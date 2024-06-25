Есть «Грузинский легион»* – этот легион создали сторонники сумасшедшего Саакашвили, когда он из Грузии бежал. Очень маловероятно, чтобы из Грузии кто-то поехал туда воевать. Из Европы, которые находятся там грузины, их вербуют, они приезжают в Польшу, их месяц готовят, обещают 3 тысячи долларов, что они не будут на первой линии

Грузинских наемников, воюющих в рядах так называемого «Грузинского национального легиона»* (запрещенная в России террористическая организация), готовят в Польше. Об этом рассказал активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе, прибывший в ЛНР.По словам Абуладзе, в рядах «Грузинского национального легиона»* практически нет грузин, прибывших из самой Грузии. Основная масса наемников — это живущие в Европе грузины, их находят, потом вербуют и отправляют на подготовку в Польшу. При этом обещают зарплату в 3 тысячи долларов в месяц и нахождение где-нибудь в тылу, а не на передовой. А по прибытию на Украину наемников бросают в самое пекло.— рассказал Абуладзе.«Грузинский легион»* был создан в 2014 году при полном содействии ГУР МО Украины. На сегодняшний день является одним из самых крупных иностранных формирований в составе ВСУ. Легион формируется в основном из сбежавших на Украину противников нынешней грузинской власти. Формирование не только участвует в боевых действиях против российской армии, но и причастно к диверсионной работе, к совершению терактов, убийствам мирных жителей и пыткам российских военнослужащих.