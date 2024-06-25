Российский холдинг заявил о готовности нарастить поставки в войска ЗРПК «Панцирь»
Производство зарекомендовавшего себя в зоне СВО зенитного комплекса «Панцирь» будет увеличено, «Высокоточные комплексы» объявили о готовности к наращиванию поставок ЗРПК в войска. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
ЗРПК «Панцирь» хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО, весной этого года занимавший пост министра обороны Шойгу заявил о планах по наращиванию поставок данных комплексов в войска в два раза. И вот ответ от «Высокоточных комплексов», холдинг заявляет, что уже в этом году готов нарастить поставки «Панцирей» и ждет только соответствующей команды.
- приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.
В декабре прошлого года источник в российском ВПК сообщил, что в зону СВО начали поступать модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, новый комплекс гораздо эффективнее в борьбе с небольшими беспилотниками, управляемыми снарядами и скоростными баллистическими целями. Новый комплекс получил на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса «Панцирь-С»).
Как ранее сообщалось, зенитный комплекс «Панцирь-СМ» получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей «видеть» цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.
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