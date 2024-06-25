Опубликованы кадры применения ХАМАС китайского ПТРК Red Arrow по израильской бронетехнике

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС впервые опубликовало кадры применения китайского ПТРК HJ-8L Red Arrow по израильской инженерной машине Namer CEV.На кадрах, снятых в окрестностях города Рафах на юге сектора Газа, можно увидеть, как палестинцы поражают ракетой из ПТРК китайского производства бронетехнику ЦАХАЛ. При этом неизвестно, каким образом на вооружении ХАМАС оказался китайский противотанковый ракетный комплекс. ПТРК HJ-8 ранее экспортировался в различные страны и использовался в вооруженных конфликтах в Югославии, Судане и Шри-Ланке.В настоящее время в Рафахе продолжаются активные боестолкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления. Подразделениям израильской армии удалось расширить зону контроля в центральной и северной части города и завладеть примерно третью территории населенного пункта. В центральной части Рафаха израильские подразделения ведут бои в лагере Аш-Шабура. Тем временем палестинские формирования регулярно заявляют об успешных засадах на ЦАХАЛ на этом участке.На северном фланге линии боевого соприкосновения в Рафахе подразделения израильской армии продвинулись в Саудовском квартале в Телль ас-Султане, где основной целью является здание университета Аль-Кудс, где предположительно может находиться одна из баз ХАМАС. Кроме того, подразделения ЦАХАЛ закрепляются на позициях к югу от мечети Тайбе. По информации палестинских источников, ЦАХАЛ регулярно предпринимает попытки атак в прибрежном районе Рафаха Аль-Маваси.Между тем, отмечается снижение темпов продвижения израильтян в южной части сектора Газа, что, помимо прочего, обусловлено тем, что основные боестолкновения сейчас проходят в плотной городской застройке, где ХАМАС чувствует себя достаточно вольготно.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»