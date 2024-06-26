Новые подробности проекта Manta Ray
Первое опубликованное изображение АНПА Manta Ray. Фото Northrop Grumman
Несколько месяцев назад компания Northrop Grumman впервые представила свой перспективный автономный необитаемый подводный аппарат Manta Ray. С тех пор появлялись новые сообщения о ходе проекта, но участники не раскрывали подробности. Теперь же стали известны дополнительные сведения, которые дополняют общую картину и раскрывают некоторые технические особенности проекта.
На стадии испытаний
АНПА Manta Ray («Скат-манта») был разработан компанией Northrop Grumman с 2020 года в рамках программы агентства DARPA. В конце 2021 года предварительный вариант проекта получил одобрение заказчика и перешёл в финальную часть программы, где его конкурентом стала аналогичная разработка от компании PacMar Technologies.
В течение 2022-2023 годов «Нортроп-Грумман» успешно завершила проект и приступила к строительству опытного образца.
8 апреля 2024 года компания-разработчик сообщила о постройке опытного «Ската» для испытаний. Подробности планов и прошедших или запланированных работ тогда не раскрывались. К официальной новости была приложена фотография нового АНПА, сделанная на суше таким образом, чтобы скрыть все основные особенности конструкции. Технические подробности, по понятным причинам, также не были раскрыты.
Менее чем через месяц, 1 мая, агентство DARPA рассказало о ходе работ. По его сообщению, изделие Manta Ray уже прошло полноценные ходовые испытания. Более того, эти мероприятия состоялись в феврале-марте, то есть за несколько недель до сообщения компании-разработчика о существовании опытного АНПА. Также DARPA опубликовало несколько интересных фотографий с проведённых испытаний.
Manta Ray на базе Порт-Уэнеме в ноябре 2023 г. Фото Google Earth
Недавно в интернете появилась спутниковая фотография военно-морской базы Порт-Уэнеме в Калифорнии, сделанная сервисом Google Earth в ноябре прошлого года. На фотографии виден плавучий причал с несколькими пирсами. На одном из них находится объект необычной формы.
Этот объект похож на автономный необитаемый подводный аппарат Manta Ray. Он закреплён на месте несколькими канатами. Перед его носовой частью добавлены дополнительные плавучие элементы для надёжного удержания и облегчения доступа к нему. Рядом со «Скатом» находятся катера и моторные лодки, что позволяет сделать вывод о его размерах.
В сервисе Google Earth также был найден более новый спутниковый снимок базы Порт-Уэнеме, сделанный в апреле 2024 года, то есть после завершения первого этапа его ходовых испытаний.
Похоже, что после завершения испытаний опытный автономный необитаемый подводный аппарат был возвращён на своё старое место у пирсов с дополнительным оснащением. Интересно, что сервис Google Maps по тем же координатам показывает только ничем не примечательные катера.
В атмосфере секретности
Компания-разработчик сообщила о существовании опытного образца Manta Ray только спустя 4–5 месяцев после его спуска на воду. А DARPA на месяц или два скрыло информацию о проведении ходовых испытаний.
Несмотря на то, что были опубликованы некоторые сведения о проведённых мероприятиях, основная информация о проекте остаётся засекреченной.
Порт-Уэнеме в апреле 2024 г. Фото Google Earth
Такое поведение двух организаций совершенно понятно. Программа разработки тяжёлых автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) имеет большое значение для Военно-морских сил США, поэтому работы ведутся с соблюдением необходимой секретности. В результате официальной информации о проекте очень мало. Возможно, по мере продвижения конкурса будут появляться новые сведения.
Недавно опубликованные снимки можно рассматривать как своего рода утечку информации через третьи руки, которые не имеют отношения к проекту. Неизвестно, обеспокоены ли заказчик и разработчик тем, что спутниковые фотографии стали общедоступными. Скорее всего, это не считают проблемой, поскольку изображения низкого качества, не позволяют определить технические особенности АНПА и так далее. Например, фотографии с испытаний, опубликованные в мае, показали гораздо больше подробностей о конструкции аппарата.
