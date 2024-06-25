Украинские власти объявляют принудительную эвакуацию населения Торецка

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Украинские власти объявляют принудительную эвакуацию населения Торецка

Украинская оккупационная администрация города Торецк (Дзержинск) в подконтрольной Киеву части ДНР планирует рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации населения. Об этом заявил назначенный киевским режимом глава оккупированной части региона Владимир Филашкин.

По словам Филашкина, ВС РФ подошли очень близко к этому населенному пункту, где в настоящее время остается около 5,5 тысяч местных жителей. При этом город уже вторые сутки полностью обесточен.



В настоящее время подразделениям российской армии удалось занять терриконы и полевые укрепления ВСУ к востоку от Торецка (Дзержинска) и закрепиться на окраинных улицах микрорайона Северный.
Продолжается наступление на терриконы, расположенные между микрорайоном Железное и поселком Южное. Таким образом, ВС РФ уже взяли под контроль часть первого оборонительного эшелона Торецкой агломерации. Острая нехватка живой силы вынуждает противника концентрировать свои силы на удержании ключевых точек, при этом оставляя второстепенные укрепления.

Очевидно, что наиболее вероятными являются два варианта развития наступления ВС РФ под Торецком. В случае, если российское командование, пользуясь относительной малочисленностью гарнизона, примет решение пойти на прорыв внутри населенного пункта, главной целью станет изоляция украинских подразделений в разных точках городской застройки, отрезая противника от снабжения. В случае, если ВСУ перебросят в Торецк подкрепления, то российские силы, вероятнее всего, обеспечат глубокие охваты на флангах города, чтобы таким образом в значительной степени нивелировать эффект от переброски Киевом дополнительной живой силы.