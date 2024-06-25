Владимир Путин: Мирные предложения России действительно предусматривают завершение конфликта на Украине

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Владимир Путин: Мирные предложения России действительно предусматривают завершение конфликта на Украине

Мирные предложения, выдвинутые Россией, действительно предусматривают завершение конфликта. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам «Примаковских чтений».

Российский лидер еще раз напомнил, что мирные предложения России по Украине предусматривают завершение конфликта, но Запад их отвергает, даже не пытаясь обсудить. В то же время все западные так называемые «мирные инициативы» напоминают ультиматум, не учитывающий интересов России.



Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

- говорится в обращении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что озвученные российским лидером условия все еще актуальны. Напомним, что Путин назвал основные условия мирного договора по Украине, куда вошли: признание российского статуса новых регионов и Крыма на международном уровне, снятие санкций с России, безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. В случае непринятия этих условий, следующие будут совсем другие, но с учетом происходящего на земле.
97 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +8
    Сегодня, 10:12
    Именно Примаков, при всём к нему уважении, воздействовал на Путина в плане невмешательства во внутриукраинские дела.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +19
      Сегодня, 10:14
      Владимир Путин: Мирные предложения России действительно предусматривают завершение конфликта на Украине

      Покажите мне того человека, который верит в действенность этих мирных инициатив. Западный мир принял их, как индульгенцию на право убивать россиян и уничтожать Россию.
      1. kroskar99 Звание
        kroskar99
        +6
        Сегодня, 10:57
        В Польше, в Познани в 1956 году была попытка свержения народного правительства. Премьер-министр польского правительства тогда заявил: «Каждый, кто поднимет руку на Народную Польшу, должен быть уверен, что мы отрубим ему руку». Это то, что должны сделать российские власти. Тем временем Минск и Стамбул на подходе. «Великий шахматист», преемник столь же неумелого Николая II, понимает, что он должен как можно быстрее (даже на позорных условиях) положить конец этому «конфликту», потому что продолжение его, особенно если оно столь неумелое, подвергает опасности его и его окружение. Русские и Россия не имеют значения - имеет значение только ОН, который считает себя помазанником Божьим (по своему мнению). Поэтому убийства русского населения в Белгороде и Севастополе не имеют для него никакого значения. Какое ему дело до плебса?
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +4
          Сегодня, 11:29
          Ой, а что такое? Партнёры завернули в эти предложения болт? Так с самого начала было понятно, что в них только болт и завернут. И даже здесь всем это было понятно, и выдвигались версии, в чём же заключается многоходовочка, и какой будет следующий ход после ожидаемого отказа. А он их всерьёз выдвигал, что ли?
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +10
      Сегодня, 10:27
      Именно Примаков, при всём к нему уважении, воздействовал на Путина в плане невмешательства во внутриукраинские дела.

      Согласен. При всем уважении к нему (на фоне отморозков 90х), этот господин по каким-то причинам считал Донбасс частью Украины а ранее, в светские времена, заявлял что СССР должен быть демонтирован. Похоже современная российская элита вся с горбачевской начинкой и не видит в этом проблемы.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:30
      Западу не нужны мирные предложения России. Да и сами эти мирные предложения скорее адресованы странам Глобального Юга, чем Западу.
      Война будет продолжена до исчерпания украинских ресурсов к сопротивлению. До последнего украинца.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:34
        Дак и Запад будет нам поганить и через посредников воевать с нами пока они нас не уничтожат. Ну или мы их.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 11:10
          Запад будет нам поганить и через посредников воевать с нами пока они нас не уничтожат. Ну или мы их.

          А в итоге ? Как сказал Путин мы попадём в Рай а они в Ад. Хотя что одна что другая перспектива малоприятная.
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 10:49
      Именно Примаков, при всём к нему уважении, воздействовал на Путина в плане невмешательства во внутриукраинские дела
      Если бы мы не вмешивались во внутнеукраинсеие дела, то Украина давно бы уже было в НАТО и мы имели бы 2000-е километровую границу с враждебными нам государствами. Вам одной Эстонии, находящейся рядом с Ленинградом мало?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 11:15
        то Украина давно бы уже было в НАТО и мы имели бы 2000-е километровую границу с враждебными нам государствами.