Обновленная картина
Официальные данные о проекте «Скат-манта» и ранее опубликованные фотографии помогали составить общее представление об основных технических характеристиках и возможностях перспективного автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Недавно были найдены спутниковые снимки, которые вносят некоторые коррективы и добавляют дополнительные детали.
Как уже было известно, изделие «Manta Ray» имеет форму, похожую на ската или на летательный аппарат по схеме «летающее крыло». Однако ранее опубликованные материалы не позволяли увидеть его точный облик. Спутник с фотокамерой недавно сделал снимок сверху, который показал, как конструкция выглядит.
По всей длине аппарата проходит корпус эллиптического сечения, в котором размещены основные агрегаты. Носовая часть аппарата образует своего рода «наплывы крыла». По бокам к корпусу присоединены стреловидные «консоли» с прямой задней кромкой. В хвостовой части предусмотрены две вертикальные плоскости.
АНПА Manta Ray на ходовых испытаниях. Фото DARPA
Старые фотографии позволяли лишь примерно представить размеры автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Однако теперь, имея вид сверху и сравнив его с другими объектами, мы можем предположить, что длина аппарата составляет около 10 метров, а максимальная ширина — примерно 13,5 метра. Высота аппарата определяется его вертикальными плоскостями и, вероятно, превышает 2-2,5 метра.
На данный момент Manta Ray является одним из самых крупных подводных аппаратов, разработанных в США. Он состоит из нескольких агрегатов, которые можно разобрать для транспортировки и загрузить в контейнеры стандартных размеров. Для спуска на воду и подъёма на сушу требуется использование подъёмного крана.
Корпус аппарата имеет максимально возможный объём, что позволяет разместить в нём аккумуляторные батареи большой ёмкости, различное оборудование и т. д. Кроме того, именно благодаря особой конструкции корпуса аппарат может перемещаться под водой.
По сообщениям DARPA, Manta Ray использует принцип «планирования» за счёт изменения плавучести. Управление этим параметром должно изменять глубину хода, а «крылья» превращают вертикальные перемещения в горизонтальные.
Все системы аппарата работают от аккумуляторов большой ёмкости, что делает его полностью электрическим. Для снижения энергопотребления были приняты различные меры, такие как «планирующее» движение, которое сокращает потребности в энергии. Кроме того, аппарат может ложиться на дно и оставаться там в течение требуемого времени с минимальным расходом заряда.
Также был предложен концепт подводных/донных зарядных станций, которые позволят подзаряжать батареи во время миссии.
На перископной глубине. Фото DARPA
Для Manta Ray была разработана уникальная система управления, которая может автономно управлять аппаратом во время длительных миссий и использовать специальное оборудование. Вероятно, эта система включает в себя автопилот и навигационные приборы, адаптированные к особенностям передвижения ската, а также средства связи и другие компоненты.
Внутри «Ската» есть просторные отсеки для размещения полезной нагрузки. Доступ к этим отсекам, по-видимому, осуществляется через крышки в верхней части корпуса. Пока не сообщалось, какая именно нагрузка будет использоваться и какие задачи сможет решать новый автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) с её помощью. Возможно, будут применяться различные приборы для мониторинга обстановки, обнаружения и отслеживания объектов. Также нельзя исключать использование вооружения, учитывая размеры аппарата и его грузовых отсеков.
Тайное и явное
Northrop Grumman и DARPA активно разрабатывают новый тяжёлый необитаемый подводный аппарат (АНПА). Уже достигнуты определённые успехи в создании этого устройства.
Осенью прошлого года был построен первый опытный образец АНПА Manta Ray. Тогда же начались его проверки на воде.
Первый этап полноценных испытаний прошёл несколько месяцев назад. Только после этого факт существования экспериментального АНПА был раскрыт.
Вполне возможно, что сейчас разработчик и заказчик проводят новый этап испытаний, включая использование целевой аппаратуры и отработку применения АНПА. Очевидно, что при этом соблюдается секретность, и информация об этих работах не раскрывается. Однако, как показывают последние события, скрыть все мероприятия не удастся. Вполне возможны небольшие утечки, которые могут заинтересовать общественность.
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