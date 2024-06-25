ВС РФ успешно продвинулись в восточной части Красногоровки, заняв выгодные позиции в многоэтажной застройке

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ВС РФ успешно продвинулись в восточной части Красногоровки, заняв выгодные позиции в многоэтажной застройке

В районе Красногоровки отмечается дальнейшее продвижение ВС РФ. Штурмовым подразделениям российской армии удалось занять часть многоэтажной застройки в микрорайоне "Солнечный" в восточной части населенного пункта. В западной части города сохраняется высокая интенсивность боев вдоль улиц Суворова, Покровская и Сумская.

Боевики киевского режима продолжают удерживать северо-западную часть города, а в некоторых местах даже пытаясь контратаковать с переменным успехом, однако в целом наблюдается тенденция к снижению активности ВСУ.



Развитие наступления ВС РФ к западу и северу от Красногоровки позволит избежать долгой зачистки городской черты, просто перекрыв линии снабжения украинских формирований, по которым командование ВСУ осуществляет переброску боеприпасов и живой силы на данном направлении.



Между тем, в Красногоровке ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. Из-за прорыва ВС РФ на севере от населенного пункта у ВСУ усилились проблемы со снабжением. По всему участку фронта ВС РФ продолжают давить на противника и вынуждают украинское командование спешно перебрасывать резервы, чтобы стабилизировать ситуацию.



Ранее российские войска освободили село Шумы и пгт Кирово (Пивничное), расположенные к западу от Горловки. Это первое продвижение вперед на этом участке фронта за прошедшие десять лет. Освобождение этих населенных пунктов во многом стало возможно из-за переброски Киевом резервов ВСУ под Волчанск и Часов Яр. В течение всего периода украинской оккупации противником укреплялась и насыщалась войсками линия обороны на этом направлении.
4 комментария
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  1. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +3
    Сегодня, 11:13
    Автор - откуда инфа, что освободили Кирово?
    Мы только с востока в первые дома зашли
    Не надо впереди паровоза бежать
  2. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 11:20
    sad Бои за избушку лесника продолжаются...
    1. Foma80 Звание
      Foma80
      -1
      Сегодня, 11:29
      За август должны овладеть избушкой полностью и на переговоры с улучшенной позицией
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 11:37
      Там отнюдь не избушка. И вообще что не так? Парни и так делают что могут, а мясные штурмы нам не нужны. Действия грамотно и не спеша позволяют снизить наши потери и увеличить потери всу. Если кто-то опасается, что поставки оружия всу увеличат наши потери - а мясной штурм не увеличит? Много всу навоевали такими мясными штурмами?