        Ну а сейчас чем лучше ? Фины в нато а это так сказать пригород Питера да и события на краине могут закончится всем что угодно масса вариантов.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 11:16
          Ну а сейчас чем лучше ?
          Ну а вы что предлагаете? Скаклов в НАТО принять?
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +2
            Сегодня, 11:21
            Ну а вы что предлагаете? Скаклов в НАТО принять?

            Да ни кто их не примет ,так как принять это значит воевать за них а это НАТО ну ни как не надо. Они и без принятия добились своей цели а мы получили очаг напряжённости как вы выразились длиною 2000км на не одно десятилетие.
      2. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +1
        Сегодня, 11:34
        Так я с точкой зрения Примакова не согласен. Примаков до последнего призывал не вмешиваться во внутриукраинские разборки и считал, что Донбасс это Украина. Я же вроде ясно свою мысль выразил. Говоря другими словами: в целом уважаю его заслуги, но считаю, что его советы Путину и другим руководителям РФ не лезть особо во внутриукраинские конфликт, частью которого он считал конфликт в Донбассе, неправильными.
    5. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 10:54
      Как известно в перечень условий по прекращению СВО входит в том числе условие о снятии санкций с России.
      Как это себе представляет наш Президент, если США на этих санкциях только обогащается и увеличивает влияние?
      Конечно США не пойдут на наши условия, если конечно мы не предложив им в замен что-либо существенное, только если янки на это и пойдут то будут требовать по максимуму и нам в ущерб и не иначе. hi
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +1
        Сегодня, 11:22
        Цитата: кредо
        Как известно в перечень условий по прекращению СВО входит в том числе условие о снятии санкций с России.

        Откуда дровишки то?
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 11:44
          Цитата: Zoer
          Откуда дровишки то?
          Отсюда:
          В дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России
          http://kremlin.ru/events/president/news/74285

          Странное какое-то условие. Предательское. Настоящие условия настоящего президента России, не слабака и не рохли, выглядели бы так:

          СВО будет прекращена после
          - Введения дополнительных полезных и укрепляющих экономику санкций
          - Добавления в конституции всех стран НАТО пункта, запрещающего использовать термины "Родитель №1" и "Родитель №2"
          - Орбитальной бомбардировки всех гендерно-нейтральных туалетов
    6. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +3
      Сегодня, 11:36
      Я с 2011 года говорил, что гарант с друзьями-ворами Россию уничтожат.
      Не американцы с НАТО, а гарант, лично и своми руками.
      Во вторую чеченскую была армия, это конечно не Советская армия, но она была. И промышленность худо-бедно работала. А с 2003 года началось целенаправленное уничтожение армии, флота, ВВС, заводов, фабрик и рабочего класса.
      Вот к чему все это привело. Ни заводов, ни рабочих, ни инженеров. Одни воры-олигархи из списка Форбс и первое место на планете по колличеству роскошных яхт.
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +6
    Сегодня, 10:14
    Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

    - говорится в обращении.


