Владимир Путин: Мирные предложения России действительно предусматривают завершение конфликта на Украине
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Мирные предложения, выдвинутые Россией, действительно предусматривают завершение конфликта. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам «Примаковских чтений».
Российский лидер еще раз напомнил, что мирные предложения России по Украине предусматривают завершение конфликта, но Запад их отвергает, даже не пытаясь обсудить. В то же время все западные так называемые «мирные инициативы» напоминают ультиматум, не учитывающий интересов России.
Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
- говорится в обращении.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что озвученные российским лидером условия все еще актуальны. Напомним, что Путин назвал основные условия мирного договора по Украине, куда вошли: признание российского статуса новых регионов и Крыма на международном уровне, снятие санкций с России, безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. В случае непринятия этих условий, следующие будут совсем другие, но с учетом происходящего на земле.
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