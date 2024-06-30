История автоматического оружия. С чего все начиналось
Один из первых автоматических карабинов. Винчестер М1905. Хорошо видна горловина магазина. Фотография автора
и прытче вечерних волков;
скачет в разные стороны конница его;
издалека приходят всадники его,
прилетают, как орел,
бросающийся на добычу.
Книга пророка Аввакума, 1:18
Рассказы об оружии. Во все времена люди мечтали о быстроте совершаемого действия. Мчаться на коне по полю боя быстрее барса, плыть в воде быстрее дельфина, подобно ласточкам и орлам парить в небе. Стрелять во врага тоже хотелось с максимальной быстротой и, надо заметить, лучников и в древности, и в Средние века, как раз и учили выпускать стрелы с максимальной быстротой, чтобы падали они на неприятеля, «подобно каплям дождя».
То же самое повторилось и в эпоху огнестрельного оружия. Все усилия его создателей направлялись главным образом именно на увеличение скорострельности: отрабатывались усовершенствованные приемы заряжания, фитильный замок сменился кремневым ударным, затем его заменил капсюльный замок, было придумало оружие с несколькими стволами, а затем и револьверные пистолеты и ружья с магазином, который одновременно являлся и патронником.
Но сама природа поставила на этом пути перед человеком барьер – его собственное физическое несовершенство. Так что быстрее определенного количества выстрелов он не мог произвести даже из самого совершенного оружия, приводимого в действие собственной мускульной силой.
И развитие науки и техники подсказало ему правильный путь – создать самодействующее огнестрельное оружие, способное самостоятельно перезаряжаться и стрелять. Попытки создать такое оружие начались довольно рано и… поздно одновременно. Получилось так, что сделать его можно было даже в самом начале XIX века, но из-за общей инерции мышления и примитивных технологий производства первые попытки в этом направлении появились лишь к его середине.
Так, в 1854 году английский техник Генрих Бессемер разработал и даже получил патент на казнозарядную пушку, стрелявшую унитарным патроном. Затвор её открывался силой отдачи, автоматически происходило и заряжание ствола, и взведение ударного механизма для последующего выстрела. Причем для ствола, чтобы он не перегревался, изобретатель применил водяное охлаждение. Изобретение Бессемера так на бумаге и осталось. Но о нем в то время много говорили и писали, и его идея разошлась, словно круги по воде от брошенного камня.
Генри Бессемер
Уже в 1862 году некто Блэкели изобретает ружье, в котором автоматика использует силу отдачи и работает за счет пружин и противовесов. Тут же появляются последователи – Массо, Калье, Мокрифф, Джонсон, но из-за своего несовершенства они развития не получают. Годом позже мексиканский предприниматель Мартин Регул Пилон патентует автоматическое ружье, имеющее скользящий затвор и подпирающую его возвратную пружину. Интересно, что вместо спускового крючка он оснастил своё ружье клавишей под большой палец, да еще и прикрыл её особой крышкой для защиты от случайного нажатия.
Ружье Регула Пилона
Было бы странно, если бы уже в это время кто-нибудь не постарался бы автоматизировать револьвер или ружье с барабанным магазином. Таким человеком оказался английский инженер Джозеф Куртис, сконструировавший в 1866 году подобное ружье.
Опять-таки, и знаменитый француз Реффи, известный созданием своей картечницы, попробовал свои силы на поприще создания автоматического ружья в 1879 году. Но получилось оно очень несовершенным. Более совершенным было автоматическое ружье Плесснера, созданное в 1872 году.
В 1874 году американец Люце патентовал, как об этом обычно пишут, «автоматический пистолет со стволом, движущимся вперед». На самом деле, однако, если вчитаться в текст патента, то становится понятным, что никакого автоматического пистолета он не изобретал, а придумал оружие с магазином в рукоятке!
Ствол в его пистолете действительно двигался вперед, но вручную, а потом шел назад и насаживался на очередной патрон из вертикального магазина. Тем не менее надо отдать ему должное – ведь он, по сути, создал не что иное, как пистолет современного вида!
1876 год ознаменовался еще одним важным событием в истории автоматического оружия – некто Белей предложил использовать патронную ленту для питания автоматического оружия. До этого подобные ленты использовали только в качестве патронташа.
В 1877 году американцы Фасольд и Сэвидж разрабатывают затвор для автоматического ружья.
В эти же годы, а именно: с 1870 по 1880, в разных странах над автоматизацией стрелкового оружия работали Пальмкранц-Винборг, Гочкисс и Норденфельд. И все они в направлении усовершенствования такого оружия внесли нечто свое, сделали шаги, ставшие основанием для дальнейших его разработок.
Первый патент на автоматическое ружье Х. Максима
В 1883 году Хайрем Максим получил в Англии патент на автоматическое ружье и тогда же представил свой пулемет, стрелявший патронами калибра 11,43 мм, но по-прежнему с зарядом черного дымного пороха. Скорострельность его по тем временам была просто феноменальной – до 400 выстрелов в минуту. Пулемет имел бронзовый короб, сначала воздушное, а затем и водяное охлаждение ствола, и ленточное питание. Запатентован он был под названием «Пом-пом».