    Вот Вам и выход к польской границе и Львовской области в частности. А про так называемый "шлем" для урапатриотов (комплекс синхронизированных мероприятий по введению в заблуждение с последующим обманом человека) сложно не упомянуть.
    1. barclay Звание
      barclay
      +6
      Сегодня, 10:43
      Ну какой выход к польской границе, уважаемый? У нас банально живой силы на это нет. Дай Бог освободить Донецкую область до конца. Даже не только взятие, но и окружение того же Харькова с такими силами под большим вопросом. Про Одессу вообще лучше не вспоминать.
      Так что это пока все что мы можем.
      Иначе - дополнительная мобилизация, и опять полстраны разбежится. Трезво нужно смотреть на то, что сложилось.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 10:50
        Завезут инородцев и раздадут паспорта РФ, делов то.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +5
        Сегодня, 10:51
        Так изначально было понятно что запад у.к.р.о.в не бросит - слишком вложился, и ресурсы у нас несопоставимы. Зачем начинать то было, на что расчет? Прежде чем соглашаться на, по сути, отложенную войну, нужно приложить все усилия, чтобы уровнять потенциалы. Я этих усилий не вижу.
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +2
          Сегодня, 12:13
          Цитата: ИванИванов
          Так изначально было понятно что запад у.к.р.о.в не бросит
          Что-то я таких в значительном количестве не помню, зато помню желающих поговорить, что Запад Украину уже кинул, и украинцы вот-вот начнут падать с улетающих американских самолётов.
      3. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 10:52
        Ну какой выход к польской границе, уважаемый? У нас банально живой силы на это нет. Дай Бог освободить Донецкую область до конца. Даже не только взятие, но и окружение того же Харькова с такими силами под большим вопросом. Про Одессу вообще лучше не вспоминать.
        Так что это пока все что мы можем.
        Иначе - дополнительная мобилизация, и опять полстраны разбежится. Трезво нужно смотреть на то, что сложилось.
        Надеюсь Вас читают в Государственной Думе("граждане" типа Барадая) и Совете Федерации (типа Рогозина) которые уже во всю отстраивают своё собственное "народное достояние" совместно с Пушилиным и прочими патриотами русского мира типа Мирошника не говоря про остальных "патриотов" русского мира из шахт Донбасса. Жаль что Захарченко, Павлов, Толстых и остальные не видят свои завоевания.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 10:54
          Мирошник то чем плох. Тоже ворует ?
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 10:57
            Мирошник то чем плох. Тоже ворует ?
            Рассказы красивые рассказывает из народных "собраний сочинений" о местных традициях, хоть бы покраснел ...
      4. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 10:52
        Не хотелось бы,но почему то,верится в Ваш прогноз. Легкой поездки до Киева,не будет.
      5. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +2
        Сегодня, 11:38
        Разбежаться не позволят, предыдущий опыт учтён. Перекроют погранпереходы, закроют на время аэропорты. Самое интересное, что убегали в массе своей те, которым мобилизация совсем не грозила. Неслуживщие молодые люди и т.д.
  3. kvv Звание
    kvv
    +11
    Сегодня, 10:14
    может его точно подменили, раньше было мочить в туалете, а теперь сопли на кулак, переговоры и кабы чего не вышло или это старость так приходит
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +10
      Сегодня, 10:17
      переговоры и кабы чего не вышло или это старость так приходит
      Тут только два варианта переговоры или продолжать нести большой ущерб без перспектив и все равно переговоры. Просто на условия ВВП ни кто не согласится. Шахматист в полном цугцванге.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +7
        Сегодня, 10:31
        Шахматист в полном цугцванге

        В таких случаях очень помогает комбинация "Доской по голове"...
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +3
          Сегодня, 10:37
          В таких случаях очень помогает комбинация "Доской по голове"...

    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +10
      Сегодня, 10:30
      Тут на ВО,да и по всей РФ и постарше его люди видят выход - только бить ,во всю силу. Не старость это,наследники разваливших Империю не могут по другому. Торгашеская психология другого не подразумевает,только договариваться,юлить. Во что барыги превратили великую державу...тьфу.
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +7
      Сегодня, 10:30
      Может постарел, может напугали сильно, может не по сеньке шапка, все таки одно дело бандитов по горам гонять, другое - с "белым хозяином", на которого недавно молился, драться.
    4. barclay Звание
      barclay
      -1
      Сегодня, 10:49
      "Раньше было..., а теперь...'
      Это политика, уважаемый.
      https://ya.ru/video/touch/preview/8674144386304369923
    5. Zoer Звание
      Zoer
      +6
      Сегодня, 11:28
      Цитата: kvv
      может его точно подменили, раньше было мочить в туалете, а теперь сопли на кулак, переговоры и кабы чего не вышло или это старость так приходит

      Вы поинтересовались бы, где его детки? Где детки всех наших олигархов? Где их счета с миллиардами?
      Я всё больше убеждаюсь в актуальности анекдота:
      Звонит Лавров Шойгу и говорит:
      — Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.
      Шойгу отвечает:
      — Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину… Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего?
      — Ммм, ну, ударь по Воронежу, там наших точно нет.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 11:37
        Плохо то, что этот анекдот "жизненный". Вон тетка Симонян (на минуточку, тетя является гос пропагандисткой) предлагала рвануть ядерный заряд над Сибирью. Кого она собралась этим пугать, история умалчивает.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          0
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Владимир М
          Вон тетка Симонян (на минуточку, тетя является гос пропагандисткой) предлагала рвануть ядерный заряд над Сибирью. Кого она собралась этим пугать, история умалчивает.

