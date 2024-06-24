Зеленский снял с должности обвиненного в некомпетентности командующего Объединённых сил ВСУ генерала Юрия Содоля

1
Зеленский снял с должности обвиненного в некомпетентности командующего Объединённых сил ВСУ генерала Юрия Содоля

Кольцо вокруг главкома ВСУ Александра Сырского сужается, раскритикованный националистами командующий Объединенными силами Юрий Содоль лишился своей должности. Об этом заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

Нелегитимный провел совещание с руководством ВСУ и Минобороны Украины, в ходе которого принял решение снять с должности генерала Содоля, обвиненного начштаба бригады «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) в различных преступлениях, в том числе и в работе «на Россию». Вместо него уже назначен бригадный генерал Андрей Гнатов, занимавший должность замкомандующего оперативным командованием «Юг».



Были главком, начальник генштаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях, кадровые вопросы в ВСУ. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова

- заявил Зеленский.

Напомним, что Содоля назначили на должность командующего ООС в феврале этого года по рекомендации Сырского, это его ставленник. Ранее Содоль командовал морской пехотой.

Ранее начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич написал заявление в ГБР Украины, обвинив Содоля в «некомпетентности и совершении военных преступлений». По его словам, генерал убил больше украинских военных, чем любой из российских генералов.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 21:00
    По его словам, генерал убил больше украинских военных, чем любой из российских генералов.

    Тогда всех снимайте и ставленника сырского самого себя laughing