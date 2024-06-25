Но это не отменяет того факта, что я предвидел этот конфликт еще десять лет назад, предупреждал о его вероятности и являюсь одним из немногих политических деятелей, которые последовательно, правильно и честно оценивали действия России на Украине

Перед вами Борис Джонсон из 2016 года. Вот что сказал Борис. Борис обвиняет ЕС в войне на Украине. Что ж, возможно, это Борис Джонсон морально отвратителен, а не я. Не знаю. Но видите ли вы уровень лицемерия? Вы видите всю бессмыслицу всего этого?