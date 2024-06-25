Модуль китайского лунного зонда доставил в КНР образцы собранного на обратной стороне Луны грунта

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Модуль китайского лунного зонда доставил в КНР образцы собранного на обратной стороне Луны грунта

На Землю доставлены образцы лунного грунта, собранные на обратной поверхности Луны. Об этом сообщил телеканал CGTN. Пробы лунного грунта собирались с помощью бурения в автоматическом режиме.

Образцы лунного грунта были доставлены возвращаемым модулем китайского лунного зонда "Чанъэ-6". Зонд сбросил на парашюте капсулу с реголитом. Она приземлилась в северной китайской провинции Внутренняя Монголия. На опубликованных кадрах мы видим, как на пустынную территорию приземляется парашют с капсулой. В сторону точки приземления парашюта движется колонна военных автомобилей со специалистами, которые должны забрать капсулу и доставить ее в исследовательский центр для дальнейшего изучения образцов собранного грунта.




Напомним, что 4 июня 2024 года китайский лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами собранного на ней лунного грунта. Было запланировано, что грунт доставят на Землю 25 июня 2024 года. Как видим, так и произошло.


Известно, что это – первый в истории пример сбора лунного грунта с обратной стороны Луны. Примечательно, что данную задачу успешно осуществил именно Китай, что свидетельствует о значительных успехах этой страны в космической отрасли.


В последнее время Китай вошел в число основных космических держав и демонстрирует все большую активность в космической сфере, что весьма беспокоит его главного конкурента – Соединенные Штаты.
27 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +13
    Сегодня, 09:53
    Вот теперь китайцев можно и поздравить с выполненной задачей, что тут скажешь,растут.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 10:00
      drinks Ну и на обратной стороне луны праздник laughing
      А что китайцы молодцы. Вообще луна достаточно сложная штука для посадки... кора довольно неоднародна и гравитация +- при пролете скачат, даже зонды запускали делать заверы. А наши луноходы емнм совершали посадку не прям на ножки так сказать, а в шаре амортизационном (как в мультиках наса на марс) laughing
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 11:38
        Цитата: Enceladus
        А что китайцы молодцы.

        Реально молодцы! А ведь еще совсем недавно воробьев гоняли и чугун во дворах выплавляли!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:36
      Что-то давно ничего не слышно про рогозинские батуты. sad
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 10:58
        Китай вошел в число основных космических держав

        ...а мы откатились взад...
        кстати, в зад раненый молчит...)
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +5
    Сегодня, 09:55
    данную задачу успешно осуществил именно Китай, что свидетельствует о значительных успехах этой страны в космической отрасли.
    С чем мы Китай и поздравляем! Желаем дальнейших успехов.
  3. a_2573 Звание
    a_2573
    +4
    Сегодня, 09:55
    Ну что тут сказать... Молодцы. Нашим только и остаётся как ракеты красить и актрисулек катать. Сложно быть догоняющим, после того как был первым...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 10:00
      Сложно быть догоняющим, после того как был первым...
      Все что не может быстро принести 300% прибыли больше не актуально.
    2. barclay Звание
      barclay
      +2
      Сегодня, 10:10
      Вот и я тоже успел загорится тем, что это МЫ сняли первое кино в космосе, и то, видимо, на импортном оборудовании. Это пока верх наших космических достижений...
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 12:43
        Цитата: barclay
        Вот и я тоже успел загорится тем, что это МЫ сняли первое кино в космосе, и то, видимо, на импортном оборудовании. Это пока верх наших космических достижений...

        СССР снял.
        «Возвраще́ние с орби́ты» — советский фильм 1983 года киностудии имени Довженко, мелодрама о тяжёлых буднях космонавтов. В фильме использованы кадры, снятые космонавтами на борту орбитальной станции «Салют-7» во время полёта специально для фильма[1].
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      -1
      Сегодня, 11:22
      Цитата: a_2573
      Ну что тут сказать... Молодцы. Нашим только и остаётся как ракеты красить и актрисулек катать.

