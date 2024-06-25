Глава Еврокомиссии: ЕС сегодня начинает переговоры о вступлении Украины

Сегодня Евросоюз начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в объединение. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.В то же время, глава ЕК отметила, что путь Украины к членству в Евросоюзе будет «сложным, но полным возможностей». Отметим, что Украине давно обещают членство в Евросоюзе, но дело продвигается весьма медленно, чем недовольны украинские власти.Ранее, 21 июня, Совет Евросоюза утвердил начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Датой начала переговоров было утверждено 25 июня. Сами переговоры должны пройти в Люксембурге.Между тем, членство Украины в Евросоюзе приведет к дополнительным проблемам для объединения. Во-первых, потребуются значительные финансовые расходы на помощь Киеву. В апреле 2024 года еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан отметил, что придется увеличить бюджет ЕС на 20 процентов, то есть на 200 миллиардов евро.Во-вторых, если Украина станет членом Евросоюза и приобретет все соответствующие права, это создаст определенные риски для европейских экономик. Например, на рынки стран ЕС начнет поступать дешевая украинская сельскохозяйственная продукция, что станет сильным ударом по европейским фермерам. Они не выдержат конкуренции с дешевой продукцией украинского аграрного комплекса.Наконец, надо учитывать и то, что Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. Это тоже создает дополнительные риски для стран Евросоюза.

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