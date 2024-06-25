Украинское издание: В Одесской области пресекли попытку незаконного выезда за границу сразу 100 мужчин

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Украинское издание: В Одесской области пресекли попытку незаконного выезда за границу сразу 100 мужчин

Ужесточение мобилизации вынуждает украинских мужчин массово покидать страну. Однако с самого начала конфликта на Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Несмотря на это, люди не желают становиться очередным пушечным мясом на передовой и ищут способы избежать военной службы.



Как сообщает украинское издание «Политика страны», в Одесской области была пресечена попытка массового незаконного выезда за границу мужчин в количестве ста человек. При этом издание ссылается на данные Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Первая группа из 47 человек направлялась в сторону границы на четырех микроавтобусах. Но транспорт был остановлен силовиками, а его пассажиры задержаны. Остальные 53 «беглеца» просто не успели добраться до «точки сбора», где их всех должны были ждать организаторы перевозки, пишет «Политика страны».

Помогал им в этом процессе один из представителей правоохранительных органов, который консультировал их, как без проблем добраться до границы. Саму границу мужчины должны были переходить пешком. Напомним, что Одесская область граничит с Молдавией и Румынией.

По некоторым данным, за подобные услуги по пересечению границы украинским мужчинам приходится платить от 5 до 10 тысяч долларов.

Сообщается, что содействовавший мужчинам представитель правоохранительных органов и организаторы поезди находятся в СИЗО.
25 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:51
    А на майдане они скакали - за власть,которая беспокоится о народе.Так власть вроде беспокоится сейчас о народе- стоять,куда в Це Европу?Це Европа называется ЛБС - это в другую сторону .
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:58
      Кружевные трусы, Париж и французские булки отменяются... Вместо них калаш в руки, броник на грудь и паёк на завтрак, обед и ужин... Добро пожаловать на войну в окопы, вперёд ухилянты хохлопы!!! soldier
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 10:59
      А на майдане они скакали
      Кто Одесса скакала на майдане? Вам не надоело это пропагандистскую хрень постить? Мужики реально не хотели в происходящем участвовать, теперь отправятся на штурмы.
      1. Пензяк Звание
        Пензяк
        0
        Сегодня, 11:27
        Хитрожопость и хатаскрайность не помогли одэситам ускользнуть от передка. А еще уроженцы города-героя!
        1. Южноукраинец Звание
          Южноукраинец
          0
          Сегодня, 11:35
          . Хитрожопость и хатаскрайность не помогли одэситам ускользнуть от передка

          Не стоит злорадствовать. Да, идиотов на Украине проредили серьезно, жаль, что ценой жизни наших парней. Эти люди с Одесской области, в большинстве своем не поддерживали переворот 14го года, поверьте мне, я сам живу в Одесской области. И крови на руках у них нет, в ВСУ они не состояли.
          1. Пензяк Звание
            Пензяк
            0
            Сегодня, 12:09
            И кто же в Одэссе в это время работает на заводах для всук, кто шьет одежду, грузит на складах и в порту, кто возит боеприпасы по складам, водит составы с оружием?
            Но крови нет на руках. А по хаткам 2 мая усэ схоронылись и не отсвечивалы, а так да, нет крови. Пока...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:51
    Целая рота ухилять собралась.... Однако.... belay
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:02
      «Целая рота ухилять собралась....»©
      Да, щас! Очередная операция "Ухилянт" увенчалась полным успехом! Рупь за сто даю, что силами агента-провокатора их всех собрали в одном месте в одно время. Чтобы по одному на улицах не ловить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:03
        Ну мысль про провокатора мне не кажется такой уж неправдивой - какелы вполне могли такое провернуть..... На них это похоже. Да и оптом всех загрести действительно проще.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 11:07
          В 90-х такой развод был популярен - собрать группу желающих подзаработать где-нибудь в Польше, напеть сладких песен про светлое будущее и кинуть всех на бабки. Тут таже схема, но с поправкой на злобу дня... request
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:06
        Напомню : три хoхла - партизанский отряд с предателем
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 11:09
          «Напомню : три хoхла - партизанский отряд с предателем»©
          Об том и речь! Типа, чем больше сдам, тем дольше самого на фронт не пошлют.
      3. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 11:09
        Да ещё и "бабок подняли".....
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 11:09
          «Да ещё и "бабок подняли"»©
          Однозначно!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:54
    Скакать на Майдане проще,чем воевать. От чего так быстро переобулись ?
  4. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +1
    Сегодня, 10:58
    Сочувствую...
    Чем больше сбежит с украины, тем меньше будет на фронте сражаться с нашими
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +2
      Сегодня, 11:01
      Скакали на самом деле далеко не все - в 2014 году таких вообще было меньшинство.
      А вот изменило сознание большинства как раз наше бездействие с 2014 по 2022 годы.
      Минск 1 и Минск 2 в 2014-2015 годы зачем были нужны?
      Ополченцы (с помощью "Северного ветра") в тот период могли Мариуполь взять практически без боя, да и на границы ДНР ЛНР выйти ...
      Упустили момент, а теперь пупок надрываем, стираем города и теряем людей, потому что нас "за нос водили" все эти годы
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:07
      Надо открыть канал в Приднестровье, и пусть бегут
  5. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 10:59
    Самозванный советник самозванного президента Зеленски Мойша Подоляк призывает наносить удары по всему Крыму. А он в это время будет сладко спать в Конче Заспе. Не думает что прилетит вдруг волшебник в Голубом гвынтокрыле и бесплатно подарит Кинжал ?! Чекайтэ !
  6. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 10:59
    за подобные услуги по пересечению границы украинским мужчинам приходится платить от 5 до 10 тысяч долларов

    Неплохо так - 0.5-1 млн $ заработали и 100 штурмовиков поймали и отдавать деньги скорее всего не надо будет laughing
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:02
    Ничего нового...
    Уже не важно, скакали, в кастрюльках бегали или отсиживались в мояхатаскраю, теперь все в одну сторону, в поля на могилизацию.
    1. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +4
      Сегодня, 11:08
      Утилизация идет обоюдная, так что ничего веселого в этом нет ничего.
      Чем больше свалит с украины, тем нам выгоднее.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:12
        Замута, которую устроили наглосаксы, это трагедия всех наших народов....
  8. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 11:29
    Всё просто : организатор бабки от бегущих в гейропу поимел, а потом сам же их и сдал за медальку от клоуна.
  9. MakStVik Звание
    MakStVik
    0
    Сегодня, 12:18
    +рота................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................