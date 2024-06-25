Российский ТГ-канал сообщает, что находившийся у Крыма американский БПЛА RQ-4 Global Hawk якобы «попал в турбулентность»
Интересная информация появилась на российских ресурсах, касающаяся полетов американских разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk. Как утверждает ТГ-канал Fighterbomber, у американского беспилотника, курсирующего у российского полуострова, якобы появились «проблемы».
Fighterbomber прямо не говорит, что произошло, но намекает, что наш истребитель прошел рядом с американским RQ-4 Global Hawk, после чего тот из-за турбулентности вроде бы упал. Сообщение об этом появилось накануне вечером около 23 часов. Далее он утверждает, что сбития как такового не было, но нужно дождаться официальных комментариев, тогда все «станет ясно».
- пишет ресурс.
Однако другие российские ресурсы, освещающие проведение СВО, к данной информации отнеслись скептически. Как утверждает ТГ-канал «Осведомитель», последний раз американский RQ-4 Global Hawk кружил у Крыма в воскресенье, 23 июня, после чего больше не появлялся. Американские медиа со ссылкой на чиновников Пентагона сообщают, что никаких инцидентов с беспилотниками ВВС США над Черным морем не было.
Минобороны России никак не комментирует данную информацию, так что ждать от военных официальных комментариев придется долго, если они будут вообще. Между тем Fighterbomber утверждает, что экипаж российского истребителя якобы уже представлен к госнаградам.
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