У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство, мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту (РФ Владимиру) Путину за его позицию по Палестине

Позиция России по палестинскому вопросу тверда. Россия поддерживает права палестинского народа. Россия прилагает усилия, взаимодействуя с различными сторонами, чтобы положить конец войне в секторе Газа