает американцев своими врагами?
На этот тривиальный вопрос каждый ответит по-своему, но ясно одно – неприятелей у Вашингтона достаточно. И это явно болевая точка американцев. Слишком много людей на планете готовы дорого заплатить за возможность испортить утро какому-нибудь янки. О том, что администрация президента Байдена переходит границы разумного, однозначно указал президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2024:
После террористического удара кассетной боевой частью ракеты ATACMS по пляжу Севастополя сомнений в необходимости вооружения врагов США не осталось. А если они и остались, то самое время спросить у родителей погибших 23 июня детей и у сотни с лишним пострадавших. Американские специалисты вводят полетные задания в дальнобойное оружие, то есть несут прямую ответственность за содеянное.
Европейцы еще успевают глумиться, называя информацию о теракте «недостойной доверия». Это слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано. Запад давно заслужил камни с небес, но последняя трагедия в Севастополе лишний раз подтвердила этот справедливый тезис.
Кто первый в очереди на российские ракеты?
Здесь необходимо понимать цель сотрудничества. Если мы хотим нанести соразмерный ущерб самим американцам – то это одно дело, если союзникам и сочувствующим – совсем другое. Примечателен пример Южной Кореи, которая заметно оживилась после визита Владимира Путина в КНДР и подписания некоторых документов. Дескать, теперь Сеул вправе рассматривать прямые поставки летального оружия киевскому режиму.
Только вот это совсем не равноценный обмен, если так можно сказать. Гаубицы и танки из Южной Кореи если и принесут пользу ВСУ, то совершенно символическую. Эффекта еще дождаться требуется – техника непростая и незнакомая для украинских военных.
А вот некий технологический импульс армии Северной Кореи может принести много сюрпризов корейцам на юге. Например, Сеул находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии северян, и плотность населения столицы одна из самых высоких на планете. Поэтому дипломатическому корпусу Южной Кореи следует либо молчать, либо хорошенько обдумывать свои слова.
Честно говоря, ни один кореец не заслуживает погибнуть под ракетами Ким Чен Ына. Но потенциальные и вполне законные цели все-таки имеются. Это военные базы Соединенных Штатов в городках Пхентхэк и Тэгу. Если у северокорейцев будет в руках инструмент быстрого и безболезненного уничтожения этих объектов, дела на полуострове пойдут по другому сценарию.
Но вышеизложенное может привести к третьей мировой войне. С достаточно большой вероятностью. Поэтому гораздо рациональнее искать менее уязвимых пользователей российских ракет. А Ким Чен Ын даже после первого и опустошающего удара очень уязвим.
Самыми горячими точками, а значит – покрытыми тем самым туманом войны, остаются Сирия и Ирак. В суверенной Сирийской Арабской Республике оккупационные силы Америки размещены минимум на восьми объектах. Это примерно две тысячи комбанантов, занятых поддержкой террористов и свержением власти Башара Асада. Базы достаточно неплохо прикрыты с воздуха и обычно выдерживают обстрелы минометами и примитивными ракетами. Контролируемые Ираном шиитские ударные отряды могли бы отрядить по Аль-Танфу (база США в провинции Хомс) несколько волн дронов-камикадзе. Адекватной защиты от подобных атак у американцев просто нет.
И здесь даже не идет речь о тяжелых ракетных системах, способных не оставить от военных объектов камня на камне. Станет ли подобная атака новым Перл-Харбором?
Не исключено, но это будет вполне зеркальным ответом на события в Крыму, Донецке и приграничных к Украине российских регионах.
Не только ядерное оружие
Главное требование к акциям возмездия – у американцев должен появиться страх не только перед межконтинентальными баллистическими ракетами России, но и перед совершенно конвенциональными изделиями. Пока подобные опасения в Соединенных Штатах не испытывают. Например, очень эффектно и эффективно будут смотреться современные ПЗРК в руках людей, искренне ненавидящих американскую военщину, в Ираке и Сирии. Многие базы США на Ближнем Востоке снабжаются в том числе и по воздуху. Авиабаза Аль-Асад в Ираке способна принимать тяжелые военно-транспортные самолеты.
Намек вполне прозрачный, особенно если учесть так и не отмщенные потери советских войск от американских «Стингеров» в Афганистане сорокалетней давности. Как только американцы начнут нести неоправданные потери от российского оружия на Ближнем Востоке, они неизбежно сократят свой контингент. А могут и вообще уйти. Из Сирии, к примеру. Как это было уже в Афганистане три года назад. Решительность России в этом вопросе позволит не только симметрично ответить на обстрелы российской территории американским оружием, но и упрочить позиции в регионе.
Не так давно янки ушли из Нигера и Чада. О потере Африки американцами пока говорить рано, но лиха беда начала. На континенте немало военных баз США, и этим явно многие недовольны. Объекты в Сомали, Кении, Джибути и других африканских государствах уже два с лишним года являются законными целями для определенных сил в регионе. И если правительству России придется быть неразборчивыми в выборе партнеров, то так тому и быть. В Советском Союзе не стеснялись, и нам не стоит.
Все вышесказанное можно считать лирикой, если представить, что могут сотворить хуситы, вооруженные, например, российскими противокорабельными ракетами. Узкий Баб-эль-Мандебский пролив бойцы в шлепках в состоянии закупорить на долгие месяцы. Пара-тройка потопленных сухогрузов (либо, что предпочтительнее, американских эсминцев) остановит трансконтинентальные перевозки, либо сделает их заметно дороже. И здесь уже плохо станет всему коллективному Западу.
А если хуситы не справятся, никто не запрещает вводить полетные задания российским специалистам. Про козырь с хуситами не стоит забывать ни российским политикам, ни западным инициаторам очередного террористического удара.
Следует понимать, что использование российского оружия для ответа на террористические акции киевского режима не является обязательным условием. Черный рынок оружия обширен и доступен. У российских спецслужб наверняка есть верные каналы для закупки правильных ударных систем в третьих странах. Это позволит обойтись без обличающих фотографий элементов конструкции отработавших изделий. А исполнителей, как говорилось выше, найти не проблема.
Слова Владимира Путина о потенциальной возможности поставок оружия оппонентам Вашингтона явно были услышаны в Киеве. Не исключено, что Зеленский может воспринять это как сигнал к долгожданной и неконтролируемой эскалации конфликта. Чем бесчеловечнее будет теракт на российской территории, тем скорее наступит тот самый «час Х», в котором Украине будет отведена совершенно скромная роль.
Погибшие на севастопольском пляже вполне могли стать жертвой именно такого дьявольского замысла. Надежда на чрезмерно эмоциональный ответ Российской Армии по штабам противника, похоже, становится последней надеждой Киева вырулить исход конфликта на своих условиях.
Поэтому ответ на кассетные ATACMS должен быть выверенным и хладнокровным, но он должен быть. Иначе этот кровавый водоворот не остановить.
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