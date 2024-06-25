Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

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Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

Брюссель продолжает откровенно давить на Белград, буквально принуждая Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и начать открыто оказывать военную помощь киевскому режиму. В качестве инструмента шантажа еврочиновники используют стремление этой балканской страны вступить в Евросоюз.

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил, что поддержание Сербией связей с Россией несовместимо со стремлением страны вступить в союз.



Мы готовы и дальше углублять отношения и наращивать помощь своим партнерам в этом регионе (Балканы), но и от них мы ожидаем поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине и особенно в отношении мер, принимаемых для противодействия России

— высказал общую позицию европейской бюрократии в отношении стран Балканского региона по поводу стремления вступить в ЕС глава евродипломатии.

Он подчеркнул, что тесное взаимодействие стран Западных Балкан с Россией неприемлемо с курсом на вступление в Евросоюз. Касательно конкретно Сербии, продолжил Боррель, то руководство этой страны должно кардинально пересмотреть свою политику по поводу украинского конфликта и антироссийских санкций. Только это может стать условием для продолжения евроинтеграции Сербии.

ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие

— отметил Боррель, очевидно намекая на Венгрию и немного на Словакию, которые никак не желают оказывать военную помощь Киеву.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич накануне в интервью британскому изданию Financial Times признался, что частные оборонные предприятия страны за последние два-три года поставили боеприпасы другим государствам, включая США, на сумму около 800 миллионов евро. Причем речь идет о снарядах и ракетах советского калибра, которые точно не нужны государствам НАТО. Очевидно, что конечным их получателем стала Украина. В частности, по неподтвержденным официально данным в прошлом году сербская компания Krusik поставила Киеву через Турцию 3,5 тысячи единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град».

К слову, идущий на поправку после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо хотя и отказывается от государственной военной поддержки Украины, не возражает против поставок оружия Киеву частными национальными компаниями. В принципе, это всё, что нужно знать о наших нынешних «друзьях» в лице других стран.

Заявку на вступление в Евросоюз Сербия подала в 2009 году, хотя переговоры об этом были начаты еще в 2005-м. В декабре 2013 года Совет Европейского союза одобрил решение начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС в январе 2014 года, а в сентябре 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. На деле, как это часто бывает в случае обещалок Брюсселя, в том числе по поводу вступления в ЕС Украины, да и других стран, процесс этот затянулся на неопределенный срок и фактически стал перманентным.

Так в начале февраля этого года глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о планах не ждать членства страны в Евросоюзе и искать другие «исторические пути», особенно в сфере экономического сотрудничества. Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году, официальные переговоры о членстве были начаты в 2005 году, хотя заявку на членство Анкара подала еще в 1987 году.
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 10:00
    Брюссель продолжает откровенно давить на Белград, буквально принуждая Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и начать открыто оказывать военную помощь киевскому режиму.

    Сербия поддержала итоговую декларацию саммита в Швейцарии по Украине...Прогнувшись один раз придётся прогибаться постоянно...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Lev_Russia
      .Прогнувшись один раз придётся прогибаться постоянно...

      Поцеловав один раз сапог хозяина, будешь лизать его сапоги до конца своих дней.
      Если человек под ИВЛ выживет, то только тогда начнёт сапог лизать, потому что больше не захочет попасть под ИВЛ.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 10:01
    Я думаю Сербия согласиться.
    1. Алексей Александрович Звание
      Алексей Александрович
      +2
      Сегодня, 10:09
      Конечно согласится. Братушки же...
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 11:42
        ...ну да, "братский народ" как и уркы!!!!
        Россия! Проснись!!!
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 10:01
    Так Вучич уже вроде как порешал с кем он. Но он не плохой его заставили, угу.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 10:04
    В принципе, это всё, что нужно знать о наших нынешних «друзьях» в лице других стран.

    В ту степь друзей, в ту степь подруг.... я сам себе хороший друг....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Mouse
      В ту степь друзей, в ту степь подруг.... я сам себе хороший друг...

      Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Как оказалось, это золотая жила!
      (Сальвадор Дали)
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:06
    Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом
    . Ничего неожиданного в том нет...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:57
      в защите миропорядка, основанного на правилах

      Вводимых Госдепом, по мере необходимости lol
      Дон Витторио hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:04
        Роман soldier
        Наглосаксы выдумывали, писали правила только в свою пользу, больше ничего, никогда их не волновало.
  6. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +3
    Сегодня, 10:09
    Плохая фотография, я даже статью не стал читать, до того мне это противно. А я думал, что Сербия за нас, что историческая память важнее вступления в ЕС. Ошибся... Бывает.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 11:45
      И сербы и болгары и казахи и грузины * имею ввиду правительство....продажные.
      У них всех альцгеймер на счет истории!!!
  7. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 10:11
    Турцию уже приняли, вас только после Украины. Очередь ведь. Потерпите чуток, только вот сделайте, что мы советуем (требуем), а иначе никак. Порядок у нас такой.
    1. Strannik96 Звание
      Strannik96
      +2
      Сегодня, 10:52
      Сначала было стань другом ЛГБТ, потом другом украины, потом анти-росийский, там и анти-путинист, ну а потом войдёшь. Что то компания жаждущих стран странная - вроде и христианские и мусульманские, а попадают все в содом. А результат - Содом и Гоморра погибли
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:33
    Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом
    Значит для политического руководства Сербии вступление в ЕС имеет приоритетное значение, чем дружба с РФ.
  9. Sedoy Звание
    Sedoy
    +1
    Сегодня, 10:45
    Какая власть, такие и друзья
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:51
    можно много говорить об этом, но, вокруг Сербии - страны ЕС и НАТО...
    посмотрите как складывается ситуация вокруг РФ:европейская часть бывшего СССР от нас оторвали (Белоруссия осталась благодаря Батьке - а не нам) Средняя Азия потихоньку откалывается от нас, Китай...? он сам по себе, Монголия - также; долгое время наши элиты "нос воротили" от КНДР...
    так что нас ждет почти тоже самое...
    1. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 11:04
      Какие переговоры с СРА ? Они отказались от политики удушения России ? Нет ! Они должны убраться из Прибалтики и с окраины Руси. И не вредить нам. Пока с ними говорить абсолютно не о чем !
  11. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 11:01
    Выводы нужно делать. Если политик однажды проявил продажность или допустил антироссийские высказывания и действия его просто нужно забанить раз и навсегда. Обойдемся без них. Не поддерживать и ничего не давать никогда !
  12. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 11:40
    "Очевидно, что конечным их получателем стала Украина. В частности, по неподтвержденным официально данным в прошлом году сербская компания Krusik поставила Киеву через Турцию 3,5 тысячи единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град»."
    И эти страны дружественные в отношении к России???? Насколько надо быть наивным, чтоб так думать! И ЭрдоАдольф и сопливый Вучич ВРАГИ РОССИИ!!!
  13. mocnijogurt Звание
    mocnijogurt
    0
    Сегодня, 12:26
    Serbia does not provide (or sell) Ukraine with anything. Serbia is selling ammo to other countries as they did since ever, what other countries are doing after that is not in Serbian control in any way. This was a well established practice long before this war. Do not believe to US and Brit mass media (It is stupid to even mention this)

    First and biggest condition to join EU is to give up on part of Serbian territory called Kosovo. And that is much harder thing to do then to sell some ammo directly to Ukraine anyway.

    Serbia must support Ukraine in terms of its territory, because we have our own problems with territory. In return Ukraine have recognized that Kosovo is not a part of Serbia (as they say - because we did not supported them enough)
    Anyway, our country is occupied for very long time, they do not pressure us too hard or too much because we are easily flammable bunch (with a lot of guns) , but over time western plan is devouring us (they control finance system in Serbia anyway, and many other crucial things) /sorry for english/