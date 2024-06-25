Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность»

27
Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность»

Интересная информация появилась на российских ресурсах, касающаяся полетов американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk. Как утверждает ТГ-канал Fighterbomber, у американского беспилотника, курсирующего у российского полуострова, якобы появились «проблемы».

Fighterbomber прямо не говорит, что произошло, но намекает, что наш истребитель прошел рядом с американским RQ-4 Global Hawk, после чего тот из-за турбулентности вроде бы упал. Сообщение об этом появилось накануне вечером около 23 часов. Далее он утверждает, что сбития как такового не было, но нужно дождаться официальных комментариев, тогда все «станет ясно».



Ну что. Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! Ждём ОК от пиндосов про «непрофессиональные действия». В Чёрном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим, на постоянной основе или это была разовая акция.

- пишет ресурс.

Однако другие российские ресурсы, освещающие проведение СВО, к данной информации отнеслись скептически. Как утверждает ТГ-канал «Осведомитель», последний раз американский RQ-4 Global Hawk кружил у Крыма в воскресенье, 23 июня, после чего больше не появлялся. Американские медиа со ссылкой на чиновников Пентагона сообщают, что никаких инцидентов с беспилотниками ВВС США над Черным морем не было.

Минобороны России никак не комментирует данную информацию, так что ждать от военных официальных комментариев придется долго, если они будут вообще. Между тем Fighterbomber утверждает, что экипаж российского истребителя якобы уже представлен к госнаградам.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. salat Звание
    salat
    +5
    Сегодня, 07:44
    Все понятно но не понятно, если кому понятно то поясните чтобы стало понятно.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +3
      Сегодня, 07:48
      Если что то и было, то вряд ли мы узнаем. США будут молчать, наши наверняка тоже. Так что дело ясное, что дело темное. request
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:06
        но намекает, что наш истребитель прошел рядом с американским RQ-4 Global Hawk, после чего тот из-за турбулентности вроде бы упал.

        Хватит в "турбулентность" по детски играть, их нужно не прячась брать и сбивать!!! am
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +4
      Сегодня, 07:56
      Как Бомбер написал : "Если вам что-то здесь не понятно, читайте каналы где вам все понятно, главное не приписывайте мне свои влажные мечты и хотелки"
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:08
      Если пуск российских ракет ПВО по "раптерам" будет называться турбулентностью, я не против. Давно пора их валить и это не эскалация, а защита, скажите один раз но весомо, что все что против России будет уничтожаться где бы оно не летало. Ну хватит наконец этой озабоченной болтовни, российский народ не понимает этой политики "кота Леопольда", невозможно гопников мирового уровня остановить разговорами.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 07:46
    Ну сейчас начнётся. Верю не верю.
  3. Ниттен Звание
    Ниттен
    +3
    Сегодня, 07:47
    Это хуситы авиакаршеринг запустили.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 07:51
    Если бпла и упал, то и Россия, и матрасы об этом "скромно" умолчат. Огласка никому не нужна, чтобы не накалять обстановку. Бпла просто начнут по-тихому пропадать с радаров
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:58
      igorbrsv hi, это если это начнет носить систематический характер, опять же не стоит забывать что амеры уже тренеровались с отключением транспондеров и разбери потом гикнулся тот БПЛА или отключил метку и свалил по тихому.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 07:59
        Согласен. Но если и упал, то мы об этом официально уже врядли узнаем. Если только они летать перестанут. Тогда можно будет сделать выводы
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:03
          igorbrsv, не ну почему же вдруг мимо пролетали "случайные" дельтапланеристы которые ну СОВЕРШЕННО случайно заснимут падение объекта похожего на БПЛА.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 07:52
    Посмотрим на результаты и последствия,если будут таковые. А бла-бла-бла оставим пропагандистам.
  6. Комментарий был удален.
  7. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    +1
    Сегодня, 07:57
    НЕ НАДО никакой турбулентности! Надо объявить, что будем сбивать и -СБИВАТЬ! Они понимают ТОЛЬКО такой разговор!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 08:03
      Турбулентность предпочтительнее, поскольку не даёт им права атаковать наши ракеты. И потом - это нейтральное пространство. А так никто не подкопается
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 08:24
        В топку все нормы мирного времени. Ни каких нейтральных пространств.Американский БЛА,управляемый американским расчетом наводит касетные средства поражения на пляж с мирняком и убивает наших граждан,значит он вражеский объект и должен быть уничтожен. Закрывать небо надо на ТВД . Вопрос стоит "или они или мы",только в башнях не догоняют или боятся.
  8. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 07:58
    Турбулентность, описали или напужали .... Может реально запустить в него ракету - чтобы по-взрослому было и по-серьёзному. Демонстративно сделать.
  9. air wolf Звание
    air wolf
    +4
    Сегодня, 07:58
    Моё мнение старого пилота, установить бесполётную зону до 100 км от границ Крыма... А там целеуказания их будут не корректные из за удаленности. Просто об этом надо объявить на СБ ООН, америкакашки же себе оттяпали територии возле Аляски и ни к кого не спросили...
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 08:09
      Совершенно верно: водное и воздушное пространство в Чёрном море, на 100 миль от гос. границ РФ, объявить зоной боевых действий.
  10. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 08:04
    за 150 одномоментно искалеченных людей и 4 трупа, двое из которых дети, можно было громогласно снести всё с неба....а не ссыкливо, втихаря, изподтишка толкануть в воздушную яму....мдаааааа...ссым америкозов по полной. великая страна, бллиннн....
  11. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 08:06
    ведём себя как трусливая, услужливая всемирная бензоколонка.....
  12. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Сегодня, 08:07
    мы беспилотник типа уронили они кассетной по пляжу на чьей стороне мяч в итоге
  13. g_ae Звание
    g_ae
    -2
    Сегодня, 08:09
    Господи, что за бред! Уж не позорились бы такую фигню публиковать. Время пополнять запасы красных фломастеров. Или коричневых?
  14. Infantrefir Звание
    Infantrefir
    0
    Сегодня, 08:11
    К чему эти разговоры в стиле песни про ментов - "...если кто то где то..."? Они должны сбиваться российской ракетой в прямом эфире, иначе охреневшие нагло саксы так и дальше будут наглеть. Повторюсь, утопили бы тогда , у Крыма британский эсминец в наших терводах, СВО проводить бы не пришлось. Да, вони бы от "прогрессивного человечества", было бы не меньше, но хвосты бы поджали.
  15. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 08:15
    В кассетную "турбулентность "после полетов этого БПЛА обычно попадают мирные отдыхающие на пляжах..И сейчас опять попадут.
  16. Pulse Звание
    Pulse
    0
    Сегодня, 08:15
    Так упал или не упал?Вот в чем вопрос.Вдруг снова отключил транспондер и улетел?
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 08:23
      Все, кому нужно, все знают. Остальным пока не нужно. good
  17. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 08:21
    Если все так, как прозрачно намекает Флайтбомбер, то можно считать, что сказал-сделал начинает работать.
    А верещать об этом действительно официальным органам не стоит - а что произошло? Сказали раз, сказали два - не поняли. Теперь "оно упало". Дальше будем посмотреть.
    И вот тогда, возможно, и наступит время ясности.
    С почином.