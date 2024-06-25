Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта
По данным британского информагентства Reuters, окружение Дональда Трампа представило ему план по Украине, который предусматривает замораживание военных действий по линии фронта.
Агентство пишет, что Трамп в случае его избрания президентом попытается склонить Киев и Москву к мирным переговорам. При этом, по словам приближённого к Трампу Кита Келлога, для этого Украине, например, могут пообещать больше американского оружия, если она вступит в переговоры с Россией. Что касается Москвы, то, чтобы её уговорить Вашингтон пригрозит усилением поддержки Украины. Стоит отметить, что это несколько странный способ склонить стороны к переговорам.
Кроме того, России пообещают, что вопрос вступления Украины в НАТО будет отложен длительный период.
- заявил Келлог.
В Кремле прокомментировали план советников Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что план должен учитывать реальную ситуацию на фронте. Он добавил, что не имеет информации о деталях этого плана.
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