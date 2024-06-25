«Конкурент американского комплекса HIMARS»: франко-немецкая РСЗО EuroPULS предлагается на продажу

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«Конкурент американского комплекса HIMARS»: франко-немецкая РСЗО EuroPULS предлагается на продажу

Франко-немецкий концерн KNDS заявляет об успешном ходе работ по созданию новой РСЗО EuroPULS GTF 8X8, которая позиционируется в качестве «конкурента американского комплекса M142 HIMARS».

Как утверждается, новая система достигла технологической готовности, в связи с чем предлагается на продажу на мировом рынке. Дальность ведения стрельбы из EuroPULS составляет до 300 км при использовании ракет израильской разработки PREDATOR HAWK. При этом возможно применение ракет JFSM от компании MBDA с дистанцией огня до 499 км. Также предусматривается отстрел барражирующих боеприпасов. Пусковая установка оборудована краном, который позволяет осуществлять самостоятельную перезарядку.



РСЗО снаряжается до 12 снарядами различного калибра, отстрел которых занимает 60 секунд. Азимут ведения огня составляет 180°, что дает возможность поражать цели одновременно по нескольким направлениям.



Возможно размещение РСЗО на различных мобильных платформах, таких как колесные IVECO и Scania 8x8 и Tatra 6x6 (в последнем случае кран не предусмотрен) или гусеничные на базе боевых машин компании BAE.

EuroPULS GTF 8X8 имеет массу менее 38 тонн, 10.5 м в длину, 2.55 м в ширину и 3.4 м в высоту. Двигатель мощностью 368 кВт (500 л.с.) позволяет развивать максимальную скорость 90 км/ч по дорогам, дальность действия – более 750 км. Экипаж состоит из 3 чел., размещенных в бронированной кабине.

5 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 17:44
    Вот ещё не хватало. Забавляет только про дальность. Что зарядишь - тут не от установки зависит. Отстаём мы в этом направлении. У них на базе рсзо. А у нас рсзо отдельно, искандер отдельно. Хорошо или плохо? Не мешало б допилить ракеты для рсзо. Пока они вроде до 120 км у нас?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: igorbrsv
      Хорошо или плохо? Не мешало б допилить ракеты для рсзо. Пока они вроде до 120 км у нас?

      А у нас есть нефть и газ...Осталось мобилизовать Сечина и Миллера закупить в обмен...
  2. dragon772 Звание
    dragon772
    +4
    Сегодня, 17:49
    Номенклатура ракет впечатляет (мультикалиберная) и 4 платформы разные.
    PREDATOR HAWK:
    Данные ракеты имеют калибр 370 мм, длину 5.4 м, дальность 300 км с 200-кг БЧ. Ракеты корректируемые, КВО 10 м.
    Только автор забыл упомянуть важный момент:
    Пусковая установка (ПУ) РСЗО EuroPULS и её система управления огнем (СУО), благодаря смене пакетов, поддерживают четыре калибра реактивных снарядов в 122 мм, 160 мм, 227 мм и 306 мм. Также, система имеет возможность запуска из ПУ 330-мм израильских крылатых ракет Delilah-GL (“Далила”), европейских JFS-M и 370-мм тактических баллистических ракет Predator Hawk. Кроме этого, ПУ EuroPULS умеет запускать барражирующие боеприпасы (БпЛА) SkyStriker.

    Список поддерживаемых РСЗО EuroPULS типов боеприпасов:
    РС AccuLAR 122, калибром в 122 мм (Израиль). Дальность поражения в 35 км, 18 единиц в ПУ;
    РС AccuLAR 160, калибром 160 мм (Израиль). Дальность поражения в 40 км, 13 единиц в ПУ;
    РС LAR-160, калибром в 160 мм (Израиль). Дальность до 45 км, 13 единиц в ПУ;
    РС M31 GMLRS калибра 227 мм (США). Дальность до 84 км, 12 единиц в ПУ;
    РС EXTRA, калибром в 306 мм (Израиль). Дальность в 150 км, 8 единиц в ПУ;
    КР Delilah-GL калибром в 330 мм (Израиль). Дальность поражения до 250 км, 4 единицы в ПУ;
    КР Kongsberg NSMS (Норвегия). Дальность поражения до 250 км, 4 единицы в ПУ;
    КР JFS-M MBDA (Евросоюз). Дальность поражения до 499 км, 4 единицы в ПУ. Об интеграции ракеты JFS-M в РСЗО EuroPULS известно с июня 2023 года;
    БР Predator Hawk, калибром в 370 мм (Израиль). Дальность поражения до 300 км, 4 единицы в ПУ;
    БР класса ATACMS (США). Дальность поражения до 300 км. Об использовании этой ракеты в ПУ РСЗО EuroPULS нет официального подтверждения;
    Дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) SkyStriker (Израиль). Вес боевой части 5-10 кг. Нахождение в воздухе до 2 часов. Скорость до 190 км/ч. 12 единиц в ПУ;
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:17
    Дроны дронами, но от РСЗО с высокоточные, мощными ракетами отказывается никто не собирается... дорого, но достаточно эффективно.
    Понятно, что ни одно, ничье ПВО не может перехватить все ракеты, когда нападение готовят, осуществляются высоко квалифицированными специалистами...
    Увы, для защиты своей территории, в ответ могут полететь ультимативный аргументы!!!
    Неужели никто этого не понимает??? fool
  4. Germanboy Звание
    Germanboy
    +1
    Сегодня, 18:23
    До 499Км.. Какое только дальнобойное оружие непридумыют для ударов по России.
    Уму непостижимо каждый день летает дрон и наводит или корректирует/ проверяет удары и их точность.
    У Руководства России кишка тонка чтобы сбивать дроны. Войны из-за
    этого дрона небудет. Пошумят и всё. Запад смеётся над Россией и поставляет высокоточное и дальнобойное вооружение. Россия тем временем ждёт переговоров, на что надеется? Будет результат на поле боя, сами запросят переговоры! Хватит ждать чуда. Враги понимают только силу!