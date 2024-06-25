Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

Мирные предложения, выдвинутые Россией, действительно предусматривают завершение конфликта. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам «Примаковских чтений».Российский лидер еще раз напомнил, что мирные предложения России по Украине предусматривают завершение конфликта, но Запад их отвергает, даже не пытаясь обсудить. В то же время все западные так называемые «мирные инициативы» напоминают ультиматум, не учитывающий интересов России.- говорится в обращении.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что озвученные российским лидером условия все еще актуальны. Напомним, что Путин назвал основные условия мирного договора по Украине, куда вошли: признание российского статуса новых регионов и Крыма на международном уровне, снятие санкций с России, безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. В случае непринятия этих условий, следующие будут совсем другие, но с учетом происходящего на земле.