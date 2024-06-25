В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

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В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

На территории Германии могло быть совершено покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава правительства Венгрии, к счастью, остался жив.

По имеющейся информации, кортеж главы венгерского правительства был протаранен автомобилем. Но удар автомобиля пришелся на мотоцикл сопровождения, находившийся на котором полицейский погиб.

Как стало известно, сам Орбан в результате покушения не пострадал. Его автомобиль также не получил никаких повреждений. Сейчас обсуждаются две основные версии произошедшего. Первая – классическое покушение с целью устранения венгерского премьер-министра.


Вторая – дорожно-транспортное происшествие, являющееся трагической случайностью. Однако не стоит забывать и о том, что покушение могут попытаться сейчас представить именно как банальное ДТП.

Отметим, что в последнее время странные происшествия происходят с лидерами европейских стран, занимающими альтернативную позицию по вопросу украинского конфликта. Ранее было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава словацкого правительства пострадал достаточно серьезно и был в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, но, к счастью, тоже остался жив и уже пришел в себя и вернулся к работе.

Вероятно, «коллективный Запад» перешел к практике покушений на неугодных ему политических лидеров, не видя иной возможности повлиять на политику тех же Венгрии или Словакии. Это лишь подчеркивает дальнейшее озлобление западных элит на фоне провалов украинского режима на фронте и успехов России.
36 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 12:02
    Если бы это было в Латинской Америке- да это случайность ,но в Германии?
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      -8
      Сегодня, 12:10
      Да старая женщина на BMW не поняла что дорога перекрыта для прохождения кортежа Орбана . Кому то наверное хочется сделать из происшествия покушение . Погиб полицейский и его коллега ранен .
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        +7
        Сегодня, 12:18
        Ну да, в Германии же такое правило: видишь, что машины впереди, можно ехать, дави их всех. Классная у Вас логика. Как можно не заметить мигалки и кучу транспорта? Скорее кому то очень хочется сделать из покушения происшествие, суд поймет и простит.
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +1
          Сегодня, 12:43
          Она сбила мотоциклиста-полицейского . При ней не было никакого оружия , Орбан еще был далеко от перекрестка , но дорога была заранее перекрыта . Поэтому о покушении не идет речи . А ошибки пожилые и особенно старые люди делают чаще молодых , и это не только в Германии . Поэтому многие государства ввели тесты по вождению для старшего поколения . В Германии пока только дискутируют на эту тему .
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 12:49
            Вы своими глазами видели эту "старую женщину" в автомобиле БМВ, или прочитали в СМИ?
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:25
        Цитата: Кузнец 55
        Да старая женщина на BMW не поняла что дорога перекрыта для прохождения кортежа Орбана .

        Старая женщина в Германии, водит автомобиль, лучше чем любой полицейский.
      3. puskarinkis Звание
        puskarinkis
        +6
        Сегодня, 12:28
        В Фицо стрелял тоже не детсадовец.
      4. Semovente7534 Звание
        Semovente7534
        0
        Сегодня, 12:35
        Вчера в Германии произошло ДТП по вине пожилой женщины за рулем BMW, в результате которого погиб 61-летний мотоциклист-полицейский и еще один получил ранения. Сегодня Орбан находится здесь, в Италии, и беседует с Мелони о проблемах Европейского Союза.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +11
      Сегодня, 12:12
      Цитата: tralflot1832
      да это случайность

      В Фицо тоже случайно выстрелили, всю обойму am
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +2
        Сегодня, 12:21
        там тоже старый человек был laughing
      2. hhurik Звание
        hhurik
        0
        Сегодня, 12:27
        Из Штаера, что-ли, палил? Вроде он как-раз под 9х23 и имеет обойму. Хотя был еще «Маузер» К-96, т.н. "красная девятка" прусского заказа, он под 9х19.
        ЗЫ: кстати, нигде марку оружия не засветили в СМИ, только что 9 мм и легальный. А тут вон что, оказывается - из 100-летних шпалеров палил, любопытно, кобуру пристегивал для результативности али нет? drinks
  2. al3x Звание
    al3x
    +8
    Сегодня, 12:02
    А он им, как кость в горле. Так что и не верю я в такие совпадения.
  3. Тима Звание
    Тима
    +6
    Сегодня, 12:03
    Этого и следовало ожидать. Устранить неугодных и ставить лояльных!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 12:05
      Вот она какая.Демократия.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:05
    «Вторая – дорожно-транспортное происшествие, являющееся трагической случайностью» —

