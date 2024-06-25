Опубликованы кадры применения ХАМАС китайского ПТРК Red Arrow по израильской бронетехнике

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Опубликованы кадры применения ХАМАС китайского ПТРК Red Arrow по израильской бронетехнике

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС впервые опубликовало кадры применения китайского ПТРК HJ-8L Red Arrow по израильской инженерной машине Namer CEV.

На кадрах, снятых в окрестностях города Рафах на юге сектора Газа, можно увидеть, как палестинцы поражают ракетой из ПТРК китайского производства бронетехнику ЦАХАЛ. При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс. ПТРК HJ-8 ранее экспортировался в различные страны и использовался в вооруженных конфликтах в Югославии, Судане и Шри-Ланке.







В настоящее время в Рафахе продолжаются активные боестолкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления. Подразделениям израильской армии удалось расширить зону контроля в центральной и северной части города и завладеть примерно третью территории населенного пункта. В центральной части Рафаха израильские подразделения ведут бои в лагере Аш-Шабура. Тем временем палестинские формирования регулярно заявляют об успешных засадах на ЦАХАЛ на этом участке.

На северном фланге линии боевого соприкосновения в Рафахе подразделения израильской армии продвинулись в Саудовском квартале в Телль ас-Султане, где основной целью является здание университета Аль-Кудс, где предположительно может находиться одна из баз ХАМАС. Кроме того, подразделения ЦАХАЛ закрепляются на позициях к югу от мечети Тайбе. По информации палестинских источников, ЦАХАЛ регулярно предпринимает попытки атак в прибрежном районе Рафаха Аль-Маваси.

Между тем, отмечается снижение темпов продвижения израильтян в южной части сектора Газа, что, помимо прочего, обусловлено тем, что основные боестолкновения сейчас проходят в плотной городской застройке, где ХАМАС чувствует себя достаточно вольготно.

15 комментариев
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  1. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +6
    Сегодня, 13:35
    При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс.
    Израильтян должно радовать, что это был не "Джавелин". Пока.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 13:53
      Да и так хватило, кажись
    2. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      +5
      Сегодня, 14:00
      Да, это хорошая новость, что не "Джавелин" это ... Но, где же наши "Корнеты" ? Зачем нам беречь евреев в Израиле ? Их нужно туда высылать - да побольше. Пока его ещё не закрыли. На карантин, для начала...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 14:19
        Согласно официальным данным, «Хунзцянь-12» является многоцелевой ракетной системой, способной поражать бронетехнику противника. При разработке комплекса учтены основные современные тенденции, наблюдаемые в зарубежных проектах. ПТРК выполнен максимально компактным и легким, что позволяет выполнять пуск с плеча. Захват цели осуществляется до запуска; реализован принцип «выстрелил-забыл».

        Перспективный китайский ПТРК с его характерными возможностями достаточно быстро назвали аналогом и конкурентом ряда передовых зарубежных систем. В первую очередь, HJ-12 сравнили с американским ПТРК FGM-148 Javelin. Также вспоминали о переносных вариантах израильского Spike. Заявленные характеристики показывали, что китайский комплекс, как минимум, не хуже зарубежных образцов.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 14:34
          Цитата: Аэродромный
          китайский комплекс, как минимум, не хуже зарубежных образцов

          Учитывая что за лютый попил и преувеличения рекламные можно и расстрел словить - думаю оно превосходить жабелин должно.
        2. Дост Звание
          Дост
          0
          Сегодня, 16:01
          Это почти все ПТРК многоцелевые. Корнет и Атака могут работать как по танкам, так и по вертолётам и кораблям(малотоннажным) И на видео он не очень компактный. Либо как у евреев, под одним наименованием пара видов
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:40
    В Израиле КНР должно принадлежать все ,кроме апельсинов и яблок.Кстати в 1986 ,яблоки из Израиля мне нравились.В одном яблоке три вкуса.Скажу самое страшное ,для бизнеса в " круизняках" КНР вторгся в это бизнес ,пока одним лайнером собственной постройки.Фины с своими,человечниками должны задуматься .
  3. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 13:59
    На кадрах, снятых в окрестностях города Рафах на юге сектора Газа, можно увидеть, как палестинцы поражают ракетой из ПТРК китайского производства бронетехнику ЦАХАЛ. При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс.

    В принципе это логично. У Китая назревает конфликт с США из-за Тайваня. А тут под боком находится страна, владеющая ядерным оружием и представляющая в том числе интересы США. Именно Израиль может стать спусковым курком для применения ядерного оружия. Если Израилю не хватит людских ресурсов в этой войне, то может встать вопрос о применении ядерного оружия. И может быть в более спокойные времена ему бы это простили, заставив выплатить штраф Палестине, Ливану, то в нынешние времена проще будет уронить в ответ, чтобы стереть этот американский полигон. А потом сделать объявление о инвестициях для восстановления Палестины. На Востоке конечно скажут а-я-яй. Но согласятся о необходимости возмездия Израилю, а так же увидят, что ударивший раскаялся и готов приложить массу усилий для восстановления целостности Палестинского государства.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +3
      Сегодня, 14:21
      Пока существует США со сверхмощным еврейским лобби будет существовать и Израиль. А Палестина будет существовать в нынешнем виде.
      1. spectr Звание
        spectr
        0
        Сегодня, 16:18
        А сверхмощным оно стало благодаря Израилю, т. к. через него евреи получили упрощённый доступ в верхние политические круги. Израиля не станет и анклавам евреев в других странах придётся стать более уравновешенными.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 14:00
    При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс.
    Вспомнился на эту тему старый анекдот:
    Арабо-израильская война. На каком то участке фронта перестрелка, вдруг со стороны арабских окопов наступает тишина.
    Со стороны израильских окопов раздаётся голос:
    - Саид ты почему не стреляешь?
    - Патроны кончились, Абрам.
    - Купи, продам.
    laughing
  5. Ristleja Звание
    Ristleja
    -7
    Сегодня, 14:37
    Угу, а потом будут писать о "бесчеловечных ударах " ЦАХАЛ по бармалеям и их родственникам ... Вот уж действительно не сеют и не пашут, а только Алла Пугачева в бар...
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 15:20
      это ответ за привязанного к капоту палестинца сионистами
      1. Ristleja Звание
        Ristleja
        -1
        Сегодня, 15:23
        Ответ? Тогда бомбардировка мирных палестинских кварталов тоже ответ на ответ...
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 15:29
    сколько подбили..нихрена не понятно?