Модуль китайского лунного зонда доставил в КНР образцы собранного на обратной стороне Луны грунта
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На Землю доставлены образцы лунного грунта, собранные на обратной поверхности Луны. Об этом сообщил телеканал CGTN. Пробы лунного грунта собирались с помощью бурения в автоматическом режиме.
Образцы лунного грунта были доставлены возвращаемым модулем китайского лунного зонда "Чанъэ-6". Зонд сбросил на парашюте капсулу с реголитом. Она приземлилась в северной китайской провинции Внутренняя Монголия. На опубликованных кадрах мы видим, как на пустынную территорию приземляется парашют с капсулой. В сторону точки приземления парашюта движется колонна военных автомобилей со специалистами, которые должны забрать капсулу и доставить ее в исследовательский центр для дальнейшего изучения образцов собранного грунта.
Напомним, что 4 июня 2024 года китайский лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами собранного на ней лунного грунта. Было запланировано, что грунт доставят на Землю 25 июня 2024 года. Как видим, так и произошло.
Известно, что это – первый в истории пример сбора лунного грунта с обратной стороны Луны. Примечательно, что данную задачу успешно осуществил именно Китай, что свидетельствует о значительных успехах этой страны в космической отрасли.
В последнее время Китай вошел в число основных космических держав и демонстрирует все большую активность в космической сфере, что весьма беспокоит его главного конкурента – Соединенные Штаты.
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