          История ничего не умалчивает.
          Цитата: Маргарита Симоньян
          — По Вашингтону долбить не придется. Мне один умный человек рассказал то, о чём я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом во всём, я же не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, инженер-радиоэлектроник, говорит мне: мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка или не двушечка, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу — чудесно же жили. Вот право. Я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Но как минимум вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы: «Вот, у всех есть телефоны, айпады, а у нас нет, почему у нас нет?» Я: «Ни у кого нет». То есть эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет.
    6. Per se. Звание
      Per se.
      +3
      Сегодня, 12:16
      Цитата: kvv
      может его точно подменили, раньше было мочить в туалете, а теперь сопли на кулак

      Кого же это мочили в сортире? То, что на Донбассе выкосили всех народных героев, - Моторола, Гиви, Бэтмен, тот же Захарченко... Кого из нацистских подонков наш Гарант ликвидировал, даже отмороженных нациков из "Азова" отпустили. "Пусть только попробуют", и, 8 лет у нас жевали сопли, пока нацисты строили оборону, вооружались, мучали и уничтожали русских на Донбассе и всей остальной Украине. Как подготовились наши генералы и лично Главнокомандующий к пафосному началу СВО? Почему сейчас продолжаются лобовые штурмы, вместо охватов и прорывов, где удары по центрам принятия решений и ключевым объектам, как мосты через Днепр?
      Бывшие "коммунисты", предавшие СССР и партию, когда они были "другими", было ли что там менять...
  4. Бускан Звание
    Бускан
    +10
    Сегодня, 10:17
    Мирные предложения, выдвинутые Россией, действительно предусматривают завершение конфликта

    "Грозное" молчание ягнят.
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      +10
      Сегодня, 11:06
      Захарова грозно предупредила запад о неминуемом ответе России на террористическую атаку в Севастополе . На следующий день Президент выдвинул мирные предложения . Что это ?
  5. spirit Звание
    spirit
    +22
    Сегодня, 10:17
    Короче Цезарь решил начать торговаться/договорнячек,как на рынке, и сразу задрал цену.А теперь он возмущен что с ним и разговаривать не стали,а он по видимому был готов предложить хорошую "скидку",о чем сейчас собственно и говорит на языке дипломатии.вот такие дела hi
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +7
    Сегодня, 10:18
    Слово переговоры еще со времен минских посиделок отчего-то отчетливо попахивают договорнячком. Поэтому только полная Победа с нашей стороны и капитуляций с той
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +8
      Сегодня, 10:21
      Так не выходит у Данилы-Мастра каменный цветок.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +9
        Сегодня, 10:36
        не выходит у Данилы-Мастра каменный цветок

