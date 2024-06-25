Дания отказывается готовить украинских пилотов на истребители F-16 после 2024 года

8
Дания отказывается готовить украинских пилотов на истребители F-16 после 2024 года

Дания не будет готовить украинских пилотов на своей территории после 2024 года, об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

Датские ВВС в течение этого года подготовят для Киева уже набранных украинских пилотов, но дальнейшее обучение эксплуатации истребителей F-16 на своей территории проводить не будут. С чем это связано, Поульсен не пояснил, лишь заявил, что Дания «не может» этого делать. Однако он не исключил вариант, что датские инструкторы начнут обучение украинцев на территории других стран, например Румынии. В то же время он подчеркнул, что решение об этом еще принято.



Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года.

- заявил министр обороны Дании.

На сегодняшний день в Дании находятся, по разным данным, от 12 до 20 украинских пилотов, которых готовят к эксплуатации американских истребителей F-16. Обучение проходит на авиабазе Скридструп.

Ранее датское правительство пообещало Зеленскому 19 истребителей F-16, первые из которых должны прибыть на Украину «этим летом». При этом датчане разрешили использовать самолеты для ударов по российской территории, но только «по военным целям».
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 07:10
    При этом датчане разрешили использовать самолеты для ударов по российской территории, но только «по военным целям».

    Интересно им скаклы мамой или папой в этом поклялись...??? А может честное скаклятское слово дали...??? laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:19
      Lev Russia hi, да тут всё просто отмазка для зарубежных пацифистов мол мы сделали всё что смогли. А так в свете удара по Севастополю и реакции что нашего руководства что их, опасаться датчанам нечего.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:18
      Деньги утром,стулья,извиняюсь,подготовка вечером.Вообщем,деньги вперед.
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:19
      А разве они должны разрешать? Самолеты-то не ихние, дядя Сэм разрешать должен
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 07:11
    С чего бы это то Дания из порток выпрыгивает чтоб показать как она поддерживает Украину а тут принципиально не хочет готовить пилотов на СВОЕЙ территории.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 08:17
      Где вы увидели "принципиально не хочет"?
      заявил, что Дания «не может» этого делать

      Ф-16 выводятся из состава датских ВВС, видимо, какой-то учебный центр закрывается в связи с этим.
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:32
    Плевать, власти всех стран гейропы замазано, влезли в замуту устроенную наглосаксы и, по самое, самое...
    Ничему их история не учит... имея таких "друзей" как наглосаксы и врагов не надо, оно само произойдёт и последствия будут печальные.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:49
    Мир пигмеев. Какие- то естонии-дании-бельгии дают разрешения где и как атаковать Россию. Все такие смелые в стае.