ЦКБР: Пожар на заводе в Южной Корее вызовет у Украины проблемы с поставками батарей для FPV-дронов
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Произошедший пожар на южнокорейском заводе по производству литиевых батарей повлияет на производство беспилотников во всем мире, включая Украину. Об этом заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Накануне на производственной площадке компании Aricell в городе Хвасон произошел пожар, унесший жизни порядка 20 работников предприятия. Данный завод производил литиевые батареи для БПЛА. Только в ходе пожара было уничтожено порядка 35 тысяч готовых к отправке батарей, но еще нужно учитывать, что предприятие на какое-то время не сможет выпускать продукцию. Это сильно скажется на производстве беспилотников, так как технологией производства батарей для них владеют только Южная Корея и Япония.
Эта новость напрямую касается ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Литиевые батареи высокой токоотдачи позволяют FPV-дронам летать, маневрировать и при этом таскать полезные грузы. Выход из строя этого предприятия, безусловно, скажется на поставках и ценах. Несомненно, все это отразится на поставках комплектующих для FPV-дронов, которые применяют ВСУ
Обычные батареи для FPV-дронов не подходят, так что какие-то трудности с поставками новых на Западе все же возникнут. Россия закупает батареи в Китае, но там их только собирают, полного производства у китайцев нет.
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