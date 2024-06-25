Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы в рамках сделки с США

16
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобождён из британской тюрьмы в рамках сделки с США

Обвиненный американским «правосудием» в 17 уголовных преступлениях основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и направляется домой в Австралию. Об этом сообщает британская пресса.

Согласно сообщению Wikileaks, накануне британский суд вынес постановление об освобождении Ассанжа из тюрьмы Белмарш, где он провел последние пять лет. Как заявляется, Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США, в рамках которой он частично признает вину в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.



После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой

- пишет пресса.

Предварительно, подписание последних документов, которые окончательно снимут все обвинения с Ассанжа, произойдет в эту среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане. Он признает себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, за что будет «приговорен» к 5 годам заключения, которые уже отсидел в британской тюрьме.

Ранее Высокий суд Лондона отклонил запрос США на экстрадицию Ассанжа в Штаты, где ему грозило 175 лет тюрьмы по 17 уголовным преступлениям. Как оказалось, все эти обвинения и яйца выеденного не стоят, раз их так спокойно заменили на одно единственное в рамках сделки с прокуратурой.

Напомним, что основатель Wikileaks опубликовал серию расследований, доказывающую причастность США к госпереворотам по всему миру, разжиганию войн и убийству мирного населения.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 06:46
    А он уверен что его "поймут и простят" там в Штатах...??? Ну и зря... По этой статье может и простят, но что им помешает его арестовать в Штатах и выдвинуть новое обвинение... am
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 06:57
      По этой статье может и простят, но что им помешает его арестовать в Штатах и выдвинуть новое обвинение...
      По этому из лондона в австралию, я б на его месте, летел с пересадкой где нибуть в Пхеньяне. А там, сорямба, опоздал на самолет все дела. Уж КНДР всяко получше камеры 2*3.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:02
        Согласен... Лучше уж жить рядом с Эдвардом Сноудэном чем пожизненно в американской тюрьме...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 07:50
          Цитата: Lev_Russia
          Лучше уж жить рядом с Эдвардом Сноудэном чем пожизненно в американской тюрьме...

          А либералы вот, или бывшие наши граждане, с вами не согласны
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 07:56
            А либералы вот, или бывшие наши граждане, с вами не согласны

            Ну так давайте построим для них тюрьму по американскому образцу и с американскими правилами поведения для заключенных в этой тюрьме, но только в России... Пусть пожизненно там сидят и наслаждаются... Правда говорят, что американские тюрьмы пострашнее российских будут... Вот и смогут убедиться в "лживости" этих утверждений... good
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 07:03
      Цитата: Lev_Russia
      А он уверен что его "поймут и простят" там в Штатах...???

      Уже всё решено, остались формальности. Парламент Австралии обратился к администрации Байдена о прекращении дела Ассанжа. Была заключена сделка, Ассанж признаёт себя виновным по одному пункту обвинения, а прокуратура США снимает остальные обвинения. Суд Марианских островов (США) засчитывают Ассанжу 5 лет в британской тюрьме и отпускают. Байден пытается заработать перед выборами симпатии определённой части избирателей. Ничего нового под Луной.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 07:17
        Суд Марианских островов (США) засчитывают
        А сколько там еще таких "судов"? Один засчитал, другие подумали и не засчитали. А кто помешает? И поедет Ассанж снова, лет на 300 по этапу, из штата в штат.
    3. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 07:03
      Несчастные случаи ещё никто не отменял " у лёгкой авиации такая печальная статистика".
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:58
    Заключит сделку , уедет к себе домой , там его втихую и кончат , в назидание другим.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 06:59
    Штатам главное себя обелить, через признание вины Ассанжем. Будто все в мире идиоты, кроме них
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 07:47
    суд Лондона отклонил запрос США на экстрадицию Ассанжа в Штаты, где ему грозило 175 лет тюрьмы по 17 уголовным преступлениям. Как оказалось, все эти обвинения и яйца выеденного не стоят

    Вот это страна "полнейшей демократии", где ни за что можно загреметь на 175 лет, даже гитлеровская Германия, до такого не додумалась. Это пародия на демократию.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 08:21
      Цитата: carpenter
      Это пародия на демократию.
      Нет, это законный способ упрятать на всю оставшуюся жизнь того, чьи преступления, взятые по отдельности, больше чем на пару-тройку лет не тянут, но сама личность уж больно омерзительная и не заслуживает того, чтоб выйти на свободу. Выносить приговор путем поглощения наибольшим сроком всех меньших, или путем сложения, судья может (и должен!) на свое усмотрение. Вот и получаются, скажем, два пожизненных последовательно. Даже если по одному из них скостят за хорошее поведение и в связи с какой-нить амнистией, остается досиживать второй срок. Как-то так.
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:51
    С 2010 Ассанж жил фактически под арестом, не видя белого света и свежего воздуха, в Эквадорском посольстве. В 2019 власть в Эквадоре поменялась с левой на правую (у латиносов такие качели норма), его выдали британским властям, и посадили уже под реальный арест в реальной тюрьме. По сути отсидел 15 лет, кто помнит, в СССР это был максимум возможного срока, выше была только "вышка". А пeдeрaст и, позднее, трaнсвeстит, которое выдало Ассанжу опубликованную им секретную инфу, некoe Bradley Womanning, было приговорено к 35 годам, но помиловано Обамой через меньше чем 7 лет, в январе 2017. Скорее всего Ассанж, если б не сопротивлялся выдаче, тоже вышел бы в 2017.
    И оно того стоило?nonegative
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Наган
      И оно того стоило

      Разведки мира скажут - ДА!! Слил он кучу всего. Когда он шлепнулся в эквадорское посольство, на счетах сайта было под триста миллионов долларов. Думаете, работая админом на сайте, торгующем тапками, он бы поднял сравнимую сумму? Которая, не сомневаюсь, за эти годы крупно подросла) В чем то выиграл, в чем то проиграл, как это и бывает в крупных играх.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 08:10
        Цитата: михаил3
        В чем то выиграл, в чем то проиграл, как это и бывает в крупных играх.
        Даже за лярд баксов он не купит 15 лет жизни, и не помолодеет на 15 лет. И ваще, если верить тому, что о нем писали, у него полный разбаланс и сердечно-сосудистой, и пищеварения, а уж про психику и говорить не приходится.
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 07:59
    Убьют беднягу. ну хоть волей подышит немного, надеюсь. Денег у него море, но они не спасут.