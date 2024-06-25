ЦКБР: Пожар на заводе в Южной Корее вызовет у Украины проблемы с поставками батарей для FPV-дронов

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ЦКБР: Пожар на заводе в Южной Корее вызовет у Украины проблемы с поставками батарей для FPV-дронов

Произошедший пожар на южнокорейском заводе по производству литиевых батарей повлияет на производство беспилотников во всем мире, включая Украину. Об этом заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Накануне на производственной площадке компании Aricell в городе Хвасон произошел пожар, унесший жизни порядка 20 работников предприятия. Данный завод производил литиевые батареи для БПЛА. Только в ходе пожара было уничтожено порядка 35 тысяч готовых к отправке батарей, но еще нужно учитывать, что предприятие на какое-то время не сможет выпускать продукцию. Это сильно скажется на производстве беспилотников, так как технологией производства батарей для них владеют только Южная Корея и Япония.



Эта новость напрямую касается ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Литиевые батареи высокой токоотдачи позволяют FPV-дронам летать, маневрировать и при этом таскать полезные грузы. Выход из строя этого предприятия, безусловно, скажется на поставках и ценах. Несомненно, все это отразится на поставках комплектующих для FPV-дронов, которые применяют ВСУ
,
- приводит ТАСС слова Кузякина.

Обычные батареи для FPV-дронов не подходят, так что какие-то трудности с поставками новых на Западе все же возникнут. Россия закупает батареи в Китае, но там их только собирают, полного производства у китайцев нет.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 11:02
    А наши дроны от розетки что ли работают? Странная какая то радость. Однобокая... Эта проблема коснётся всех одинаково.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 11:04
      За южнокорейский завод. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 11:16
        ...опять Петров и Баширов?)
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 12:30
          Не, там Ли-Си-Цын отработал.
      2. RealPilot Звание
        RealPilot
        +2
        Сегодня, 11:52
        Даже если fpv-дронов станет меньше у обеих сторон (ибо поставки-то по большей части "из одной бочки"), то это нам не особо страшно. Даже отчасти полезно...
        Ибо превосходство в артиллерии и авиации на нашей стороне, а заодно и в танках, которым станет заметно легче работать.

        Ведь у товарища Кима завод по производству снарядов не сгорел? wink Вот и я о том же. За ассиметричный ответ!
        Привет из двух Корей... И наша ситуация выглядит бодрей.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 11:25
      Эта проблема коснётся всех одинаково.

      Почему одинаково? укрорейх, например, закрывает некоторые свои прорехи(авиация, артиллерия) за счёт дронов. Вопрос в том, кто более зависим в этом направлении.
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 12:30
        Цитата: Tagan
        Почему одинаково? укрорейх, например, закрывает некоторые свои прорехи(авиация, артиллерия) за счёт дронов. Вопрос в том, кто более зависим в этом направлении.

        Эта проблема коснется всех одинаково в части производства и "эксплуатации" FPV. Кто и за счет чего будет "закрывать свои прорехи"- это уже другой вопрос. hi
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    -1
    Сегодня, 11:05
    вызовет у Украины проблемы с поставками батарей для FPV-дронов

    А у России не вызовет ?

    Россия закупает батареи в Китае, но там их только собирают, полного производства у китайцев нет.

    Следовательно появятся проблемы с поставками и для нас. И это не есть хорошо.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: частное лицо
      Россия закупает батареи в Китае, но там их только собирают, полного производства у китайцев нет.

      Вряд ли китайское производство полностью зависит от южнокорейских поставок. А может быть и совсем не зависит. На ЮК свет клином не сошелся. Неужели они такие единственные монополисты в данной отрасли?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 11:24
        А может быть и совсем не зависит.

        Но автор статьи утверждает обратное.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:10
    Странные эти пожары какие то. Как будь то кто то направляет движение в ВПК.
    Как пример: Производство снарядов на Западе,начинает увеличиваться и требует громадных вложений .Но производство снарядов сталкивается с конкуренцией в виде FPV-дронов.Они дешевле и можно производить быстрее.
    Бац и завод сгорел ! Я не верю в такие совпадения
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 11:17
      В Японии напряглись.....а вдруг ! Янкам дорогу переходить опасно.....
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: APASUS
      Странные эти пожары какие то. Как будь то кто то направляет движение в ВПК.
      Как пример: Производство снарядов на Западе,начинает увеличиваться и требует громадных вложений .Но производство снарядов сталкивается с конкуренцией в виде FPV-дронов.Они дешевле и можно производить быстрее.
      Бац и завод сгорел ! Я не верю в такие совпадения

      Мне нравится ход Ваших мыслей...
      Ваша фамилия Петров или Баширов?
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:24
        Цитата: Капитан Пушкин
        Мне нравится ход Ваших мыслей...
        Ваша фамилия Петров или Баширов?