      Просто РФ не настолько богата, чтобы разбить подряд 11 станций при подготовке к доставке лунного грунта, а затем ещё 8 при доставке - только для того, чтобы показать американцам, что мы тоже что-то можем.
      Если бы советская лунная программа проводилась бы в наши дни - вой стоял бы до небес. Либералы, слившись в экстазе с патриотами, плевались бы ядом дальше, чем видят.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Alexey RA
        Просто РФ не настолько богата, чтобы разбить подряд 11 станций при подготовке к доставке лунного грунта, а затем ещё 8 при доставке - только для того, чтобы показать американцам, что мы тоже что-то можем.

        Сколько Китай разбил?
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 09:58
    Молодцы!""""""""
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +3
    Сегодня, 10:00
    Мне бы хотелось чтобы мы как обычно, как с Гагарином, впереди планеты всей. Но моё желание это мало. Нужен Сталин. Но сталиных пока среди наших политиков я не вижу.
  6. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 10:01
    Китайцы конечно молодцы, но кадры как у них там в деревнях на головы местным падают первые ступени с ядовитым гептилом, конечно то ещё зрелище....
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 10:07
      Если бы у нас была такая плотность населения, тоже бы падало.
      1. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 11:16
        В Китае яблоку некуда упасть.
        Маленькая девочка случайно уронила с балкона многоэтажного дома яблоко и это привело к трагедии.
        https://medialeaks.ru/0904gvn-dropped-apple/?ysclid=lxu6wi76ue806734089
      2. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: AdAstra
        Если бы у нас была такая плотность населения, тоже бы падало.

        В США тоже немалая плотность населения, но не падает. Они ракеты в сторону океана отправляют, а сейчас ещё и сажать научились.
  7. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 10:24
    Кремль просрал всё,к сожалению...Жадность личная губит Россию.
  8. Piramidon Звание
    Piramidon
    -1
    Сегодня, 10:52
    Кстати о лунном грунте. Янкесы вроде бы так и не смогли показать ни кусочка доставленного "Аполлонами" с Луны. Хотя, по их словам они его возили оттуда чуть ли не центнерами
    1. Bogalex Звание
      Bogalex
      +2
      Сегодня, 11:05
      "Вроде бы" - очень веский аргумент.
      А один из не "вроде бы" находится на публичном обозрении даже в музее при Пекинском Планетарии. Если не допускать, конечно, что коммунистический Китай вводит собственных граждан в заблуждение при помощи буржуинских фейков для... ну чёрт его знает... прославления достижений капиталистического строя, наверное.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 12:48
        А один из не "вроде бы" находится на публичном обозрении даже в музее при Пекинском Планетарии.

        В России тоже лежит, на ВДНХ в музее космонавтики. Образец Американского лунного грунта. Они образцы очень много кому дали и куда отправили.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 10:53
    Бесспорная демонстрация достижений науки и промышленности. Жаль, не наших науки и промышленности.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:59
      Жаль, не наших науки и промышленности
      Нашу науку и промышленность Алкаш пропил ещё в 90-е годы
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:57
    А когда-то китайцы кальсоны шили и термосы изготавливали wink
  11. Sedoy Звание
    Sedoy
    0
    Сегодня, 11:19
    Ну всё, маршрут освоен...
    Скоро AliExpress будет обеспечивать лунатиков всем...
  12. сталевар Звание
    сталевар
    0
    Сегодня, 11:26
    Когда на должности ставят по блату и по знакомству, а не по профессиональным качествам, ожидать прорыва в любой области проблема. Плюс низкая оплата труда специалистов .
    "Путин заявил, что большинство россиян зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц.."https://dzen.ru/a/ZnHK7whVHjAyS103
    Мы живём в одной России, а Путин в другой России. Вот у Путина в голове какие тараканы бегают, чтобы такое заявлять? А вы о космосе мечтаете!