Партия новейших российских колёсных САУ 2С43 «Мальва» поступила в войска

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Партия новейших российских колёсных САУ 2С43 «Мальва» поступила в войска

Партия новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва» передана российским военным. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва» пошла в войска. Это первое официальное сообщение о передаче военным данных САУ, хотя данные установки уже применяются в зоне СВО, в частности на Харьковском направлении. Сколько установок в переданной партии, не раскрывается, также отсутствуют другие параметры поставки.



Ростех поставил в армию партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации

- говорится в сообщении.

САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.

В начале июня новейшую САУ засекли на Харьковском направлении, где она своим огнем поддерживала наступление подразделений группировки войск «Север». Вообще же «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года.
11 комментариев
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  1. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 08:03
    Ну что ж, посмотрим, как они себя покажут в реальной эксплуатации реальными военнослужащими, а не испытательной командой. Хотелось бы чтоб успешно. Впрочем, всю правду врядли опубликуют в открытом доступе.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:18
      Наган hi, ну Ланцет себя проявил, для нас можно сказать новое оружие.
  2. Юрий77 Звание
    Юрий77
    +2
    Сегодня, 08:08
    Мальва - это эрзац САУ Мста-СМ2.
    Из плюсов только автоматизированная привязка на местности. Ну и скорость по хорошим дорогам.
    Заряжание ручное - конвейеров нет. Орудие идентично Мсте. Расчёт работает на воздухе и не защищён от осколков и сбросов с дронов. Опять же колёсное шасси гораздо менее проходимое чем гусеничное. А если учесть общую длинную базу и передний свес, то она даже с дороги не везде съедет на грунт!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:10
      Юрий77 hi, ну Цезарь тоже похож в этих аспектах ничего воюет.
      1. Юрий77 Звание
        Юрий77
        +2
        Сегодня, 08:12
        Да - Мальва его аналог. Просто в прессе все чуть ли не молятся на Мальву, как будто это какой то прорыв!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 08:21
          Юрий 77,пресса вообще "жгет" напалмом по теме СВО иногда реально лучше бы молчали.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 08:10
    Наконец-то в войска пошли на постоянной основе су-34, мальва, высокоточные ракеты и прочее (забыл что, на позапрошлой неделе поставили). ПУ м-270 вчера были уничтожены из рсзо как раз новыми ракетами
  4. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 08:12
    Хорошо, что эта САУ на колёсной базе высокой проходимости. До сих пор в войсках полно старых буксируемых орудий, представляющих собой исключительную опасность для жизни артиллерийских расчётов.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:24
      Тихонов Александр hi, с появлением FPV дронов квадрокоптеров со сбросами, любая техника стала опасна, для экипажей и расчетов. А для дальних линий есть барражирующие боеприпас.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:22
    Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва» пошла в войска. Это первое официальное сообщение о передаче военным данных САУ, хотя данные установки уже применяются в зоне СВО

    Ну уж прямо-таки новейшая, а нельзя было попроще...без лишнего пафоса, просто новая партия передана в войска, ведь сами же написали "уже применяются".
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:24
    Цитата: Тихонов_Александр
    Хорошо, что эта САУ на колёсной базе высокой проходимости.

    Ну как сказать...
    масса комплекса составляет 32 тонны.

    Не каждый мост выдержит