Помощник президента РФ: В БРИКС поданы заявки на вступление от 30 стран, включая Таиланд и Малайзию

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Помощник президента РФ: В БРИКС поданы заявки на вступление от 30 стран, включая Таиланд и Малайзию

Сообщество БРИКС наращивает свой авторитет среди стран «глобального Юга». Это следует из заявления помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова.

Как отметил высокопоставленный чиновник, в настоящее время в БРИКС поданы заявки от 30 стран мира. В числе государств, желающих стать новыми членами объединения – Малайзия и Таиланд. Примечательно, что обе страны находились в орбите западного влияния, всегда считались союзниками США и Великобритании в Юго-Восточной Азии.



Впрочем, это не первый пример, когда в БРИКС вступают страны, прежде ориентировавшиеся на сотрудничество с Западом. Так, относительно недавно членом БРИКС стали Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, заявку на вступление в БРИКС подал и Пакистан.

Отметим, что изначально БРИКС создавался как объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, оттуда и аббревиатура организации. Сейчас в БРИКС также входят ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Как видим, страны «глобального Юга» испытывают все больший интерес к членству в данной организации. Она рассматривается ими как альтернативная сила «коллективному Западу». Не зря президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важную роль БРИКС в строительстве справедливого и демократического мира, в противостоянии диктаторским устремлениям Запада.

Таким образом, организация обладает большим потенциалом в плане консолидации всех независимых стран мира, не желающих смиряться с гегемонистскими устремлениями США. Кроме того, есть и значительный экономический потенциал от развития торговых связей между членами объединения.
13 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:19
    В БРИКС поданы заявки на вступление от 30 стран, включая Таиланд и Малайзию
    . Организация склонна к разростанию!
    А дальше вопросы, вопросы и... вопросы!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 11:25
      Посмотрим на саммите в Казани: куда будет двигаться БРИКС+. Главное принять валютные правила и правила торговли. Перспективы у организации такие, что доллару может не поздоровиться. Тем более, что срок соглашения о нефтедолларе истёк. yes
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 11:34
        ...ну да, уж если Малайзия и Таиланд, то ...
        я ему +, а он мне минусы ... непорядочек будет.)
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:35
        От благих пожеланий, к реальным решения, делам и прочему, дорога... в общем, все происходит очень по разному.
        Нам, только посмотреть.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 11:21
    Громко сказано-"не желающих мириться с гегемонией США".Да просто хотят поиметь.И тут и там yes
  3. Rashid Звание
    Rashid
    +3
    Сегодня, 11:22
    G-20, наверное, уже потеряла свою актуальность, ну или близка у этому.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 11:23
    Новая система и порядок в экономике и финансах будет основана на принципах БРИКС.
    Кто это видит пытается не упустить шанс.
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 11:25
    После саммита в Казани более менее видно будет, что и как дальше.
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 11:43
    А какая нам помощь от БРИКСов в СВО и борьбе с нато и амерами? Воен союз не создают, в ООН они отсиживаются в тряпочку. Нам нужны активные союзники готовые бороться с амеровской гегемонией в любой точке мира.
  7. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 12:03
    Когда создавался в Европе "Общий рынок",прородитель ЕС,то основные задачи были именно свободное движение товаров,капитала и рабочей силы. В БРИКС этого нет от слова совсем. Не может рабочий из ЮАР просто так приехать в РФ и устроиться на работу и наоборот. Да и со свободным движением капитала и товаров тоже не все однозначно. Пока,на мой взгляд,в БРИКС больше деклараций и политики,чем экономики
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 12:30
      БРИКС это... межгосударственное неформальное объединение. То есть -"ниочем", чисто - площадка на "поболтать".
  8. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Сегодня, 12:39
    Долго раскачиваются. Уже нужны реальные шаги действия. Возможно и военный союз договор о взаимопомощи.
  9. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:46
    Формируется сугубо новая торговая площадка - с закрытым каналом платежей, да еще и мульти.