Грузинский активист: Воюющих на стороне Киева наёмников «Грузинского национального легиона» готовят в Польше

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Грузинский активист: Воюющих на стороне Киева наёмников «Грузинского национального легиона» готовят в Польше

Грузинских наемников, воюющих в рядах так называемого «Грузинского национального легиона»* (запрещенная в России террористическая организация), готовят в Польше. Об этом рассказал активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе, прибывший в ЛНР.

По словам Абуладзе, в рядах «Грузинского национального легиона»* практически нет грузин, прибывших из самой Грузии. Основная масса наемников — это живущие в Европе грузины, их находят, потом вербуют и отправляют на подготовку в Польшу. При этом обещают зарплату в 3 тысячи долларов в месяц и нахождение где-нибудь в тылу, а не на передовой. А по прибытию на Украину наемников бросают в самое пекло.



Есть «Грузинский легион»* – этот легион создали сторонники сумасшедшего Саакашвили, когда он из Грузии бежал. Очень маловероятно, чтобы из Грузии кто-то поехал туда воевать. Из Европы, которые находятся там грузины, их вербуют, они приезжают в Польшу, их месяц готовят, обещают 3 тысячи долларов, что они не будут на первой линии

— рассказал Абуладзе.

«Грузинский легион»* был создан в 2014 году при полном содействии ГУР МО Украины. На сегодняшний день является одним из самых крупных иностранных формирований в составе ВСУ. Легион формируется в основном из сбежавших на Украину противников нынешней грузинской власти. Формирование не только участвует в боевых действиях против российской армии, но и причастно к диверсионной работе, к совершению терактов, убийствам мирных жителей и пыткам российских военнослужащих.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:22
    В грузинском легионе ,сброд со всего мира.А кто их готовит не важно ,скорее важно кто их нанимает
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:43
      - они не будут на первой линии
      Не соврали-посылают на нулевую.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 12:50
      Ладно бы ещё нанимают, а то этих полоумных просто разводят
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 12:24
    Классическая офигительная история про наёмника, которого обманули. Кто слышал такое или видит как идут бои на местах, давно такие истории не воспринимают в серьёз.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 12:38
    А по прибытию на Украину наемников бросают в самое пекло.

    "На дурака не нужен нож,
    Ему с три короба наврешь -
    И делай с ним, что хошь!" (c)
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:45
    Готовят в Польше, унавозят собой поля на краине... перспектива.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:49
    . Воюющих на стороне Киева наёмников «Грузинского национального легиона» готовят в Польше

    Легион - хах. Быть может батальон всё-таки, или слово греет тушу грузинам-оборотням?
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:58
    Из Европы, которые находятся там грузины, их вербуют, они приезжают в Польшу, их месяц готовят, обещают 3 тысячи долларов, что они не будут на первой линии — рассказал Абуладзе.
    Суровый грузинский плов по польскому рецепту ?! what 3 тысячи долларов за порцию ?! request Дороговато однако recourse