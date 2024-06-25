Российский холдинг заявил о готовности нарастить поставки в войска ЗРПК «Панцирь»

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Российский холдинг заявил о готовности нарастить поставки в войска ЗРПК «Панцирь»

Производство зарекомендовавшего себя в зоне СВО зенитного комплекса «Панцирь» будет увеличено, «Высокоточные комплексы» объявили о готовности к наращиванию поставок ЗРПК в войска. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

ЗРПК «Панцирь» хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО, весной этого года занимавший пост министра обороны Шойгу заявил о планах по наращиванию поставок данных комплексов в войска в два раза. И вот ответ от «Высокоточных комплексов», холдинг заявляет, что уже в этом году готов нарастить поставки «Панцирей» и ждет только соответствующей команды.



В настоящее время ведется подготовка к наращиванию производственных мощностей в целях увеличения изготовления изделий по теме «Панцирь», в том числе с привлечением средств, получаемых в рамках субсидий. К наращиванию поставок в этом году предприятие готово, к следующему году — готовится

- приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

В декабре прошлого года источник в российском ВПК сообщил, что в зону СВО начали поступать модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, новый комплекс гораздо эффективнее в борьбе с небольшими беспилотниками, управляемыми снарядами и скоростными баллистическими целями. Новый комплекс получил на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса «Панцирь-С»).

Как ранее сообщалось, зенитный комплекс «Панцирь-СМ» получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей «видеть» цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.
18 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 09:51
    Судя по тому что долетело до Севастополя ,производить надо было раньше
    1. Митрич73 Звание
      Митрич73
      +4
      Сегодня, 09:57
      ЗРПК не работает по оперативно-тактическим ракетам. Его цели: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, различные БПЛА.
    2. maxvlm Звание
      maxvlm
      0
      Сегодня, 09:58
      Судя по тому что долетело до Севастополя ,производить надо было раньше

      Пока гром не грянет мужик не перекрестится.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 10:06
      Цитата: APASUS
      Судя по тому что долетело до Севастополя ,производить надо было раньше

      Пусть производят больше, чтобы перекрыть всю зону доступных полётов, только это не изменит положения вещей. Англосаксы задумали уничтожить Россию любыми способами и чьими угодно руками, а российское руководство всё продолжает выдвигать какие-то планы и условия переговоров.
      Пока Путин не решится на адекватные и равнозначные ответы, эта коалиция не остановится...Мало того, дело может дойти не только до приграничных областей. Под ударом может оказаться любой российский регион.
      Начав проведение СВО не стоит надеяться на самоденацификацию и самодемилитаризацию. Всех пособников ВСУ необходимо уничтожать по мере возможности, превратив небо над акваторией Чёрного моря свободным от БПЛА.
      Планово и методично пора уничтожить энергосистему Украины.
      Люди типа Буданова и Зеленского не имеют права на существование - это враги российского народа.
      * * *
      Всё остальное по плану нового МО.
    4. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      Сегодня, 10:06
      Цитата: APASUS
      Судя по тому что долетело до Севастополя ,производить надо было раньше

      А постоянные прилёты в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую области не говорит ни о чём или это не считается атаками БПЛА мирных областей и гибелью мирного населения и в прикрытии не нуждается ?!
    5. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +1
      Сегодня, 11:09
      Судя по тому что долетело до Севастополя ,производить надо было раньше


      Судя по тому, что вы пишите, вы ни малейшего понятия не имеете как работает ПВО.

      Баллистические ракеты у нас сбивает ЗРК С-300/400 и их у нас наделено много, они одни из лучших в своем классе, а расчеты уже имеют большой опыт, но даже это не даёт 100% положительный результат. Противник хитёр и коварен, совершает комбинированные атаки ведёт разведку и готовится второй серией пусков уничтожить именно ЗРК. И вот в таких условиях работает наше ПВО уничтожая большую часть ракет, но какая-то часть все-равно преодолевает ПВО и поражает цели. Идеальной ПВО пока нет, но можно повышать ее эффективность, что сейчас и делается по всем комплексам.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:20
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Судя по тому, что вы пишите, вы ни малейшего понятия не имеете как работает ПВО

