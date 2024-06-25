Польское издание: Минобороны Польши потратило в прошлом году почти сто миллиардов злотых на оборону

Парламентский подкомитет по бюджету и финансам ВС Польши собрался для обсуждения отчета об исполнении бюджета Министерства национальной обороны на 2023 год и оценки его контроля, пишет польское издание Defence24.По данным издания, основные расходы Минобороны страны в прошлом году были направлены на следующие нужды: укрепление оперативных возможностей воинских частей на востоке страны; увеличение численности польских вооруженных сил; создание условий для увеличения численности войск США в Польше; обеспечение подготовки польских войск, особенно в рамках международных учений.На всё Минобороны Польши затратило 97 млрд злотых (более 24 млрд долларов), т.е. все 100% выделенного бюджета, отмечает Defence24.Если говорить о конкретных суммах, то, например, расходы на техническую модернизацию ВС Польши составили 28,7 млрд злотых или 29,6% от общих расходов. Почти 500 миллионов злотых пошли на подготовку инфраструктуры для прибывающих в стране в рамках НАТО американских военных.Польские парламентарии рассмотрели и вопрос численности армии страны. Сообщается, что на конец прошлого года количество профессиональных военнослужащих в ВС Польши составляло 134 362 человек, что на 16 022 человека больше, чем в 2022 году.Несмотря на некоторые оговорки, парламентарии дали положительное заключение по исполнению прошлогоднего бюджета Минобороны Польши.

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