Партия новейших российских колёсных САУ 2С43 «Мальва» поступила в войска
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Партия новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва» передана российским военным. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва» пошла в войска. Это первое официальное сообщение о передаче военным данных САУ, хотя данные установки уже применяются в зоне СВО, в частности на Харьковском направлении. Сколько установок в переданной партии, не раскрывается, также отсутствуют другие параметры поставки.
Ростех поставил в армию партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации
- говорится в сообщении.
САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
В начале июня новейшую САУ засекли на Харьковском направлении, где она своим огнем поддерживала наступление подразделений группировки войск «Север». Вообще же «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года.
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