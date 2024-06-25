Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить двух российско-израильских граждан

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Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить двух российско-израильских граждан

Одной из главных задач, помимо уничтожения боевиков ХАМАС, в начале войны в секторе Газа официальные руководящие лица Израиля объявили освобождение заложников. Пока что ни той, ни другой цели израильские военные полностью не добились, хотя некоторое движение в этом направлении и происходит.

Израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что палестинское движение намеревается уже в скором времени освободить в рамках возможной договоренности о прекращении огня двух граждан России, в том числе являющихся и израильскими гражданами. Об этом заявил заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук.



У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство, мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту (РФ Владимиру) Путину за его позицию по Палестине

— приводит слова высокопоставленного представителя палестинского движения РИА «Новости».

Заместитель главы политбюро ХАМАС рассказал, что соответствующие переговоры о приоритетном освобождении именно заложников, имеющих помимо израильского и гражданство РФ, состоялись с заместителем главы Министерства иностранных дел России Михаилом Богдановым. Переговоры прошли вчера во время визита Абу Марзука в Москву. Однако, отметил Муса Абу Марзук, для этого необходимо, чтобы армия обороны Израиля прекратила боевые действия в секторе Газа. Он напомнил, что ранее освобожденный гражданин РФ был отпущен без каких-либо предварительных условий.

Позиция России по палестинскому вопросу тверда. Россия поддерживает права палестинского народа. Россия прилагает усилия, взаимодействуя с различными сторонами, чтобы положить конец войне в секторе Газа

— заявил по итогам встречи с представителем ХАМАС замглавы МИД РФ.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным израильских властей, в тот день погибли около 1,2 тысячи человек. Часть заложников были освобождены в ходе обмена на палестинских заключенных, при этом некоторые из них погибли в том числе от действий ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Известно, что сейчас в заложниках у ХАМАС содержатся двое российско-израильских граждан, пишет The Jerusalem Post. Это 32-летний Александр Лобанов, захваченный 7 октября во время вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля, и 28-летний Александр Трупанов.
3 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:47
    А что Хамас хочет получить взамен от России или Израиля ,как то не очень понятно
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:52
    Израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что палестинское движение намеревается уже в скором времени освободить в рамках возможной договоренности о прекращении огня двух граждан России, в том числе являющихся и израильскими гражданами. Об этом заявил заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
    Если речь идёт о Пугачёвой с Галкиным, то организации ХАМАС можно и заплатить за отмену освобождения за моральные издержки. recourse
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 12:57
    А не пора ли прикрыть практику двойных гражданств, ведь, бред по сути?