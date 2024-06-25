«Северный ветер»: В Волчанске бойцы группировки «Север» сорвали четыре попытки ВСУ форсировать реку Волчья
Штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают продвижение в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Тяжелые бои по-прежнему идут в Волчанске и под Липцами. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
Противник не оставил планов по переходу в наступление с задачей выбить российские войска с территории Харьковской области, поэтому стягивание резервов ВСУ продолжается. Российские войска, в свою очередь, не дают украинскому командованию занять выгодные позиции и сосредоточить на них достаточные для удара силы. Очень активно по выявленным целям работает российская авиация и артиллерия. А подтянутые ближе к линии фронта гаубицы уничтожаются дронами-камикадзе «Ланцет».
Ожесточенные бои идут в Волчанске, там противник пытается перебросить резервы через реку Волчья на помощь оставшимся на северной стороне подразделениям ВСУ, но безуспешно. За прошедшие сутки бойцы группировки «Север» сорвали четыре попытки ВСУ форсировать реку. Также продолжаются бои в самом городе, наши выдавливают противника, несмотря на ожесточенное сопротивление. Ситуация тяжелая, продвижение за сутки даже на 100 метров считается хорошим результатом.
На Липцевском направлении противник силами формирований 92-й отдельной штурмовой бригады попытался прорваться к селу Глубокое, но без успеха. Сначала украинская группа влетела на минное поле, оставив там большую часть личного состава, а остальных добила наша артиллерия и FPV-дроны. В живых осталось всего 4 человека, которые предпочли сдаться в плен.
Ранее сообщалось, что Сырский готовит на Северном направлении некое контрнаступление, задачей которого будет нанести российским войскам поражение любой ценой, чтобы показать Западу способность ВСУ «сражаться».
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