Как адмирал Сенявин удержал «ключ прохода из Чёрного моря в Азовское»
Парусный трёхмачтовый новоизобретённый корабль «Хотин». Иллюстрация из книги А. А. Чернышёва «Российский парусный флот»
Возрождение Азовской флотилии
После начала войны с Турцией в ноябре 1768 года было решено построить на старых верфях на Дону и его притоках (созданы при Петре I) флотилию. Её командующим назначали одного из лучших моряков того времени контр-адмирала Алексея Наумовича Сенявина. Флотоводец должен был возродить Донскую (Азовскую) флотилию, которая должна была поддерживать армию в Причерноморье и Приазовье.
Прибыв на Дон, Алексей Наумович приступил к восстановлению верфей в Таврове, Павловске, на Икорце и Хопре, и порта в Азове. В 1769 году Сенявин был произведён в вице-адмиралы, ему поручили восстановление Таганрога.
Для Донской флотилии нужно было выбрать класс судов, который подходил местным условиям (класса река-море). Опыт показывал, что большие морские, глубокосидящие суда трудно проводить через мелководные устья Дона. А мелкие суда, такие как боты и казацкие лодки, могли принести мало пользы в военном отношении, так как не могли на равных бороться с турецкими кораблями и галерами, имевшими сильную артиллерию и многочисленные экипажи.
В результате Адмиралтейств-коллегия решила строить парусно-гребные суда нового типа, получившие название «новоизобретенных кораблей», которые были вооружены 12–16 пушками 12-фунтового калибра, а также 2 пудовыми гаубицами. В числе этих судов были и бомбардирские, вооруженные гаубицами и мортирами. Новоизобретенные корабли были почти плоскодонные и имели осадку не более 2,7 м. Также для Донской флотилии строились 32-пушечные фрегаты и казачьи лодки.
Весной 1770 года в строй ввели 3-мачтовый корабль «Хотин», семь двухмачтовых кораблей – «Азов», «Таганрог», «Новопавловск», «Корон», «Журжа», «Модон» и «Морея». Строителем всех кораблей являлся Иван Иванович Афанасьев, в разработке их проектов участвовали Иван Ямес и Василий Селянинов.
Новоизобретённые корабли были практически плоскодонными и со своей осадкой, не превышавшей трёх метров, хорошо проходили мелководное устье Дона. Они хорошо показали себя в Азовском море, в условиях прибрежного плавания. Однако на волнении они имели плохую остойчивость и низкую мореходность, уступая в открытом море турецким линейным кораблям и фрегатам.
Захвачен «ключ прохода из Чёрного моря в Азовское»
В 1771 году русское командование решило овладеть берегами Керченского пролива как «ключом прохода из Черного моря в Азовское». Главные силы армии под командованием князя В. М. Долгорукова направились через Перекоп для занятия Крыма, а корпус князя Ф. Ф. Щербатова, пройдя через Арабатскую косу, пошел берегом к Керченскому проливу.
17 мая 1771 года Азовская флотилия в составе десяти новоизобретенных кораблей, пяти 20-пушечных прамов, двух бомбардирских судов и бота сосредоточилась на рейде Таганрога. Вице-адмирал Сенявин, отдав приказ о начале кампании, поднял флаг на корабле «Хотин», вышел из Таганрога в море с 8 новоизобретенными кораблями, 2 бомбардирскими и 37 казачьими лодками.
Екатерина II писала вице-президенту Адмиралтейств-коллегии И. Г. Чернышеву:
18 мая флотилия вышла из Таганрога к Геническому проливу для помощи войскам генерал-майора князя Щербатова. К отряду Сенявина 27 мая присоединились 37 лодок капитана 2-го ранга Л. Г. Скрыплева. 14 июня на лодках был наведен мост через Сиваш, по которому русские войска перешли на Арабатскую стрелку. Флотилия направилась вдоль берега, следуя параллельно отряду Щербатова, и 17 июня прибыла к Керченскому проливу.
21 июня турецкий флот с десантом, который должен был поддержать Крымское ханство, вышел к Керченскому проливу. Сенявин с 7 кораблями не пустил противника в Азовское море. Турки не решились принять бой и ушли в море. Русская армия, заняв Еникале и Керчь, навсегда закрыла для османов Азовское море.
Портрет А. Н. Сенявина (1722–1797) работы неизвестного художника, конец XIX века
Оборона Крыма
После занятия Крыма русскими войсками он был объявлен независимым от Османской империи. Теперь Донская флотилия защищала побережье от возможных вражеских десантов. Новоизобретённые корабли не обладали нужными качествами для открытого моря. Поэтому на Новохопёрской верфи заложили два 32-пушечных фрегата – «Первый» и «Второй», которые ввели в строй в 1771 году.