        Это факт и он реально повлияет на появлении дронов на фронте, с обеих сторон.
        Какие то случайности не случайные.
        Нет, моя фамилия не Баширов
        1. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          0
          Сегодня, 11:53
          Цитата: APASUS
          Нет, моя фамилия не Баширов

          Так и думал, что Петров.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 12:19
            Цитата: Капитан Пушкин
            Так и думал, что Петров.

            Почти ..............
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:27
      Скорее всего-нет.Это достаточно опасное производство.В смысле пожаров,взрывов.Это все случалось и раньше.Просто внимания не акцентировали.Кстати,корейцы на Востоке слывут знатными раздолбаями,но работягами.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:17
        Цитата: dmi.pris1
        Скорее всего-нет.Это достаточно опасное производство.В смысле пожаров,взрывов.Это все случалось и раньше.Просто внимания не акцентировали.

        Просто заводы и раньше производили военную химию ,снаряды ,вооружение ,но горят они сейчас странно.Я вот не удивлюсь что откроется этот же завод ,но теперь в США .А американцы могут компенсировать корейцам ,под определенные программы, до 90% затрат на этот завод.Вот и верь потом в случайности .
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,корейцы на Востоке слывут знатными раздолбаями,но работягами.

        Рядом работает корейское предприятие .Вот сидеть по 12 часов на работе он могут,а как специалисты процентов 5-6. Все остальное напоминает землячество ,он ни хрена не понимает ,но лезет.Он же кореец.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:10
    Производство литиевых батарей в мире в основном сосредоточено в Японии, Южной Корее и Китае. 50-53] С появлением более передовых технологий и патентов на литиевые батареи в Китае основная конкурентоспособность технологий становится все сильнее, а разрыв между Китаем и Японией, Южной Кореей в области литиевых батарей постоянно сокращается
    . Как всегда, мировая кооперации, распределение труда, имеет свои положительные и отрицательные стороны.
    То, что батарей вдруг не станет совсем, это вряд ли, а вот цена возрастает, наверняка.
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 11:16
    Есть скомплектованные беспилоты , есть складские запасы батарей , есть производители помельче . Так что найдут чем . А завод при наличии рекордного спроса восстановят столь же рекордно быстро . Единственно , что сейчас будет - это скачок цен и возможно временно станут рациональнее относится к выбору целей , т.е. за одним бойцом в три беспилота перестанут охотится , ... Станут в два ... А повышение цен вообще никого не волнует. Чтобы подобные случайные пожары стали оказывать видимое влияние на ход БД , они должны стать регулярными
  6. Bogalex Звание
    Bogalex
    +1
    Сегодня, 11:18
    Вот это проблема так проблема! В Корее же единственный завод, причем на весь мир, который производит батареи для FPV-дронов!
    "С" - сарказм, если что
  7. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 11:24
    Богатая фантазия у гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
    Основанная в 2020 году южнокорейская компания Aricell производит литиевые первичные батареи для датчиков и устройств радиосвязи. Согласно последним нормативным документам и профилю Linkedin, в компании работает 48 сотрудников.
    https://www.irishtimes.com/world/asia-pacific/2024/06/24/twenty-two-people-die-in-fire-at-south-korea-battery-factory-official-says/

    Данные показывают, что 10 крупнейших в мире производителей литиевых батарей это китайская CATL, BYD Company, Panasonic, Guoxuan, Wanxiang — всего пять крупных компаний по производству литиевых батарей. Объем продаж CATL в прошлом году составил 32,5 ГВтч, а доля рынка выросла до 27,87%, прочно заняв первое место в мире. На долю пяти крупнейших китайских компаний приходится 45,1% мировых продаж силовых литиевых батарей, почти половина мирового объема продаж. Китайские компании, производящие литиевые батареи, стали лидерами мирового рынка.
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      0
      Сегодня, 11:32
      Скорей всего Димка кузякин "просЛал" план производства БПЛА и стелет себе соломку.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:47
      У нас не любят искать первоисточники- действительно литевые батареи для связи и датчиков.Из 22 погибших - большинство китайцы.Пожар тушили 6 часов.
  8. Комментарий был удален.
  9. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 11:53
    Россия закупает батареи в Китае, но там их только собирают, полного производства у китайцев нет.

    Китайци не производят литиевие батареи? Автор что то спутал. Китай производит всех размеров и видов батереи от батареи для смартфонов до таких для подлодок.