        Я не верю в случайности.Сколько км от Днепра до Севастополя ,км 600-700.Сколько км ракеты идут непосредственно над нашей территорией км 250.При сплошном контроле локаторами пространства Украины у системы ПВО было минимум 5 мнут на уничтожение данной ракеты . При том с гарантированным дополнительным страхованием .А ракета была поражена почти над городом
    6. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 11:15
      И в гораздо больших количествах . Это верно
  2. air wolf Звание
    air wolf
    +2
    Сегодня, 09:56
    Нужно Тунгуски довести до ума, колёсный ход это для тылов, для фронта только гусеницы, либо панцирь на нормальной платформе создать 8х8 хоть от БТР-82 с дизелем помощнее..
    1. sivuch Звание
      sivuch
      0
      Сегодня, 11:54
      Панцирь-СМ-СВ.
      Тунгуску модернизировали, в частности ТПВ и А/С, но одноканальность осталась.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:58
    Ждут только соответствующей комманды, а комманды нет, так что ли???
  4. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +4
    Сегодня, 09:59
    То, что готовы нарастить это хорошо, но для борьбы с БПЛА подошли бы и ШИЛКИ, которых должно быть много на хранении. Это был бы более удачный вариант насыщения ПВО.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:04
    Ситуация такова, что различных комплексов ПВО требуется много.
    Концепция военного строительства от обороны, рабочая, но весьма затратная и с точки зрения абсолютно защиты, не осуществим!
    Вся история войн, конфликтов об этом напоминает!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:10
      Цитата: rocket757
      Концепция военного строительства от обороны, рабочая, но весьма затратная и с точки зрения абсолютно защиты, не осуществим!

      Потому что лучшая защита (оборона) - это нападение.
      А у нас, как в той миниатюре: здесь играем, здесь не играем, здесь американские БПЛА.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:42
        Есть Прописные истины, нарушать, игнорировать которые очень не полезно, чаще всего, просто опасно....
        Впрочем, чаще всего, пытаются найти какой то компромисс, потому как просто следовать домам, тоже не полезно и не менее опасно.
        Короче, абсолютный, простых решений не осталось, а поэтому все кто может, ведут большую, сложную игру!
        На счёт результатов... как ни будь потом, да и то не факт, что получится, что то очевидное, безусловное.
        1. Витов Звание
          Витов
          0
          Сегодня, 11:53
          простых решений не осталось, а поэтому все кто может, ведут большую, сложную игру!

          Что вы имеете в ввиду - военные решения или политические ?
          В военном плане простых решений полно. Просто взять и победить, причём легко. Нужно поменять тактический рисунок устаревших боевых действий, и заставить новое руководство ВС думать. Не только отдавать тупые приказы , но и обеспечивать их выполнение. А вымыслы, что активные боевые действия потребуют огромных потерь - не принимаются. Боевые действия устаревшие, приводят к большим потерям и низким результатам. А новые приведут к сокращению потерь и быстрым результатам, причём базируются они на достигнутом уровне ВС. Фантастика ? Спросите у любого генерала, как воюют в современной войне ? Он сразу впадёт в ступор или начнёт рассказывать про войну дронов , как на "Звезде".
          Возможен другой ответ, который сразу парируется: "Всё идёт по плану, не лезьте". Вот это план ! Воевать ещё 4 года и объединить всех врагов....
  6. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +1
    Сегодня, 10:20
    Чем дальше стреляет "Панцирь" а это уже 75 км., - тем меньше нужны ему пушки. Лучше пушки вынести на отдельную машину (как у буржуев некоторые комплексы), увязанную ЦУ с основным комплексом. Тогда и вес поменьше значительно будет, и центр тяжести пониже станет и управляемость получше. Да и яйца не в одной корзине. И места побольше под модернизации. Там и мини-ракет, которые уже созданы, хватит от БПЛА. Машина борется со "Штормами" и КР большей частью. Пушки тут помеха больше.
    1. Витов Звание
      Витов
      +1
      Сегодня, 12:34
      По существующим маразматическим устаревшим взглядам, которые царят в ГШ ВС России, РЗПК должны двигаться в каких-то колонах и прикрывать их передвижение и развёртывание. Других тактических приёмов для ведения современной войны НЕТ и они применяются до сих пор в СВО . Почему за 30 лет в ВС России не появились новые концепции ведения боя, а используются устаревшие , чуть приукрашенные , которые базируются на опыте СССР - НЕ ЯСНО !
      Другая сторона использует те же тактики, например, "ротных опорных пунктов" или "общевойсковой бой". Хотя для последнего даже не хватает средств и возможностей...