        Потому что не фиг было его туда засовывать...
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          Сегодня, 12:54
          Эка тонко вы однако laughing good Снимаю шляпу hi
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +18
      Сегодня, 10:24
      Поэтому только полная Победа с нашей стороны и капитуляций с той
      Вы не переживайте, как бы не закончился конфликт, выйдут те же самые, умные люди со светлыми лицами все равно объяснят что мы победили.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +4
        Сегодня, 10:30
        Точно. Всё будет как с Сирией. Сказали мы там победили - значит победили.
        1. grindz Звание
          grindz
          +9
          Сегодня, 10:42
          В Сирии, насколько помню, три раза объявляли о полной победе.
        2. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +4
          Сегодня, 10:43
          В общем то да, чего мы нового ждем. В сирии, в более простой вроде бы ситуации, растянули все на несколько лет с переговорами, откатами, делением на правильную и неправильную оппозицию, упрямо наступая в один и тот же капкан.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:56
        Так всегда. Даже нецам ГДР вбивали в головы,что они" победили". Правда,фашизм. А народ и страна- понятие второстепенное.
    3. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +7
      Сегодня, 10:24
      Что - то эти желания договориться даже не Минском или Стамбулом попахивают, а отдают прям Гудермесом...
      Ох не нравится мне это
    4. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 10:32
      Прикол в том, что договорнячок то в одни ворота выходит - в наши. Зачем продолжать мечты о нем? Если только скачи на граблях не стали приятным обычаем.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: ИванИванов
        Зачем продолжать мечты о нем?
        После нескольких безуспешных попыток это понять, вопрос становится уже вопросом не к нему, а к вам. К вашим аналитическим способностям. Как вы оцениваете причины поведения человека, который постоянно рассказывает, что его во всех договорах надули и водили за нос, и он же пытается закидывать удочки в поиске новых договоров (а те, кто, по идее, надувал, явно не заинтересованы)?
    5. Grania Звание
      Grania
      +6
      Сегодня, 11:07
      он то может и не хотел переговоров..но под гигантским давление прикормышей власти-олигархов.у которых вся родина.страна.любовь к родине заключается суммой на счетах в западных банках .другого выхода теперь и нет(только просить о переговорах)..и всем РЕАЛЬНЫМ ХОЗЯЕВАМ РОССИИ не важно что будет с людьми.со страной.там другие расклады карт..почему так получилось что на бумажках у нас в армии 80% самого современного вооружения а на деле пшик.почему когда коснулось .армию снабжает и вооружает простой народ с пенсий и зарплат???..а все по той же причине.кто этим руководит и что для них на первом месте..вот и получилось как получилось..и порядок там никто не даст возможности навести .как нужно для простого жителя страны.и на благо России..как всегда будет показуха .как с Сердюковым и Васильевой...и такой же результат на выходе...ДЛЯ КОГО ИКРА НЕ ЕДА А ДЛЯ КОГО ПОХЛЕБКА МЕД!!!!!!! так же и минские и стамбульские и прочие..договорняки завязаны на кошельках определенных лиц!!
    6. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Федор 5755
      Поэтому только полная Победа
      Для победы над нациками на Украине, нужны не мальчиши плохиши в буржуинстве, сперва надо Кибальчиша найти... Вообще, государственный антиконституционный переворот в Киеве, случился позднее московского "майдана" в 1991 году, который по факту был так же антиконституционным государственным переворотом, поправшим и конституцию, и итоги Всесоюзного референдума за сохранение Советского Союза.
      1. DenVB Звание
        DenVB
        -2
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Per se.
        государственный антиконституционный переворот в Киеве, случился позднее московского "майдана" в 1991 году

        Не было в Москве в 1991 году никакого "майдана". Сколько можно повторять этот бред?
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +1
          Сегодня, 12:44
          Цитата: DenVB
          Не было в Москве в 1991 году никакого "майдана".
          Бред? Три алкаша в Беловежской пуще самостийно распустили СССР, в итоге, Горбачёв спустил красный флаг в Кремле, а страждущие прозападную "демократию" заполонили улицы Москвы, бросаясь под боевую технику, что бездари из ГКЧП нагнали в Москву, заполучив сакральные жертвы?
          Предатель Ельцин "на броневик" не залезал, перед обманутым народом? Ну-ну...
          1. DenVB Звание
            DenVB
            0
            Сегодня, 12:53
            Цитата: Per se.
            Бред? Три алкаша в Беловежской пуще самостийно распустили СССР

            А где вы тут видите "майдан"? Разве Беловежская пуща - это Москва? Разве там скакали толпы народа?

            Цитата: Per se.
            Горбачёв спустил красный флаг в Кремле, а страждущие прозападную "демократию" заполонили улицы Москвы, бросаясь под боевую технику, что бездари из ГКЧП нагнали в Москву, заполучив сакральные жертвы?

            Я вижу, что бульбулирует там у вас. Но улицы Москвы были "заполонены" людьми, вышедшими защитить (!) законную власть. Не свергнуть, как на майдане в Киеве, а защитить. Нравятся нам Ельцин и Горбачев, или не нравятся, но они были на тот момент законными президентами РСФСР и СССР. Прямая противоположность майдану.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +6
    Сегодня, 10:25
    Российский лидер еще раз напомнил, что мирные предложения России по Украине предусматривают завершение конфликта, но Запад их отвергает, даже не пытаясь обсудить.

