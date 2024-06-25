Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

Мы готовы и дальше углублять отношения и наращивать помощь своим партнерам в этом регионе (Балканы), но и от них мы ожидаем поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине и особенно в отношении мер, принимаемых для противодействия России

ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие