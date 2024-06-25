Официальный представитель Пентагона: США обсудят с Украиной удар по Севастополю

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Официальный представитель Пентагона: США обсудят с Украиной удар по Севастополю

Соединенные Штаты обсудят с Украиной ракетный удар по Севастополю, поскольку не хотят видеть потерь среди гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.

На очередном брифинге для журналистов генерал ответил на ряд вопросов, связанных с Украиной, в том числе и об ударе по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. По словам Райдера, Пентагон якобы не располагает информацией о том, были ли убиты в ходе удара мирные люди, но беседу с Киевом проведет, поскольку не хочет видеть потерь среди мирного населения. Однако обольщаться не нужно, ничего путного из этого не выйдет, это не первый и не последний удар Киева по гражданским, США на это никак не реагируют.



Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери.

- заявил представитель Пентагона, отказавшись отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет по цели. Райдер посоветовал по этому вопросу обращаться к украинцам, как бы намекая, что это сугубо украинская операция, а США тут ни при чем.

Ранее другой представитель Пентагона уверял, что Киев самостоятельно выбирает цели и наводит ракеты тоже сам, без помощи американцев.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, четыре ракеты были перехвачены российской ПВО, пятая разорвалась в воздухе в районе пляжа. В итоге погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 173 человека, из которых госпитализированы 79.
12 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 06:17
    Не осудят, а "обсудят"... Вот и всё что нужно знать про эти два террористических государства - Украину и США... am
  2. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +2
    Сегодня, 06:18
    представитель Пентагона, отказавшись отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет по цели.

    Вроде наконец-то немного шуганули вчера Хоука, Ждем подтверждения..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:19
    А точное время когда это заявление было сделано Патриком Райдером известно?
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 06:39
      Цитата: tralflot1832
      А точное время когда это заявление было сделано Патриком Райдером известно?

      Этот брифинг был примерно 9 часов назад. hi
      https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3815559/major-general-pat-ryder-pentagon-press-secretary-holds-an-off-camera-press-brie/
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 06:25
    Хорошо хоть теперь мид напрямую обвинил сша в причастности к тому преступлению. Это в некоторой степени развязывает военным руки. Что-то теперь будет предприниматься. Что именно - увидим. Я думаю, что начнут сбивать амерские беспилотники. И ничего нам за это не будет. Единственное, что нам могут противопоставить - начать сбивать наши ракеты. Это в свою очередь может привести к уничтожению пу зрк и рлс натовских стран. Ответная реакция должна быть тщательно продуманной. Возможна дальнейшая эскалация конфликта и вовлечение других стран в украинский конфликт
  5. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 06:26
    Что они могут обсудить со своей людоедской позицией? Только то что налет получился неудачный потому что жертв мало.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:33
    «Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери» —

    — Поэтому закрывают на них глаза ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Поэтому закрывают на них глаза ...

      Не просто закрывают глаза, а даже пытаются мимоходом подвергнуть сомнению факты. Этот перец прямо сказал, что мол не имеется информации действительно ли есть жертвы среди гражданских. angry
      А дальше на брифинге, когда вопрос коснулся уже гибели гражданских от атак Израиля, наглосакс опять вильнул - конечно важно защищать гражданское население, но также надо признавать угрозу, которую представляет ХАМАС,
      и учитывать вызов, который он представляет растворяясь среди гражданского населения.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:47
    Единственное что точно известно что вчера рванули два завода по производству аккумуляторов в Англии и Южной Корее( в Корее 22 работника погибло).Совпадение???
  8. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 07:06
    Как всегда одно враньё, моя хата с краю, ничего не знаю.
  9. Андрей Карабанов Звание
    Андрей Карабанов
    0
    Сегодня, 07:23
    Это они бьют по России, почему мы не устраиваем некие удары из-за угла, мы слишком добры. А зря.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 07:59
    Морда кирпичом и нас там нет. Поди докажи. Со стороны медиа помоек защита обеспечена, они просто не обсуждают, три строчки и хватит.