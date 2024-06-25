Украинские военные - Зеленскому: После перевода Гнатова на южном фронте может произойти ситуация, аналогичная произошедшей под Торецком

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Украинские военные - Зеленскому: После перевода Гнатова на южном фронте может произойти ситуация, аналогичная произошедшей под Торецком

Украинские военные, включая отставных, активно комментируют решение Зеленского по поводу назначения бригадного генерала Андрея Гнатова командующим Объединенных сил ВСУ. Решение это было принято одновременно с увольнением генерала Содоля, на которого сначала натравили штатную говорящую голову "Слуг народа" нардепа Марьяну Безуглую, потом подключились и националисты.

Напомним, что Содоля обвинили в том, что он "прозевал" российский прорыв на Торецком направлении, выведя "на ротацию" одни подразделения и не успев прикрыть фланги другими.



Военнослужащие ВСУ заявляют о том, что зря Гнатова перевели с южного фронта, так как это может вызвать проблемы с линией обороны под Ореховом и Херсоном.

Стоит отметить, что Гнатов находился в должности начштаба группировки войск "Юг" ВСУ.

Украинские военные считают, что без Гнатова на южном фронте может случиться то, что случилось на Торецком направлении и ранее в районе Очеретино. Тот факт, что Гнатов сам загонял всушнишков в огневой мешок, устроенный нашими войсками в Работино, сторонники этого генерала не обсуждают.

При этом часто звучат слова о дефиците кадров, в том числе в командном составе украинских вооруженных сил.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 07:15
    Сколько не читаю новости не смотрю видео и не где пока не видно ДЕФИЦИТ А личного состава у ВСУ и ротации проводят и в контр атаки на оставленные позиции ходят и резервы перекидывают может уже хватит транслировать про нехватку то, ну нет ее, нет.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:16
    А нам какая баня кого там куда у какелов в ВСУ перевели?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:22
      Nexcom hi, ну не скажите если на участок фронта переведут не умного и припадошного, любящего шашкой по махать нам плюс, а коли хитрого, изворотливого да думающеге это другая песня.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:25
        Разве там умные остались? Умные оттуда давно свинтили подальше..... hi Ропот 55
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 07:27
          Nexcom, остались к сожалению и их не мало и они упертые именно в своем патриотизме так что есть там и кому коммандовать и кем коммандовать.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 07:34
    От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. И победа все равно будет за нами.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:35
    Наводнение и пожар в публичном доме, одновременно...
    Пусть тасуют... контингент, это ничего уже не изменит. Впрочем, даже замена ничего изменить не может.