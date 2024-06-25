Politico: Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю

5
Politico: Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю

Как пишет американское издание Politico, официальные лица США, пытающиеся предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке, делают необычное предупреждение ливанской группировке «Хизбалла»: «не думайте, что Вашингтон сможет помешать Израилю напасть на вас».

По мнению авторов издания, американское послание призвано заставить ливанскую группировку отступить и перейти к деэскалации назревающего кризиса вдоль израильско-ливанской границы.



Послание из Вашингтона прозвучало в тот момент, когда многие официальные лица США, похоже, смирились с возможностью того, что Израиль предпримет серьезные шаги против «Хизбаллы» в ближайшие недели.

Два американских чиновника, пожелавшие остаться неизвестными, в интервью Politico отметили, что «Хизбалла» должна понимать, что Вашингтон поможет Израилю защитить себя в случае войны с ней и не станет тормозом для принятия решений Израилем.

Стоит добавить, что в США находится министр обороны Израиля Йоав Галлант, который, очевидно, будет прежде всего обсуждать кризис на израильско-ливанской границе.

Однако в последние дни ряд американских официальных лиц посетили регион, чтобы обуздать обе стороны, так как в Вашингтоне опасаются, что углубление конфликта между Израилем и «Хизбаллой», которая более сильна и лучше вооружена, чем ХАМАС, может привести к полномасштабной войне в регионе.

Мы считаем, что должно быть дипломатическое решение конфликта на израильско-ливанской границе

— заявил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 10:03
    Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю
    Чего... (с) кто может, чего может... США может Израиль хочет... а я то думал в чью честь недососиски обозвали laughing
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:06
      Вашингтон предупредил «Хизбаллу», что не будет останавливать израильскую атаку и может Израилю
      Чего... (с) кто может, чего может... США может Израиль хочет... а я то думал в чью честь недососиски обозвали

      машинный набор текста - должно быть ПОМОЖЕТ
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 10:10
    Мы считаем, что должно быть дипломатическое решение конфликта на израильско-ливанской границе — заявил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.
    Представители "Хизбаллы" цацкаться с израильской армией не станут. Кстати Нетоньяху не зря стал всё чаще упоминать про восстановление некоего диалога и приостановлении своих действий в Газе. request Потому как судебная реформа по версии Беньямина Нетоньяху обернулась против самих же израильтян. crying
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:10
    Мы считаем, что должно быть дипломатическое решение конфликта

    Где дипломатия и где Фашингтон...... recourse
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 10:46
    Вояки на Ближнем Востоке те еще. С мирняком только воевать и могут.