    — Кортеж Орбана ехал "не по правилам" ...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 12:46
      Орбан давно "едет не по их правилам" ... recourse
  5. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -5
    Сегодня, 12:06
    Это лишь подчеркивает дальнейшее озлобление западных элит на фоне провалов украинского режима на фронте и успехов России
    Да такие успехи что надо Орбана убить, это он виноват laughing кто это и для кого пишет?)
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 12:06
    Что с водителем протаранившей кортеж машины? Жаль полицейского, хорошо, что Орбан не пострадал.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Южноукраинец
      Что с водителем протаранившей кортеж машины?

      Там женщина была вроде, пенсионерка
      1. hohohol Звание
        hohohol
        +2
        Сегодня, 12:24
        Там женщина была вроде, пенсионерка

        Ну так в Роберта Фицо тоже не малолетка пулял.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 12:49
      Что с водителем протаранившей кортеж машины?


      Скорее всего, кроме испуга у бабушки, ничего. По фото капот- помяло и видимо подушка сработала.
  7. тлауикол Звание
    тлауикол
    -1
    Сегодня, 12:06
    Запугать хотели.
    Текст вашего комментария
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:09
    Трамп-NEXT???.......
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:16
      Нет. Там от смены в кресле президента не поменяются интересы страны на десятилетия вперёд.
  9. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 12:09
    Штаты или бритты как пить дать.
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    -3
    Сегодня, 12:15
    Да случайность скорее всего . А может последнее предупреждение . Но на покушение точно не тянет . Я бы поставил на случайность
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 12:16
    А у них там все случайно, ну там водитель слепой, на ощуп дорогу искал, не заметил огромный кортеж с мигалками и скорее всего с сиренами.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:19
      У кого то от такого друг умер. Точно.
  12. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 12:17
    Ну и тем не понятнее отсутствие покушений на одиозных или значимых персонажей с радикальной русофобской позицией, враждебных и влиятельных особ. Толерантность по отношению к враждебным элементам - это слабость.
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:18
    Вот, и до него дошла очередь. Это надо было ожидать. Однако фашистяры снова из кучи выглянули, ну-ну! А как же мерикатосня, без неё и солнце не всходит-заходит в гейропе! bully
  14. Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 12:23
    Кто бы сомневался, что запад начнет физически убирать национальных лидеров таких как Орбан
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:38
    Следовало ожидать. Слава Богу Премьер жив. Очень жаль полицейского!
  16. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:39
    ДТП, не более того. ТАСС так и пишет, остальное домыслы.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 12:46
      А почему никогда не бывает таких случайностей с проамериканскими лидерами? Припомните хоть один случай. Слишком много случайностей лидерами с противоположным мнением. Это , что? Кара небесная?
  17. Geshick Звание
    Geshick
    0
    Сегодня, 12:49
    Покушение?.. Предупреждение?.. Агентов бывших из возрастных, похоже, не бывает... bully
  18. монголор Звание
    монголор
    0
    Сегодня, 12:57
    Вероятно перешел к практике... А КАДЫ ОНА ПРЕКРАЩАЛАСЬ?! КЕННЕДИ И ЛИНКОЛЬН ХОТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛЛАР И СВОЙ СМЕРТЬЮ НЕ УМЕРЛИ. оЛАФ ПАЛЬМЕ -УБИЙСТВО НЕ РАСКРЫТО. ФЕДЯ С КУБЫ ЕГО СКОЛЬКО ПЫТАЛИСЬ?! СЛОБО МИЛОШЕВИЧ ЕГО КАЖЕТСЯ ЗАЛЕЧИЛИ/УМОРИЛИ?! И Т.Д.