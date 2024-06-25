На территории Германии могло быть совершено покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава правительства Венгрии, к счастью, остался жив.По имеющейся информации, кортеж главы венгерского правительства был протаранен автомобилем. Но удар автомобиля пришелся на мотоцикл сопровождения, находившийся на котором полицейский погиб.Как стало известно, сам Орбан в результате покушения не пострадал. Его автомобиль также не получил никаких повреждений. Сейчас обсуждаются две основные версии произошедшего. Первая – классическое покушение с целью устранения венгерского премьер-министра.Вторая – дорожно-транспортное происшествие, являющееся трагической случайностью. Однако не стоит забывать и о том, что покушение могут попытаться сейчас представить именно как банальное ДТП.Отметим, что в последнее время странные происшествия происходят с лидерами европейских стран, занимающими альтернативную позицию по вопросу украинского конфликта. Ранее было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава словацкого правительства пострадал достаточно серьезно и был в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, но, к счастью, тоже остался жив и уже пришел в себя и вернулся к работе.Вероятно, «коллективный Запад» перешел к практике покушений на неугодных ему политических лидеров, не видя иной возможности повлиять на политику тех же Венгрии или Словакии. Это лишь подчеркивает дальнейшее озлобление западных элит на фоне провалов украинского режима на фронте и успехов России.

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