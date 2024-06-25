Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта

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Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта

По данным британского информагентства Reuters, окружение Дональда Трампа представило ему план по Украине, который предусматривает замораживание военных действий по линии фронта.

Агентство пишет, что Трамп в случае его избрания президентом попытается склонить Киев и Москву к мирным переговорам. При этом, по словам приближённого к Трампу Кита Келлога, для этого Украине, например, могут пообещать больше американского оружия, если она вступит в переговоры с Россией. Что касается Москвы, то, чтобы её уговорить Вашингтон пригрозит усилением поддержки Украины. Стоит отметить, что это несколько странный способ склонить стороны к переговорам.



Кроме того, России пообещают, что вопрос вступления Украины в НАТО будет отложен длительный период.

Мы скажем украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет. И мы скажем Путину: «Вы должны сесть за стол переговоров, а если нет, то мы дадим украинцам все необходимое

- заявил Келлог.

В Кремле прокомментировали план советников Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что план должен учитывать реальную ситуацию на фронте. Он добавил, что не имеет информации о деталях этого плана.
22 комментария
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 11:35
    А мы я так понимаю задрав портки согласимся на их вариант.
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      +3
      Сегодня, 11:37
      Три года рисований красных линий позволяют сделать вывод, что "власть" согласна.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        -4
        Сегодня, 11:40
        Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта
        смысл? без контроля Чёрного моря,и Одессы с Николаевым нафига было впрягаться ? Запорожье опять же....так что этот "номер" не прокатит у трампова. вот вернём всё это, потом посмотрим, с учётом " демилитаризации" и внеблокового статуса окраины.только так.
        1. russ71 Звание
          russ71
          +1
          Сегодня, 12:07
          Вернем???... вы наивный мечтатель.... Тут Волчанск мучают сколько уже?!
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 12:12
            многое уже " мучили" однако взяли, и да, я наивный русский мужик,мечтаю и верю в нашу победу...а вы ?
            1. russ71 Звание
              russ71
              0
              Сегодня, 12:40
              "Многое" это что??? Поселки городсого типа... районные городки???
              Кто то и в бога верит...
              Мое мнение, что Наши верхи готовы принять предложения по заморозке конфликта! Потом правда опять будут жадоваться "что обманули"
              1. Аэродромный Звание
                Аэродромный
                0
                Сегодня, 12:44
                Цитата: russ71
                "Многое" это что??? Поселки городсого типа... районные городки???
                Кто то и в бога верит...
                Мое мнение, что Наши верхи готовы принять предложения по заморозке конфликта! Потом правда опять будут жадоваться "что обманули"

                "всёпропальщик"... понятно. и не пиши "наши".твои не здесь видимо.
  2. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    -1
    Сегодня, 11:38
    По моему данный вариант заморозки бесперспективен - даже наше "министерство договорняков" на это не пойдут, т.к. никаких целей вообще не будет достигнуто, а для населения это будет однозначное поражение + фиксация факта оккупации российской территории.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 11:41
      Да чёрт с ним с фактом оккупации. Податное население это расходник для правящего класса. Вот что при таком договорняке всё равно будут прилёты дронов, ракет, теракты и прочий ущерб, вот это не очень приятно даже для этого самого населения. Ну и главное. Зачем американцам прекращать то что происходит сейчас?
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +1
        Сегодня, 11:52
        Если Россия совсем уж станет вассалом Китая, это не есть хорошо.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:38
    «Окружение Дональда Трампа представило ему план по Украине» —

    — Лучше посоветовали бы ему опять заняться стеной на границе с Мексикой ...
  4. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 11:40
    «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет. И мы скажем Путину: «Вы должны сесть за стол переговоров, а если нет, то мы дадим украинцам все необходимое

    А если откажутся и украинцы и русские- то мы...то мы... то мы....не знаем что тогда делать)
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    +4
    Сегодня, 11:43
    Скорее всего так и будет, можно декларировать, что угодно но если вы не можете сдвинуть линию фронта, то конфликт будет заморожен по ней.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Cartalon
      Скорее всего так и будет, можно декларировать, что угодно но если вы не можете сдвинуть линию фронта, то конфликт будет заморожен по ней.

      линия фронта постоянно меняется в нашу Российскую, пользу, не видите ? медленно но верно.или вам "мясной" штурм нужен ?
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        -1
        Сегодня, 12:17
        Во первых то продвижение, что есть последствия Авдеевского котла, хоть там и не получилось отрезать крупную группировко, но и этого хватило, что бы всу потеряли устойчивость.
        Во вторых с помощью мясных штурмов ни кто и не когда фронт не прорывал.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 12:19
          Цитата: Cartalon
          Во первых то продвижение, что есть последствия Авдеевского котла, хоть там и не получилось отрезать крупную группировко, но и этого хватило, что бы всу потеряли устойчивость.
          Во вторых с помощью мясных штурмов ни кто и не когда фронт не прорывал.

          ага...сами себе противоречите...историю ВОВ учите...
          1. Cartalon Звание
            Cartalon
            0
            Сегодня, 12:23
            В чём противоречие? Что именно учить?
            В вов фронт прорывали помощью чудовишного расхода боеприпасов, когда снаряды экономили немцы держались.
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 12:24
        Собственно Трамп об этом и говорит - сидеть и ждать 5 лет, пока Россия сдвинет фронт хотя бы до полного освобождения Донецкой и Луганской республик он не собирается. Если его "предложение" не примут, то он завали Украину оружием. А как видите с поставками оружия наше наступление уже сильно замедлилось и стоит нам очень больших потерь (прежде всего Волчанск). Плюс постоянная эскалация Западом конфликта - тот же Севастополь. Чем хуже будут дела у ВСУ на фронте, тем больше будет терактов. С учетом того, что озвученное "предложение" ВВП не предусматривает каких то новых территориальных приобретений (регионов) вполне могут согласиться на план Трампа здесь и сейчас, чем еще 5 лет войны с примерно тем же конечным результатом.
  6. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    +1
    Сегодня, 11:51
    чтото интересное курили советники, но выглядит элегантно - мы Этим больше оружия, а если Те не согласны, тогда все равно больше оружия
  7. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:44
    В современном мире очень сложно держать ТУЗа в рукаве, всегда найдутся люди - сумевшие прочитать своего оппонента. Да еще при такой развитой мобильности информации и возможности сказать свою мысль.
    Поэтому - решили так преподнести ТУЗ, ранее который был в рукаве.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:44
    Я так понимаю игра Путина была рассчитана именно на это. Запад моментально встал на дыбы и быстро отверг предложение.Хотя именно оно особенно не выгодно нам ,ведь пока наши не возьмут Одессу ,войну заканчивать не надо ,это ключевой регион для нас
  9. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:48
    Думаю, наши могут согласиться, так как значительная часть целей СВО может быть достигнута.
    1. Украина не будет в НАТО, то есть частично достигнута демилитаризация.
    2. ДНР и ЛНР будут в безопасности в тех частях, которые под нашим контролем и вполне есть возможность к выборам освободить еще часть..
    3. С денацификацией трудно что-либо объяснить, но это и с самого начал было не понятно, о чем речь.

    Только Трампу надо еще победить, а не сесть в тюрьму.