После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой

Обвиненный американским «правосудием» в 17 уголовных преступлениях основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и направляется домой в Австралию. Об этом сообщает британская пресса.Согласно сообщению Wikileaks, накануне британский суд вынес постановление об освобождении Ассанжа из тюрьмы Белмарш, где он провел последние пять лет. Как заявляется, Ассанж готовится заключить сделку с прокуратурой США, в рамках которой он частично признает вину в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.- пишет пресса.Предварительно, подписание последних документов, которые окончательно снимут все обвинения с Ассанжа, произойдет в эту среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов – владении США в Тихом океане. Он признает себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, за что будет «приговорен» к 5 годам заключения, которые уже отсидел в британской тюрьме.Ранее Высокий суд Лондона отклонил запрос США на экстрадицию Ассанжа в Штаты, где ему грозило 175 лет тюрьмы по 17 уголовным преступлениям. Как оказалось, все эти обвинения и яйца выеденного не стоят, раз их так спокойно заменили на одно единственное в рамках сделки с прокуратурой.Напомним, что основатель Wikileaks опубликовал серию расследований, доказывающую причастность США к госпереворотам по всему миру, разжиганию войн и убийству мирного населения.