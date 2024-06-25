Глава Еврокомиссии: ЕС сегодня начинает переговоры о вступлении Украины

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Глава Еврокомиссии: ЕС сегодня начинает переговоры о вступлении Украины

Сегодня Евросоюз начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в объединение. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, глава ЕК отметила, что путь Украины к членству в Евросоюзе будет «сложным, но полным возможностей». Отметим, что Украине давно обещают членство в Евросоюзе, но дело продвигается весьма медленно, чем недовольны украинские власти.

Ранее, 21 июня, Совет Евросоюза утвердил начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Датой начала переговоров было утверждено 25 июня. Сами переговоры должны пройти в Люксембурге.

Между тем, членство Украины в Евросоюзе приведет к дополнительным проблемам для объединения. Во-первых, потребуются значительные финансовые расходы на помощь Киеву. В апреле 2024 года еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан отметил, что придется увеличить бюджет ЕС на 20 процентов, то есть на 200 миллиардов евро.

Во-вторых, если Украина станет членом Евросоюза и приобретет все соответствующие права, это создаст определенные риски для европейских экономик. Например, на рынки стран ЕС начнет поступать дешевая украинская сельскохозяйственная продукция, что станет сильным ударом по европейским фермерам. Они не выдержат конкуренции с дешевой продукцией украинского аграрного комплекса.

Наконец, надо учитывать и то, что Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. Это тоже создает дополнительные риски для стран Евросоюза.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:50
    «Отметим, что Украине давно обещают членство в Евросоюзе» —

    — «Когда Украина вступит в ЕС?»
    — «Сразу после Турции»
    — «А Турция когда?»
    — «Турция? Никогда»...
    (В.С.Черномырдин)
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 12:07
      путь Украины к членству в Евросоюзе будет «сложным, но полным возможностей».

      Очередная морковка перед скакуасским осликом. Главное, чтоб продолжали народ в фарш перерабатывать yes
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 12:36
        Так как воюющее государство в ЕС принять никак низя, то после долгих обсуждений родится резолюция "как только так и сразу". А там куда захотят, туда и отправят. Или "на фарш" а потом уже в семью эвропейських народов, или давайте срочно замирятся и тогда сразу велком.
        Хороший рычаг давления на черный день..
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:05
    Кохлам даже клянчить денег не придётся,Эвропа будет обязана содержать "члена ЕС"....
    Но пока не приняли,будут "кормить" обещаниями...сегодня цирк будет продлён...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:14
      придется увеличить бюджет ЕС на 20 процентов, то есть на 200 миллиардов евро.

      "Вот запануем "! wink
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:06
    Если пузыри раздуваются,то это значит,что это кому то нужно.-сказал один великий чел,не припомню щас его имени,но по моему это я и был. . . winked
  4. RealPilot Звание
    RealPilot
    +2
    Сегодня, 12:07
    Тут либо ишак сдохнет, либо падишах умрет... hi

    По заветам Ходжи Насреддина перед мордой украинского осла (хряка - по вкусу) морковкой скорого вступления в ЕС можно трясти до самого конца...
    А потом печально заявить: "Не шмогла!" Причем уже неважно кто - Украина или Урсула...
  5. hohohol Звание
    hohohol
    +3
    Сегодня, 12:10
    Вчера свояченица в Бонне получила биометрический паспорт, во всех паспортах, до этого, указывалось место рождения - Украина. В новом паспорте место рождения - Закарпатская область. Паспорт, гражданина РФ. Вывод, не будет никакой Украины и румыны с венграми с их хотелками на закарпатье тоже обломались.
    PS: Минусы без аргументации буду считать мелкой пакостью и признаком скудоумия.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: hohohol
      Вывод, не будет никакой Украины и румыны с венграми с их хотелками на закарпатье тоже обломались.

      Но при любом исходе, венгры и румыны свои бывшие территории получат, хотя их и не так много.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:22
    Так понимаю очередная замануха....
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 12:52
      Новый восход кружевных трусов в небе Украины...
      Васисуалий! hi
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:40
    Главное обещать,по сути нет вариантов у Украины.Но она на крючке ее будут мариновать еще лет 10 минимум
    1. Strannik96 Звание
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:51
      Она же гинекологом была, откуда у нее познания о "членстве " в Евросоюзе, тем более если там при этой процедуре какие то осложнения: он по ее словам будет «сложным, но полным возможностей"
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Strannik96
        Она же гинекологом была, откуда у нее познания о "членстве " в Евросоюзе,

        Этот гинеколог охренительно умеет считать деньги .Там скандал с вакцинами и не только .Так что процедуру можно уменьшить по времени ,но следственно "увеличатся расходы "
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:48
    Цитата: LIONnvrsk
    путь Украины к членству в Евросоюзе будет «сложным, но полным возможностей».

    Очередная морковка перед скакуасским осликом. Главное, чтоб продолжали народ в фарш перерабатывать yes

    Экий Вы батенька деликатный wink. Да просто по губам водят!