Рисунок из американского патента Х. Максима № 297278 от 22 апреля 1884 года
В 1884 году Максим сконструировал автоматическое ружье, основанное на принципе отдачи, переделав в автоматический Винчестер обр. 1873 года. В том же году Максим сконструировал ещё одно автоматическое ружье с коротким откатом ствола назад.
Годом позже свою автоматическую винтовку, стреляющую патронами калибра 11-мм М1877 с черным порохом, предложил австрийским военным и Фердинанд фон Манлихер. И хотя его модель 1885 года оказалась неудачной, так и не увидела ничего даже напоминающего серийное производство, она во многом подготовила почву для появления огромного количества образцов автоматического оружия, разработанных в течение следующих нескольких десятилетий. Фактически именно этот полуавтомат 1885 года оказал на них влияние, выходящее далеко за рамки его сегодняшнего признания.
Автоматическая винтовка Манлихера 1885 г.
Как и во всех конструкциях, действующих силой отдачи, ствол и затвор в момент выстрела были сцеплены и оставались сцепленными, пока они оба откатывались назад. Пройдя примерно 32 мм, затвор разблокировался и продолжал движение назад, а вот ствол останавливался. Запорный механизм в М1885 года представлял собой блок, похожий на вилку или камертон. Он был прикреплен к стволу и мог качаться вверх-вниз.
При движении вверх он фиксировался в вырезе в нижней части затвора. Когда же затвор и ствол двигались назад, нижняя вилка запирающего блока попадала на наклонный выступ, который толкал её вниз, отчего затвор отделялся от ствола. При этом затвор выбрасывал пустую гильзу из патронника, в то время как из расположенного слева сверху магазина (в котором патроны подавались «самотеком», поскольку он не имел пружины) в затворную коробку падал новый патрон. Затем возвратная пружина толкала затвор вперед и продвигала патрон в патронник.
Еще одним важным элементом всей этой механики являлось использование ускорителя. Он двигался назад вместе со стволом до тех пор, пока его нижняя «ножка» не упиралась в выступ в нижней части ствольной коробки. В этот момент он останавливал ствол, вращался вокруг своей оси и ударял по затвору, передавая ему дополнительный толчок от ствола, что помогало обеспечивать надежное извлечение и выброс использованного боеприпаса.
Схема устройства винтовки Манлихера 1885 г. Хорошо видел запорный блок в форме двузубой вилки…
Ну не пошел в дело этот «автомат» прежде всего из-за своих боеприпасов. Пороховой нагар от черного пороха сильно загрязнял автоматику и делал его работу неустойчивой.
В 1886 году некто Полсен предложил револьвер, в котором пороховые газы выходили из отверстия, расположенного примерно на расстоянии в две трети ствола и отбрасывали назад поршень, который при этом взводил курок и вращал барабан. Ну а то, что первый автоматический пистолет начали выпускать в Австрии в 1892 году – об этом на ВО было сразу несколько моих материалов.
Однако для этого должны были появиться хорошо отработанные патроны на бездымном порохе, и вот как только они появились, автоматические системы стрелкового оружия посыпались как из рога изобилия: Браунинг 1889 г., Мадсен-Расмусен 1886 г., Клер, Сальватор, Одколек, Гочкисс, Бергман, Кольт, Шварцлозе, Дормус и ещё многие, кого и не упомнишь, предлагали одну модель за другой. То есть именно появление и распространение бездымного пороха сделало возможным значительно ускорить процесс совершенствования автоматического ручного оружия.
И первой на этом пути, опять-таки, оказалась фирма «Винчестер», в 1903 году выпустившая коммерческую модель самозарядного ружья «Винчестер» М1903, вслед за которой пошли модели М1905, М1907 и М1910.
Внешний вид винчестера М1903. Фотография А. Добресса
Приклад винчестера М1903 с гнездом для заряжания магазина. Фотография А. Добресса
«Модель 63» выпуска 1958 г. Фотография А. Добресса
«Модель 63» в разобранном виде. Фотография А. Добресса
Модель 1903 года была разработана Томасом Кроссли Джонсоном – сыном президента Йельской компании Safe and Iron Company, который получил инженерное образование и успел поработать в нескольких компаниях, прежде чем в 1885 году поступил на работу в Winchester Repeating Arms Company. Первые образцы его винтовок были разработаны под малокалиберный патрон патрон .22 Winchester Automatic. В 1919 году название «Модель 1903» было сокращено до «Модель 03», а после частичной модернизации в 1930-е годы она была переименована в «Модель 63».
Помимо других изменений, эта модель стреляла также патроном .22 Long Rifle, который более даже популярен, чем .22 Winchester Automatic, и пользовался хорошим спросом у покупателей. Всего было произведено около 126 000 винтовок 1903 года и 175 000 «Модели 63», выпуск которых продолжался вплоть до 1958 года!
