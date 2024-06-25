Официальный представитель Пентагона: США обсудят с Украиной удар по Севастополю

Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери.

Соединенные Штаты обсудят с Украиной ракетный удар по Севастополю, поскольку не хотят видеть потерь среди гражданского населения. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.На очередном брифинге для журналистов генерал ответил на ряд вопросов, связанных с Украиной, в том числе и об ударе по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. По словам Райдера, Пентагон якобы не располагает информацией о том, были ли убиты в ходе удара мирные люди, но беседу с Киевом проведет, поскольку не хочет видеть потерь среди мирного населения. Однако обольщаться не нужно, ничего путного из этого не выйдет, это не первый и не последний удар Киева по гражданским, США на это никак не реагируют.- заявил представитель Пентагона, отказавшись отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет по цели. Райдер посоветовал по этому вопросу обращаться к украинцам, как бы намекая, что это сугубо украинская операция, а США тут ни при чем.Ранее другой представитель Пентагона уверял, что Киев самостоятельно выбирает цели и наводит ракеты тоже сам, без помощи американцев.Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, четыре ракеты были перехвачены российской ПВО, пятая разорвалась в воздухе в районе пляжа. В итоге погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 173 человека, из которых госпитализированы 79.