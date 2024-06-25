Politico: Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю
Как пишет американское издание Politico, официальные лица США, пытающиеся предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке, делают необычное предупреждение ливанской группировке «Хизбалла»: «не думайте, что Вашингтон сможет помешать Израилю напасть на вас».
По мнению авторов издания, американское послание призвано заставить ливанскую группировку отступить и перейти к деэскалации назревающего кризиса вдоль израильско-ливанской границы.
Послание из Вашингтона прозвучало в тот момент, когда многие официальные лица США, похоже, смирились с возможностью того, что Израиль предпримет серьезные шаги против «Хизбаллы» в ближайшие недели.
Два американских чиновника, пожелавшие остаться неизвестными, в интервью Politico отметили, что «Хизбалла» должна понимать, что Вашингтон поможет Израилю защитить себя в случае войны с ней и не станет тормозом для принятия решений Израилем.
Стоит добавить, что в США находится министр обороны Израиля Йоав Галлант, который, очевидно, будет прежде всего обсуждать кризис на израильско-ливанской границе.
Однако в последние дни ряд американских официальных лиц посетили регион, чтобы обуздать обе стороны, так как в Вашингтоне опасаются, что углубление конфликта между Израилем и «Хизбаллой», которая более сильна и лучше вооружена, чем ХАМАС, может привести к полномасштабной войне в регионе.
— заявил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.
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