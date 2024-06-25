Лидер британской партии «Реформа» обвинил экс-премьера Джонсона в лицемерии по поводу конфликта на Украине
Пожалуй, единственный реально независимый британский политик, лидер правопопулистской партии «Реформировать Соединённое Королевство» (ранее — «партия Брексита», или партия «Реформа»/Reform UK) Найджел Фарадж вновь высказался весьма нелицеприятно в адрес бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона. Последний, в частности, известен участием в разгульных вечеринках в период пандемийных ограничений. Кроме того, Джонсон, будучи главой правительства, постоянно высказывался о необходимости продолжения и увеличения Западом военной помощи Киеву и нарочито бравировал своей «дружбой» на тот момент с еще легитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Фарадж высказался, что конфликт на Украине спровоцирован Западом и призывал к скорейшему его завершению путем дипломатии ради достижения мира на Европейском континенте. Естественно, после такого проправительственные СМИ и политики Великобритании сразу окрестили лидера Reform UK «агентом Путина».
На что Фарадж в своем аккаунте соцсети Илона Маска написал, что никогда не являлся сторонником, а уж тем более апологетом российского президента. При этом он заявил, что Западу следует начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. К слову, у Фараджа очень хорошие давние дружеские отношения с Дональдом Трампом.
— написал лидер партии «Реформа», добавив, что именно расширение НАТО и обещание принять в альянс и в ЕС Украину «дали повод Путину» начать военную кампанию.
Экс-премьер Великобритании раскритиковал слова Фараджа о том, что конфликт на Украине является результатом политики НАТО и ЕС, назвав его позицию «тошнотворным историческим бредом». Как пишет американское издание Politico, Джонсон считает, что никто не провоцировал Россию начинать боевые действия на территории Украины и не «тыкал медведя палкой». Бывший глава британского кабмина отметил, что Украина является суверенным государством и имеет полное право стремиться вступить в НАТО и ЕС. Он также назвал «морально отвратительными» попытки возложить вину за конфликт на Евросоюз и Североатлантический альянс.
На этот раз Фарадж назвал экс-премьера страны Бориса Джонсона лжецом, напомнив ему, что еще в мае 2016 года, когда Джонсон был мэром Лондона, в британской популярной газете Daily Mail вышла передовица с характерным заголовком «Борис обвиняет ЕС в войне на Украине».
— высказался лидер партии Reform UK и один из главных идеологов брексита (выход Великобритании из ЕС) на встрече с избирателями.
Борис Джонсон, являющийся членом пока еще правящей консервативной партии, досрочно ушел с поста премьер-министра в начале сентября 2022 года. Всеобщие выборы депутатов Палаты общин Великобритании (нижняя палата парламента) должны состояться 4 июля 2024 года. Судя по данным опросов, победу на них одержат лейбористы. Кроме того, по данным социологов на середину июня этого года партия Reform UK впервые обогнала правящую Консервативную партию по популярности, что делает консерваторов лишь третьей политической силой в стране.
Вообще, оппозиционные партии, как правого, так и левого толка, в Европе в последнее время пользуются все большей популярностью, что подтверждают недавние выборы в Европарламент. Причинами этому эксперты, в частности, называют многомиллиардную поддержку Украины и антироссийские санкции, от чего в основном страдают простые европейцы. Это подтверждает и значительная поддержка возглавляемой Фараджем партии, что вообще нетипично в истории британского парламентаризма.
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