Дания отказывается готовить украинских пилотов на истребители F-16 после 2024 года

Дания не будет готовить украинских пилотов на своей территории после 2024 года, об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.Датские ВВС в течение этого года подготовят для Киева уже набранных украинских пилотов, но дальнейшее обучение эксплуатации истребителей F-16 на своей территории проводить не будут. С чем это связано, Поульсен не пояснил, лишь заявил, что Дания «не может» этого делать. Однако он не исключил вариант, что датские инструкторы начнут обучение украинцев на территории других стран, например Румынии. В то же время он подчеркнул, что решение об этом еще принято.- заявил министр обороны Дании.На сегодняшний день в Дании находятся, по разным данным, от 12 до 20 украинских пилотов, которых готовят к эксплуатации американских истребителей F-16. Обучение проходит на авиабазе Скридструп.Ранее датское правительство пообещало Зеленскому 19 истребителей F-16, первые из которых должны прибыть на Украину «этим летом». При этом датчане разрешили использовать самолеты для ударов по российской территории, но только «по военным целям».

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