В Ольховатском районе Воронежской области введён режим ЧС после атаки украинских беспилотников

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В Ольховатском районе Воронежской области введён режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС по причине детонации «взрывоопасных предметов». Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В ночь с понедельника на вторник Воронежскую область атаковали два украинских беспилотника самолетного типа. Российская ПВО сбила оба дрона, обломки одного из них упали на территории промплощадки, вызвав возгорание. В результате пожара произошла детонация взрывоопасных предметов. Как заявил глава региона, никто из населения не пострадал, но часть людей попросили временно не покидать свои дома и находиться в помещениях без окон.



Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.

- написал в своем ТГ-канале Гусев.

Никакой эвакуации населения, как об этом пишут украинские паблики, нет. Ранее ГУР МО Украины объявило, что в результате падения украинских беспилотников якобы был поражен большой склад боеприпасов в Воронежской области площадью 3,5 тысячи кв. метров. В результате возгорания будто бы началась детонация боеприпасов, что привело к эвакуации населения.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:51
    Большая протяжённость линии фронта, большое количество всякого летающпго и... а дальше всякое НЕ!. Не доработки, недоконтроль, недогляд и противник смотрит внимательно ищет безопасные коридоры для своих летающих бомб.
    В общем, пока наши танки не заровняют аэродромы противника, покоя не будет.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 12:59
      Эта хрень взлетает без аэродромов, бить по производству надо
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 12:52
    вопрос, где обещанные 10 дивизионов ЗРК С-350 Витязь в год (?)
    дивизион с 8 ПУ по 12 ракет с дальностью ЗУР 150 км = 96 ракет с АРГСН
    и МРЛС имеет 72 канала + низковысотный обнаружитель
    зенитный пулемет