    Запад же ясно дал понять, что он заинтересован в продолжении, ибо, так они считают, это способ ослабить России чужими руками.
    Отсюда и весь сепаратизм и терроризм кавказа, поддержка "пятой колонны" и прочие санкции.
    Они душат конкурента с которым не могут справиться экономически.
    А поскольку они в этом кровно заинтересованы, то и литься кровушка будет долго, пока они не проиграют.
    А нам проигрывать нельзя, ибо смерть русской цивилизации будет гарантирована. Не дадут нам больше подняться.
    Это их и наш последний шанс. Для них сохранить хехемонию и главенство, для России и её граждан сама возможность существовать по нашим правилам и традициям. sad
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:34
      А мы-то надеялись что всё будет примерно так...

  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 10:28
    Его мирные предложения не прекращают конфликт на Украине, они всего лишь откладывают его лет на 10...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +8
      Сегодня, 10:34
      Видимо так. В 2014 году не стали радикально решать проблему т.к заявлено мол не готовы были. Сейчас наверно опять не готовы и надо ещё лет десять на подготовку, правда уже в условиях санкций и экономической войны. Вот как то так.
  9. Foma80 Звание
    Foma80
    +6
    Сегодня, 10:29
    Просто проиграли войну, вот отсюда желание договориться.
    Ну а высокие ставки вероятно в связи с приобретением мощнейшего одиозного союзника КНДР. Владимир Владимирович разве не понимает, что там даже не ржут, орут
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 11:31
      Я так не замечаю особого желания войну выиграть. В этом основная проблема, по-моему.
      1. Lako Звание
        Lako
        +2
        Сегодня, 12:33
        Похоже эта "кремлёвская моль" крылышками махать может, а укусить-нет.
  10. al3x Звание
    al3x
    +10
    Сегодня, 10:29
    Никак у Путина не получается усадить за стол переговоров хххлов. Всё предлагает и предлагает, а они ни в какую капитулировать не хотят...
  11. Тима Звание
    Тима
    +2
    Сегодня, 10:33
    Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины»

    А как же полная «демилитаризации и денацификации Украины»??? Всё у ВВП закончился(нет) порох(а) в пороховницах???
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +7
    Сегодня, 10:34
    Очень "своевременная" речь на фоне ежедневного террора наших городов - по сути приглашение к дальнейшей агрессии. Навязшие на зубах речи сейчас бессмысленны, сейчас коалицию нужно собирать любыми доступными способами.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +4
      Сегодня, 10:35
      Так наших городов, а не его.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 10:42
      сейчас коалицию нужно собирать любыми доступными способами.

      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -2
        Сегодня, 10:45
        Не согласен, это общий интерес, если не хотят конечно раком ползать до конца цивилизации.
  13. Cartalon Звание
    Cartalon
    +8
    Сегодня, 10:37
    Кто мне тупенькому объяснит, как денацификацию можно провести без оккупации?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 10:39
      "Сама-сама", как обычно. Горбачевцы этот метод предпочитают. Тольку ноль но для отчета норм.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 11:01
      Для меня это тоже,большой вопрос. Не думаю,что хукраинцы с татуировками с виде свастики,выстроятся в очередь в залы судов...)))
      .
  14. Комментарий был удален.
  15. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 10:43
    Цитата: Sergej1972
    Именно Примаков, при всём к нему уважении, воздействовал на Путина в плане невмешательства во внутриукраинские дела.

