Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить двух российско-израильских граждан
Одной из главных задач, помимо уничтожения боевиков ХАМАС, в начале войны в секторе Газа официальные руководящие лица Израиля объявили освобождение заложников. Пока что ни той, ни другой цели израильские военные полностью не добились, хотя некоторое движение в этом направлении и происходит.
Израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что палестинское движение намеревается уже в скором времени освободить в рамках возможной договоренности о прекращении огня двух граждан России, в том числе являющихся и израильскими гражданами. Об этом заявил заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
— приводит слова высокопоставленного представителя палестинского движения РИА «Новости».
Заместитель главы политбюро ХАМАС рассказал, что соответствующие переговоры о приоритетном освобождении именно заложников, имеющих помимо израильского и гражданство РФ, состоялись с заместителем главы Министерства иностранных дел России Михаилом Богдановым. Переговоры прошли вчера во время визита Абу Марзука в Москву. Однако, отметил Муса Абу Марзук, для этого необходимо, чтобы армия обороны Израиля прекратила боевые действия в секторе Газа. Он напомнил, что ранее освобожденный гражданин РФ был отпущен без каких-либо предварительных условий.
— заявил по итогам встречи с представителем ХАМАС замглавы МИД РФ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным израильских властей, в тот день погибли около 1,2 тысячи человек. Часть заложников были освобождены в ходе обмена на палестинских заключенных, при этом некоторые из них погибли в том числе от действий ЦАХАЛ в палестинском анклаве.
Известно, что сейчас в заложниках у ХАМАС содержатся двое российско-израильских граждан, пишет The Jerusalem Post. Это 32-летний Александр Лобанов, захваченный 7 октября во время вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля, и 28-летний Александр Трупанов.
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