Патент Т. Джонсона на карабин М1903
Интересно, что американский патент № 681,481 на очень необычный карабин был выдан Джонсону еще 27 августа 1901 года, а вот в металле он появился в 1905–1906 гг. и получил название «модель 1907 года». Судя по схемам из патентной документации, он был довольно архаичным, хотя и имел две характерные для него детали: свободный затвор и толкатель затвора, который находился под стволом и выступал из цевья.
Интересно, что образцы этого оружия активно продавались до революции и в России, причем модель 1910 года даже с глушителем!
Патент Т. Джонсона на карабин М1907
Более того, в годы Первой мировой войны до тех пор, пока на самолетах не появились пулеметы, ими вооружали стрелков на французских и британских аэропланах, а позже их передали в пехоту, где они стали первыми использовавшимися образцами автоматического самозарядного оружия пехоты.
Карабин М1910 в руках у автора
Полицейский винчестер М1907 имел увеличенную «шляпку» стержня толкателя, чтобы давить на него рукой было удобнее…
Приглянулись эти винчестеры и российским военным. Контракт на поставку 500 автоматических винтовок «Модель 1907» был подписан 15 июля 1916 года. Общая стоимость контракта составила 44 250 долларов (500 автоматических винтовок по 21 доллар каждая и 1 500 000 патронов по цене 22,5 доллара за 1 000 шт.) Заказанные винтовки в Россию отправили 29 января 1917 года.
Судя по наличию в санкт-петербургском Военно-историческом музее артиллерии одного экземпляра «Модели 1907» с клеймом русской военной приёмки (ХиЗ, личное клеймо старших военных приёмщиков С. П. Хатунцева и А. Я. Задде), часть винтовок в Россию попала, а может быть, попали и все.
И если считать, что стреляли они не пистолетными, а «промежуточными» патронами калибра 8,9 мм и вдобавок автоматическим огнем, под который их переделывали, то получается типичная «окопная метла», да ещё и с хорошей убойностью.
А теперь про автомат В. Г. Федорова.
Летом 1916 года в Офицерской стрелковой школе Ораниенбаума автоматическими винтовками Федорова вооружили роту 189-го Измаильского пехотного полка, а послали ее на Румынский фронт в составе 158 солдат и 4 офицеров лишь 1 декабря того же года. Но есть сведения, что какое-то количество «винчестеров» было закуплено еще раньше и принимало участие в знаменитом «Брусиловском прорыве» 22 мая 1916 года. И что показали они себя хорошо, из-за чего заказ на них был увеличен.
Автомат В. Г. Федорова обр. 1916 г. Фотография Музея артиллерии и войск связи в СПб
Так, в хорошо известной книге А. Б. Жука «Справочник…» (издание 1993 года) винчестер так или иначе упомянут на страницах 483, 498, 526, 608, 669, 678 и 684, но вот про образцы 1907/10 гг. почему-то нет ни единого слова, как будто их не существовало!
Разве Жук об этом оружии не знал? Он же изучал оружейные каталоги на все образцы, продававшиеся в России?
И, конечно же, он о них знал. И более того: упомянул на стр. 535, что, да, мол, образцы автоматического оружия, включая и винчестер, были.
Но дальше опять пошел про приоритет России в отношении автомата Федорова. Что именно она была первой из русских автоматических винтовок в 1916 году, получившей боевое крещение. И ведь всё это так и есть!
Не сказана мелочь. Что «автоматы» уже применялись в ходе «Брусиловского прорыва», поэтому и работы его были поддержаны, и что винчестерские карабины были закуплены российским правительством по советам российского военного атташе во Франции.
Причем, если кто-то решит, что в этом есть хоть какое-то умаление творческого гения нашего соотечественника, то этот человек совершит ошибку. Давайте посмотрим на даты. Работать над новым оружием и Федоров, и Джонсон начали практически одновременно, работали параллельно (в истории техники такое имело место очень часто) и подготовили свои образцы практически одновременно.
И не вина нашего конструктора, что российские военные предпочли купить американские карабины, вместо того, чтобы дать зеленый свет собственной разработке. Хотя… купили не так уж и много, посмотреть – «а как оно работает?!» И Федорову оказали поддержку, что тоже совершенно логично.
Просто у нас в свое время было поветрие: выпячивать все своё и старательно замазывать всё чужое. Ну а к чему такие перекосы в информировании общества привели, сегодня хорошо известно. Так что, чем полнее наши знания обо всем, тем лучше!
Автор с карабином М1910 в руках
P. S.
Личные впечатления автора от карабина 1907.
Очень удобное оружие, чтобы удерживать его в руках, хотя с непривычки все время ищешь глазами рукоятку затвора. Но вот её-то как раз и нет. Вместо неё нужно давить на стержень-толкатель под стволом. Но как раз в траншее с облицовкой из досок или в лесу это очень даже удобно.
Размеры карабина: длина 1 000 мм, длина ствола 510 мм, вес – 3,6 кг без патронов, с патронами – 4,1 кг. Боеприпасы: .351 Winchester (9×35SR).
Толкатель затвора под стволом. Фотография автора
Реклама карабинов М1910 в России, причем даже с глушителем!
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