    кроме Примакова , там таких ещё целый воз и тележка. В медиапространстве , например, Соловьёв , который на одной из телепередач до возвращения Крыма в Россию , на предложения собеседника России вернут себе Крым и Донбасс , воплями исходил с криком ,- вы что , хотите войны с Украиной , этому никогда не бывать! А через пару месяцев , вывернув себе шкуру , с телеэкранов уже поздравлял всех нас с возвращением Крыма в Россию .
  16. Комментарий был удален.
  17. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 10:43
    Вот хочется понять, как он понимает "демилитаризацию и денацификацию" при "договорняке"? Кто и какими силами будет проводить? Это все-равно, что придти на пасеку и обратиться к пчёлам - "товарищи-граждане пчелы выгоняйте своего пасечника и вместе будем бороться против меда".
  18. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 10:44
    В каждой теме, тотальная украинская зрада, на русском сайте. Электричество ещё где то есть. laughing
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:47
    Переиграть запад в мирных переговорах ,как показала практика последних лет - невозможно,если не заходить на новые территории на его плечах.А запад на это не пойдёт.Хотя в Афганистане США на это пошли,потому что талибы * не те парни, которых можно обмануть.
  20. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +6
    Сегодня, 10:47
    Угу, ну дайте им передышку, а, что будет через 2-3 года? Видать друзья-олигархи прижали жестко. А Путин человек слова- слово дал, слово взял. (и забыл).
  21. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 10:50
    Эти условия могут восприниматься серьезно, если мы освободим те области, на которые претендуем. Но и в этом случае они мало приемлемы, пока ВСУ сопротивляются.

    Сами по себе мир на таких условиях очень выгоден России, но, скорее всего, пока что недостижим.
  22. Sedoy Звание
    Sedoy
    +2
    Сегодня, 10:52
    По мирным предложениям путина:
    "Что получает Украина? (Если захочет).
    Украина получает практически полностью весь промышленный потенциал Харькова, Днепропетровска и Кривбасса.
    Украина получает выход к Чёрному морю в более чем достаточных объёмах.
    Украина получает 75% ГЭС Днепровского каскада.
    Украина получает 75% АЭС.
    Украина получает весь свой потенциал чернозёмов.
    Украина получает практически все водные ресурсы бассейна Среднего Днепра.
    Это прекрасные условия для развития и процветания нейтральной страны, в которой осталось 20-25 миллионов населения.

    Что получает Россия?
    Донбасс практически разрушен в экономическом отношении. Угольную и металлургическую отрасли нам придётся поднимать из руин, сопоставимых с последствиями Великой Отечественной.
    Россия получает развалины двух ГЭС, которые может удастся поднять, а может не удастся.
    Россия получает всю Причерноморскую Таврию и внутреннее Азовское море. То есть практически Русскую Анталью/Ривьеру, если взяться с умом.
    В итоге Россия оказывается примерно там, где была со времен Очаковских, и покоренья Крыма. То есть вполне может заняться развитием, нацеленным примерно в 2036 год.
    Можно забыть о денацификации и демилитаризации." ©
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:55
      ....ОН забыл попросить отнестись с пониманием..... или уже можно и не просить?
      1. Sedoy Звание
        Sedoy
        +8
        Сегодня, 11:07
        Таким образом он сказал, что дела у него идут хреново и он готов на переговоры. Не мог же он буквально об этом заявить, поэтому пыжится.
        Прикрывая "условиями" свою недееспособность в решении вопроса.
        Но поздно пить боржом.
        Запад действует по доктрине трумэна: побеждают укры - сдерживают их, сокращают поставки, побеждает РФ - оказывают усиленную помощь украм.
        Запад в открытую и не раз говорил - это самое удачное вложение их бабок. Цель запада и состоит в том, что русские убивают друг друга. Русские мочат друг друга - это же мечта запада - уничтожить Россию ее же руками и за ее же деньги - 300 охулиардов компенсируют расходы. "Самоликвидация" не должна останавливаться до полного истощения РФ. Они считают, что как только ресурсы РФ достигнут плинтуса - она сама упадет в их руки.
        Их задача - не дать бойне затихнуть.
        Укров надо было денацифицировать и демилитаризовать сразу после Крыма, а не прогибаться под буркхальтера и минские соглашения.
        Но тут выяснилось, что кремль обманули, в извращенной и циничной форме. Как говорят в народе - кинули.
        Оказывается там простачки сидят.
        А нам то расписывали.
  23. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +6
    Сегодня, 10:54
    Очень большое разочарование в Президенте . Очень . Пожертвовать сотней тысяч геройских парней ради такого мира ? "Любой мир лучше войны" . Да . А есть уверенность , что запад выполнит все условия, им же подписанные ? Кредит доверия после "нас обманули" - исчерпан .
    1. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 12:38
      Да не переживайте вы, его никто не слушал и слушать не собирается. Западу не нужен мир в Украине, ему нужна война внутри России. Они пошли ва-банк и отступать не собираются. Тем более, что Путин, ничего кроме своей слабости им не продемонстрировал. А это придаёт им решимости
  24. cmax Звание
    cmax
    +5
    Сегодня, 10:54
    По видимому, бытие определяет сознание
    Так подготовились с соратниками к СВО, что сами удивляются. В папочках так все красиво было расписано, а получилось, за что не возьмись в армии, ничего нет. Одни лозунги на счёт...вот-вот к 30- му году.
  25. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:57
    Кому бы что не предложил Путин ,но с кем сейчас можно что то подписать ? Боррель или Клоун,может Бидон ,а он вообще вспомнит через 5 минут что подписал
  26. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:01
    После развала СССР война на Украине это второй значимый успех англосаксов на нашей земле. Сейчас для англосаксов наилучшая ситуация - ведь русские убивают русских. Про какие мирные инициативы может быть идти речь. А вот когда англосаксы сами умоются кровью, только тогда можно вести разговоры по мирные инициативы. Даже зацелованному кремлёвской пропагандой Китаю выгодно продолжение боевых действий на Украине, ведь в результате этого он получает от России дешёвые ресурсы.
  27. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    +1
    Сегодня, 11:09
    Да, мы все поначалу надеялись. Но увы, чудес не бывает. В государстве, где чиновники являются пятой колонной силовые структуры связаны по рукам и ногам.
    У нас же даже на районном уровне детки власть имущих проживают за границей и своё будущее именно там видят. Да и для самих родителей, Россия только место зарабатывания денег.
    Да что там говорить, пример одного Чубайса чего стоит.
  28. Галеон Звание
    Галеон
    +3
    Сегодня, 11:09
    В такие минуты стихи вспоминаются
    1. Задира Звание
      Задира
      0
      Сегодня, 11:47
      Галеон, 11:09