В 1772 году отряды флотилии крейсировали у Керченского пролива. Весной 1773 года Сенявин мог уже вывести в море 9 новоизобретенных кораблей, 2 бомбардирских, 2 фрегата и до 16 ботов, галиотов и транспортов. Два отряда этой флотилии под командованием Сухотина и Кингсбергена крейсировали около берегов полуострова, чтобы не допустить на них высадки войск противника. Третий отряд самого Сенявина охранял Керченский пролив и конвои транспортов, которые направлялись для Крымской армии.
29 мая отряд капитана 1-го ранга Сухотина в составе трех новоизобретенных кораблей «Азов», «Новопавловск», «Морея», фрегата «Второй» и бота «Темерник» обнаружил стоявшие в устье Кубани, у Казылташской пристани 6 больших турецких военных кораблей и несколько малых с десантом. 29 мая Сухотин направил в устье Кубани суда с наименьшей осадкой – «Азов», «Новопавловск» и бот под общим командованием И. Баскакова, а сам с фрегатом и кораблем прикрывал его с моря. Подойдя к турецким кораблям, «Азов» и «Новопавловск» открыли огонь из гаубиц, и вскоре бомба с «Новопавловска», попав в турецкое судно, подожгла его.
Османы не пытались оказать сопротивление. Мелкие суда отошли вверх по реке, большие были посажены на мель, их экипажи бежали на берег. К ним направили шлюпки, чтобы снять с мели и вывести в море. Но снять с мели суда не удалось, поэтому корабли сожгли. Это была первая победа Русского регулярного флота на Черном море. 30 мая и 8 июня отряд Сухотина уничтожил еще три вражеских транспорта.
23 июня отряд капитана 2-го ранга Кингсбергена из двух новоизобретенных кораблей «Таганрог» и «Корон», находясь близ Балаклавы, атаковал турецкую эскадру из трёх 52-пушечных корабля и 25-пушечную шебеку (по другим данным, два 52-пушечных корабля и две шебеки – 36-пушеченую и 24-пушечную). Несмотря на большое превосходство в силах (у турок было от 164 до 181 пушек и большего калибра, у русских – 32), после 6-часового боя османы отступили.
Спустя два месяца, 23 августа, Кингсберген с отрядом в составе фрегата «Второй», трех новоизобретенных кораблей «Азов», «Модон», «Журжа», бота «Битюг» и брандера «Миус» встретил у Абхазского берега близ Суджук-Кале неприятельскую эскадру из 18 вымпелов. Русский капитан атаковал противника, и после 2-часового боя враг бежал.
5 сентября Азовская флотилия в составе шести кораблей и двух фрегатов под командованием Сенявина встретилась у Суджук-Кале с турецкой эскадрой (5 линейных кораблей, 2 фрегата, 2 шебеки и 2 малых судна). Османы, не приняв боя, ушли к берегам Анатолии.
Граф, адмирал голландской и русской службы Ян Хендрик ван Кинсберген (1735–1819). 1781 год
Сражение под Керчью
В ходе кампании 1774 года турецкое верховное командование хотело взять реванш на суше и на море, изменить ход войны. Армия должна была форсировать Дунай, а из проливной зоны в Чёрное море был направлен большой флот. Османская империя, которая после Чесменского погрома (Чесменская победа; Часть 2) восстановила флот, не решилась дать бой в водах Архипелага, где господствовала Русская эскадра, и направила большую часть ВМС к берегам Крыма. Турки хотели высадить десант на полуострове, поднять крымских татар и вернуть Крым под свой контроль.
9 (20) июня 1774 года отряд Чичагова (3 фрегата, 4 16-пушечных корабля, 2 коча и 3 малых вспомогательных судна) сорвал первую попытку турецкого флота прорваться в Азовское море.
28 июня (9 июля) турецкий флот в составе более 30 вымпелов (включая 6 линейных кораблей, 7 фрегатов) снова попытался прорваться в Азовское море. Под началом Сенявина, эскадра которого стояла в Керченском проливе, было 11 судов, включая 2 бота. Но, несмотря на огромное превосходство противника в силах, русские вступили в бой и остановили неприятеля. Меткий и активный огонь русских кораблей заставил османов отказаться от операции и отступить.
Наградами трудов и заслуг Сенявина было производство его в адмиралы в 1775 году, а также пожалование орденов – Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й степени и Св. Андрея Первозванного.
Решительные действия Азовской флотилии под началом Сенявина и победа Суворова под Козлуджой (Как Суворов разгромил 40-тысячную турецкую армию в сражении при Козлудже) решили исход войны. Турция запросила мира. 21 июля был заключен Кучук-Кайнарджийский мир. По этому миру Крымское ханство было объявлено независимым и фактически перешло под русский контроль.
Россия приобрела также значительную часть северного побережья Чёрного моря. Новая граница прошла по Бугу и Кубани. В Крыму Россия получила город Керчь и крепость Еникале, а на Черноморском побережье Северной Таврии – крепость Кинбурн.
Русский флот возвращался в Русское (Чёрное) море.
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