      Тот то царствовал, а этому всего навсего народ оказал доверие представлять его (народа) интересы внутри страны и за рубежом
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 12:15
      Отцеубийца хотя бы в покоренном Париже побывал. Хотя и слил результаты победы ради Священного Союза.
      А здесь, на волне Русской Весны, имея полный карт-бланш!
      Главная его ошибка не в том, что он испугался блефа Бургхальтера. А в том, что он не сделал того что сделал другой вождь 30.06.1934 г. Можно было полностью отряхнуть с себя всё наследство, доставшееся от перестройки и ельцинских лет.
  29. Комментарий был удален.
  30. Fisher Звание
    Fisher
    +3
    Сегодня, 11:20
    Минск, Стамбул, зерновая сделка - это из недавнего, ничему не учат?
  31. staer-62 Звание
    staer-62
    +1
    Сегодня, 11:27
    Помните, нельзя критиковать власть и армию, это уголовное преступление и хоть в центральных каналах тв сообщают об арестах высших чиновников вы не имеете право осуждать. За вами придут. А потом, что изменится из за того что вы что то напишете? Ничего. Давайте скинемся по сотке и закупим беспилотников, ну вы понимаете.
  32. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:34
    Вчера эксперты наперебой заявляли, что таки пришло время сбивать их беспилотники. Сегодня ждали.. Дождались соплей на кулаке.
  33. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:43
    Цитата: Владимир М
    Плохо то, что этот анекдот "жизненный". Вон тетка Симонян (на минуточку, тетя является гос пропагандисткой) предлагала рвануть ядерный заряд над Сибирью. Кого она собралась этим пугать, история умалчивает.

    так она дура полная, чего с нее взять
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 11:50
      Ладно он "дура полная", а тот кто привлекает эту даму заниматься гос пропагандой, он кто? А тот кто ещё и соловьевых привлекает, у него вообще мозги есть?.... Или это все грамотно и целенаправленно у нас в стране делается? Последние два года склоняюсь ко второму.